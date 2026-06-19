Moscú bajo fuego: una oleada de drones sacude la capital rusa y paraliza su tráfico aéreo

Una intensa ofensiva con drones golpeó este jueves la capital rusa, marcando el mayor ataque de este tipo registrado en Moscú en los últimos dos años. La operación, atribuida a Ucrania, provocó múltiples incendios en distintos puntos de la ciudad y generó un fuerte impacto en la actividad aérea, con centenares de vuelos retrasados o reprogramados.

Las autoridades locales confirmaron que varios de los aparatos no tripulados lograron alcanzar objetivos estratégicos, entre ellos una destacada refinería situada en el área metropolitana. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó la ofensiva como un “ataque de gran escala”, aunque evitó detallar el nivel exacto de los daños sufridos por la infraestructura energética.

En la zona sur de la ciudad, especialmente en el distrito de Kapotnia, testigos presenciales reportaron densas columnas de humo negro elevándose sobre el horizonte urbano. La refinería MNPZ, una de las más importantes de la región, fue escenario de llamas visibles durante varias horas, lo que obligó a movilizar equipos de emergencia y reforzar las medidas de seguridad en áreas cercanas.

El impacto no se limitó a los daños materiales. Los principales aeropuertos de Moscú experimentaron importantes alteraciones operativas, con cancelaciones y retrasos en cadena que afectaron a miles de pasajeros. Las autoridades aeroportuarias activaron protocolos de contingencia ante la amenaza aérea, lo que agravó aún más la situación logística.

Este episodio refleja una escalada en el alcance de las operaciones ucranianas, que en los últimos meses han incrementado su capacidad para penetrar en territorio ruso profundo. Analistas señalan que estos ataques buscan no solo dañar infraestructuras clave, sino también enviar un mensaje político y estratégico en el contexto de un conflicto que sigue evolucionando.