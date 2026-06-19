  • ESP
    España América
Mundo

Ucrania intensifica su ofensiva con el mayor ataque aéreo no tripulado en dos años

Moscú bajo fuego: una oleada de drones sacude la capital rusa y paraliza su tráfico aéreo

Incendios en instalaciones clave y caos en aeropuertos evidencian la creciente vulnerabilidad del corazón ruso

Moscú bajo fuego: una oleada de drones sacude la capital rusa y paraliza su tráfico aéreo
Moscú bajo ataque de drones PD.
Archivado en: Mundo

Más información

El impacto de los 140 drones sobre San Petersburgo inicia una etapa complicada para Putin

El impacto de los 140 drones sobre San Petersburgo inicia una etapa complicada para Putin

Moscú abre la puerta a Zelenski mientras Trump irrumpe y empuja un cara a cara con Putin

Moscú abre la puerta a Zelenski mientras Trump irrumpe y empuja un cara a cara con Putin

Una intensa ofensiva con drones golpeó este jueves la capital rusa, marcando el mayor ataque de este tipo registrado en Moscú en los últimos dos años. La operación, atribuida a Ucrania, provocó múltiples incendios en distintos puntos de la ciudad y generó un fuerte impacto en la actividad aérea, con centenares de vuelos retrasados o reprogramados.

Las autoridades locales confirmaron que varios de los aparatos no tripulados lograron alcanzar objetivos estratégicos, entre ellos una destacada refinería situada en el área metropolitana. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó la ofensiva como un “ataque de gran escala”, aunque evitó detallar el nivel exacto de los daños sufridos por la infraestructura energética.

En la zona sur de la ciudad, especialmente en el distrito de Kapotnia, testigos presenciales reportaron densas columnas de humo negro elevándose sobre el horizonte urbano. La refinería MNPZ, una de las más importantes de la región, fue escenario de llamas visibles durante varias horas, lo que obligó a movilizar equipos de emergencia y reforzar las medidas de seguridad en áreas cercanas.

El impacto no se limitó a los daños materiales. Los principales aeropuertos de Moscú experimentaron importantes alteraciones operativas, con cancelaciones y retrasos en cadena que afectaron a miles de pasajeros. Las autoridades aeroportuarias activaron protocolos de contingencia ante la amenaza aérea, lo que agravó aún más la situación logística.

Este episodio refleja una escalada en el alcance de las operaciones ucranianas, que en los últimos meses han incrementado su capacidad para penetrar en territorio ruso profundo. Analistas señalan que estos ataques buscan no solo dañar infraestructuras clave, sino también enviar un mensaje político y estratégico en el contexto de un conflicto que sigue evolucionando.

Los mejores productos de belleza para compras online

PRODUCTOS DE BELLEZA CON ESTILO
Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]