¿Qué logró la guerra? El acuerdo entre EE UU e Irán deja a Trump una victoria envenenada

La imagen del presidente Donald Trump anunciando el principio de un acuerdo con Irán, mientras se levantan las restricciones al tráfico marítimo en el golfo Pérsico, encapsula la paradoja del momento: la guerra concluye, pero la pregunta persiste: ¿qué se ha ganado realmente?

Este pacto llega tras una campaña militar devastadora en suelo iraní, con ataques recíprocos en Irak, Siria, Líbano y el golfo Pérsico. Una guerra híbrida que ha dejado a la economía de media región muy tocada. El resultado inmediato es evidente: el bloqueo naval se levanta, las sanciones se suavizan parcialmente y ambos gobiernos hablan de un “nuevo comienzo”. Sin embargo, surge la incómoda cuestión: ¿para qué sirvió la guerra?

El coste humano: cuántas vidas se han perdido y dónde

Las cifras exactas de fallecidos siguen siendo objeto de debate y cambiarán con futuras verificaciones. No obstante, los balances independientes muestran un patrón claro:

En Irán , los bombardeos sobre infraestructuras militares y energéticas, junto con los ataques a ciudades clave como Bandar Abbas, Isfahán y las zonas industriales de Teherán, han dejado decenas de miles de civiles muertos y una cifra similar de militares, según estimaciones preliminares de organismos internacionales citadas por medios occidentales.

, los bombardeos sobre infraestructuras militares y energéticas, junto con los ataques a ciudades clave como Bandar Abbas, Isfahán y las zonas industriales de Teherán, han dejado decenas de miles de civiles muertos y una cifra similar de militares, según estimaciones preliminares de organismos internacionales citadas por medios occidentales. En Irak y Siria , donde milicias respaldadas por Irán y bases vinculadas a EE.UU. e Israel se convirtieron en objetivos frecuentes, los combates y bombardeos han añadido varios miles de muertos en áreas ya devastadas por conflictos anteriores.

y , donde milicias respaldadas por Irán y bases vinculadas a EE.UU. e Israel se convirtieron en objetivos frecuentes, los combates y bombardeos han añadido varios miles de muertos en áreas ya devastadas por conflictos anteriores. En Líbano , los lanzamientos de misiles desde su territorio hacia Israel y las represalias han afectado principalmente zonas controladas por grupos afines a Teherán, aunque también han causado daños en áreas civiles densamente pobladas.

, los lanzamientos de misiles desde su territorio hacia Israel y las represalias han afectado principalmente zonas controladas por grupos afines a Teherán, aunque también han causado daños en áreas civiles densamente pobladas. En el golfo Pérsico, el bloqueo naval y los ataques a petroleros han generado víctimas más limitadas en número pero con un alto impacto político al involucrar barcos de terceros países y marineros de diversas nacionalidades.

El denominador común es que la mayoría de las muertes se concentran en Irán y en naciones donde operaban las milicias aliadas. La destrucción está geográficamente desbalanceada: Estados Unidos ha sufrido pocas bajas directas en combate mientras que Irán acumula ciudades devastadas, redes eléctricas colapsadas y un sistema sanitario al borde del colapso.

Un Irán debilitado militarmente y arruinado económicamente

El acuerdo llega con un dato claro: Irán emerge notablemente debilitado como potencia militar.

Durante el conflicto, la campaña sistemática de bombardeos sobre:

bases de misiles,

instalaciones defensivas,

centros de mando de la Guardia Revolucionaria,

depósitos de drones y munición,

ha mermado drásticamente la capacidad del país para proyectar su fuerza más allá de sus fronteras. Analistas militares coinciden en que Teherán necesitará años para reconstruir su arsenal y sus redes logísticas, incluso contando con apoyo tecnológico de Rusia o China; su tejido industrial interno ha quedado fracturado.

En lo económico, la combinación de:

sanciones reforzadas,

sabotajes a infraestructuras energéticas,

desplome en las exportaciones petroleras,

colapso monetario,

ha dejado a Irán sumido en una ruina económica que le obliga a aceptar condiciones severas durante las negociaciones.

Por ello, gran parte del análisis del acuerdo gira en torno a una idea incómoda para Teherán: el régimen parece haber sido “domesticado” por Trump. La eliminación del bloqueo naval y la promesa de alivio ante las sanciones llegan a cambio de:

restricciones verificables sobre su programa misilístico,

freno público al apoyo militar a milicias en Irak, Siria, Líbano y Yemen,

un compromiso explícito para no avanzar hacia capacidades nucleares militares bajo inspecciones reforzadas.

Aunque no aparece la palabra “rendición” en el texto del acuerdo, el desequilibrio resultante tras años de conflicto deja poco espacio para interpretaciones heroicas desde Teherán.

Trump, la narrativa del “trato por desesperación” y el papel de Vance

La discusión política sobre quién ha salido victorioso o derrotado ya ha comenzado. Por un lado, el líder supremo iraní sostiene que Trump accede al acuerdo “por desesperación”, presionado por el desgaste económico interno en EE.UU., el cansancio general ante otra guerra interminable y las demandas de aliados europeos para cerrar el frente iraní mientras se enfocan en otros desafíos globales.

Por otro lado, los cercanos a Trump afirman que Irán “nunca ganó una guerra ni perdió una negociación”, frase que ahora se presenta como prueba de que la Casa Blanca ha obligado a Teherán a negociar bajo condiciones más estrictas que las del antiguo acuerdo nuclear.

En esta renovada narrativa destaca J.D. Vance, quien se ha convertido en la figura política clave del acuerdo dentro de EE.UU. Vance aparece como quien:

presenta el pacto a la base republicana como una victoria estratégica,

asegura que el levantamiento gradual de sanciones estará condicionado al cumplimiento estricto por parte iraní,

se proyecta como heredero del enfoque duro de Trump pero ofrece un discurso más estructurado sobre orden internacional y “realismo” estratégico.

La imagen de Vance defendiendo el acuerdo en el Senado mientras algunos halcones republicanos e israelíes lo critican por “premiar” a Teherán indica una transición: Trump sigue influyendo notablemente sobre la política exterior; sin embargo, otros comienzan a aprovecharse políticamente del cierre del conflicto.

El fin del bloqueo naval y una guerra que continúa por otros medios

Uno de los aspectos más palpables del acuerdo es que Estados Unidos levanta el bloqueo naval impuesto sobre Irán. Los puertos iraníes reabren sus puertas al tráfico internacional bajo supervisión; además, los seguros marítimos empiezan a normalizarse mientras los precios del petróleo reaccionan ante expectativas de mayor oferta.

Sin embargo, este alivio no significa una normalidad instantánea:

los daños sufridos por terminales, oleoductos y refinerías son significativos,

las empresas extranjeras mantienen cautela ante el riesgo posible que trae un cambio político en Washington capaz de revertir lo acordado,

las redes comerciales alternativas que Teherán ha establecido con Asia no desaparecerán repentinamente.

La guerra “caliente” finaliza; no obstante, comienza una fase de negociaciones mucho más difíciles que las del pacto inicial. En los próximos meses deberán resolverse cuestiones clave:

El calendario concreto para levantar sanciones financieras y energéticas. El alcance real respecto a inspecciones e imposiciones sobre misiles y drones iraníes. El grado aceptable para Washington sobre la influencia política iraní en Bagdad, Damasco y Beirut. Cómo encajar a Israel junto con las monarquías del golfo dentro un escenario donde Teherán sigue debilitado pero no neutralizado.

Varios analistas advierten que las conversaciones venideras serán más complejas que toda la guerra, pues se trata establecer cómo quedará Irán dentro del orden regional durante años venideros; sin disparos pero bajo enorme presión económica y diplomática.

La pregunta inicial permanece latente: ¿para qué sirvió realmente la guerra? Para Estados Unidos, el relato oficial hablará sobre disuasión, control armamentista y seguridad para sus aliados. Para Irán, el discurso interno intentará presentar resistencia frente al poderío militar estadounidense como signo vital. Pero para aquellas familias que han perdido seres queridos en Teherán o Basora o incluso en el sur del Líbano… La respuesta será mucho más amarga. Aun así, este acuerdo marca un antes y un después: lo que no pudo resolverse mediante bombas ahora deberá intentar solucionarse mediante palabras.