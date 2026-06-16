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Accidente militar en Estados Unidos

Tragedia en California: un B-52 se estrella y deja ocho militares fallecidos

El bombardero cayó minutos después de despegar de la base Edwards durante una operación de rutina; no hay supervivientes

Tragedia en California: un B-52 se estrella y deja ocho militares fallecidos
Un B-52 se estrella en California Agencias.
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La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha confirmado la muerte de los ocho ocupantes de un bombardero B-52 que se accidentó este lunes en el estado de California. El siniestro ocurrió poco después de que la aeronave inició el despegue desde la base aérea de Edwards.

Según la información difundida por la propia instalación militar, el vuelo formaba parte de una misión rutinaria. Las autoridades han señalado que ninguno de los tripulantes logró sobrevivir al impacto.

El aparato se precipitó a tierra alrededor de las 11:20 hora local (19:20 en la España peninsular), tal y como comunicó la base a través de sus canales oficiales. Los equipos de emergencia se desplazaron con rapidez al lugar del accidente, mientras que el Ejército ha indicado que ofrecerá nuevos detalles conforme avance la investigación.

El B-52 Stratofortress, en servicio desde la década de 1950, continúa siendo uno de los pilares de la aviación militar estadounidense. Diseñado para operaciones de largo alcance, puede transportar armamento tanto convencional como nuclear y ha participado en conflictos históricos como la guerra de Vietnam y operaciones en Oriente Medio.

Imágenes captadas en las inmediaciones de la base, ubicada en el condado de Kern, a unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, muestran una densa columna de humo negro elevándose desde la zona del impacto.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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