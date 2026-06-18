Un plan en 14 puntos para frenar la guerra entre EE UU e Irán

La reciente firma del memorando de paz entre Donald Trump y Masoud Pezeshkian ha frenado abruptamente la escalada bélica, presentando un ambicioso plan de 14 puntos que abarca alto el fuego, petróleo, reconstrucción y una promesa nuclear que aún no está garantizada. Aunque el acuerdo es breve, con menos de 800 palabras, está repleto de implicaciones estratégicas.

La exposición detallada del documento, que ha circulado a través de medios estadounidenses, refleja un compromiso mínimo, repleto de ambigüedades y diseñado con un único objetivo: ganar tiempo. El memorando establece un marco general pero deja las cuestiones más delicadas para más adelante, incluyendo el asunto nuclear y la posición regional de Irán en Líbano y más allá.

Qué contiene realmente el plan de 14 puntos

Con base en la información oficial y un examen minucioso del memorando de entendimiento EE UU-Irán para expandir la tregua y reabrir el Estrecho de Ormuz, se puede clasificar su contenido en cuatro grandes bloques.

Alto el fuego y fin formal de la guerra Consolidación de la tregua ya vigente entre EE UU e Irán.

Compromiso para poner fin a los combates relacionados con el conflicto, incluida la guerra en Líbano.

Advertencia por parte iraní: los ataques continuos de Israel en territorio libanés se considerarían una violación del acuerdo. Estrecho de Ormuz y comercio global de energía Reapertura del Estrecho de Ormuz para permitir el tráfico mundial de petróleo y gas.

Garantía de paso seguro para los buques y “toll-free” (sin peajes) durante aproximadamente dos meses.

para los buques y “toll-free” (sin peajes) durante aproximadamente dos meses. EE UU levantará el bloqueo naval sobre puertos iraníes y se compromete a restaurar el tráfico a niveles previos a la guerra en unos 30 días. Sanciones, petróleo y reconstrucción Compromiso por parte de Washington para comenzar a levantar sanciones económicas y permitir que Irán venda petróleo sin restricciones.

Desbloqueo gradual de activos iraníes que han estado congelados.

Creación de un fondo de reconstrucción que podría alcanzar hasta 300.000 millones de dólares, liberado en fases y condicionado al cumplimiento por parte iraní. El núcleo político: programa nuclear y garantías Irán se compromete a no desarrollar ni adquirir armas nucleares .

. El tratamiento del uranio altamente enriquecido queda pendiente para las negociaciones que se llevarán a cabo en los próximos 60 días.

El memorando no proporciona tanto detalle ni límites técnicos como el acuerdo nuclear firmado en 2015; simplemente remite a futuras negociaciones.

En términos prácticos, este texto consolida una tregua, abre las compuertas del petróleo iraní, brinda respiro a la economía teheraní y pospone la batalla política más compleja: cómo integrar a Irán como actor regional sin cruzar la línea nuclear.

El reloj de los 60 días: tregua, riesgo y presión

Este acuerdo establece un plazo de 60 días para negociar un pacto más amplio sobre el programa nuclear y la seguridad regional. Washington subraya que no se trata de un “plazo fijo”, pero Trump ya ha marcado su línea roja: si no hay avances significativos, volverán “a los bombardeos”.

En este contexto se desarrollan varias partidas simultáneas:

Tiempo y secuencia Irán comenzará a cumplir inmediatamente con las condiciones relacionadas con Ormuz y el comercio petrolero. La liberación de fondos y levantamiento progresivo de sanciones estará condicionado a verificaciones. Los aspectos técnicos nucleares (stock de uranio, centrifugadoras e inspecciones) serán manejados por equipos negociadores que anteriormente necesitaron meses para alcanzar acuerdos similares.

Política interna en EE UU El Congreso ya ha aprobado leyes que limitan al presidente en su capacidad para levantar sanciones rápidamente. Cualquier concesión que se perciba como un “regalo” a Teherán podría convertirse en munición electoral. Trump presenta este acuerdo como “acuerdo basado en desempeño”, donde Irán solo saldrá beneficiado si cumple.

Política interna en Irán Pezeshkian utiliza este texto como prueba tangible del éxito militar que ha forzado a Washington a negociar y abrir Ormuz. El acceso a divisas junto con el levantamiento parcial de sanciones fortalece al gobierno frente a sectores más duros; sin embargo, también genera expectativas sociales que podrían ser complicadas. El manejo del fondo destinado a los 300.000 millones será un campo minado entre tecnócratas, Guardias Revolucionarios y redes clientelares.



El margen es estrecho: hay solo 60 días para transformar una frágil tregua en una arquitectura estable que incluya a Irán sin dar lugar a interpretaciones internas sobre derrota alguna.

Impacto regional: Líbano, Israel y el orden energético

Los 14 puntos no solo abordan misiles o uranio; también buscan recomponer —aunque sea teóricamente— el tablero regional alterado por la guerra.

Aspectos clave:

Líbano y Hezbollah El texto exige cesar hostilidades dentro del territorio libanés protegiendo su “integridad territorial”. Israel rechaza por ahora una retirada total; sin embargo, aumenta la presión internacional ahora que EE UU e Irán respaldan un marco para desescalar tensiones. Teherán deja claro que cualquier ataque israelí sostenido podría hacer estallar este acuerdo.

Mercados energéticos La reapertura del Estrecho de Ormuz junto con la normalización del tráfico dentro del mes busca aliviar una crisis energética provocada por su cierre. Irán recupera así capacidad exportadora que influye sobre: Los equilibrios internos dentro de OPEP. Las estrategias adoptadas por productores del Golfo que han capitalizado el vacío dejado por Irán. La inflación así como los precios energéticos tanto en Europa como en Asia.

Seguridad marítima y presencia militar Aunque EE UU levanta bloqueos navales, mantiene su capacidad militar en la región sin renunciar al uso potencial de fuerza si Teherán incumple. Irán reafirma su soberanía sobre Ormuz reservándose también el derecho a cobrar tasas por tránsito una vez finalizado el periodo inicial gratuito.



La guerra ha sido congelada pero no resuelta. Sin embargo, la reapertura desta arteria energética mundial cambia radicalmente las conversaciones en las capitales europeas y asiáticas; ahora se fijan menos en portaaviones e incrementan su atención hacia buques petroleros.

¿Hasta dónde llega la paz entre Trump y Pezeshkian?

La imagen emblemática de Trump firmando el documento en Versalles junto con la confirmación digital por parte de Pezeshkian pone fin —al menos temporalmente— a tres meses intensos caracterizados por bombardeos masivos, bloqueos navales y riesgos inminentes enfrentamientos directos con Israel.

Pero lo cierto es que las características mismas del plan evidencian sus limitaciones:

Es esencialmente interino e intencionadamente incompleto.

e intencionadamente incompleto. No resuelve definitivamente nada respecto al tema nuclear; simplemente lo pospone durante dos meses.

Depende también de actores ajenos al acuerdo (Israel, Hezbollah o socios del Golfo).

Se basa en incentivos económicos cuyo materialización puede tardar años además estar supeditados tanto a políticas internas estadounidenses como iraníes.

A pesar de todo esto, tras semanas marcadas por conflictos abiertos, el hecho mismo que Trump y Pezeshkian hayan llegado a firmar un acuerdo orientado hacia finalizar hostilidades mientras planean sentarse nuevamente dentro dos meses, representa un cambio significativo en esta narrativa conflictiva. Ahora bien, convertir esas pocas palabras escritas —800 exactamente— en algo más sustancial que una tregua efímera será todo un desafío; caso contrario, Ormuz seguirá siendo medidor del conflicto más que símbolo pacífico.