Sánchez, más solo que nunca en Europa: la regularización masiva de ilegales y el affaire con China marcan distancia con la UE

La foto de familia de la última cumbre europea lo dice todo sin necesidad de pie de foto: Pedro Sánchez apartado de los debates más importantes del continente, con Giorgia Meloni, Friedrich Merz y Mette Frederiksen poniéndole en evidencia en migración y con prácticamente toda la UE mirándole con extrañeza cuando habla de «tender puentes» con el régimen de Xi Jinping.

El aislamiento de Sánchez en Bruselas no es accidental ni es el resultado de un principio moral elevado que el resto de Europa aún no ha comprendido.

Es la consecuencia lógica de una política exterior que combina el servilismo hacia regímenes autoritarios con los intereses económicos del entorno socialista español, exactamente el mismo patrón que se ha documentado con Venezuela y que ahora se replica con China.

Los socialistas gordos y sus negocios en Pekín

Para entender por qué España es la voz más conciliadora de Europa con el régimen chino, hay que mirar más allá del despacho de Sánchez y fijarse en quién se ha estado moviendo entre Madrid y Pekín en los últimos años.

José Blanco, el exministro de Fomento y hombre fuerte del socialismo gallego, ha desarrollado una intensa actividad de consultoría y representación de intereses que incluye vínculos con empresas y organismos vinculados al Partido Comunista Chino. No es el único. El ecosistema de exdirigentes y asesores socialistas que han encontrado en la relación con China una fuente de ingresos es lo suficientemente amplio como para que cualquier analista de política exterior entienda por qué el Gobierno español tiene tanto interés en que esa relación no se enfríe.

Zapatero ha seguido la misma pauta que con Venezuela: mediación, contactos, discursos sobre el diálogo y la comprensión mutua, y negocios en la trastienda. El hombre que cobró 90.000 euros anuales de una consultora sin contrato escrito para hacer «análisis geopolítico» ha tenido también sus momentos de acercamiento al gigante asiático, siempre bajo la cobertura del discurso sobre la multipolaridad y la necesidad de no enfrentarse a Pekín.

El patrón es idéntico al venezolano. Primero el discurso: la comprensión, los puentes, la no confrontación, el respeto a la soberanía de regímenes que en Europa son vistos como autoritarios o directamente como amenazas. Luego los negocios: contratos, consultorías, representaciones de intereses, acceso a decisores políticos facilitado por la credencial de haber sido ministro o presidente. Y finalmente la política exterior del Gobierno de turno, que curiosamente coincide con los intereses de quienes tienen esos negocios.

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Zapatero defendió a Maduro mientras sus redes en Venezuela le proporcionaban oportunidades de negocio documentadas en el sumario del caso Plus Ultra. Los socialistas gordos que orbitan alrededor de La Moncloa defienden a Xi Jinping mientras construyen sus propias redes de intereses en China. La diferencia entre ambos casos es geográfica, no moral.

Lo que Sánchez defendió en Bruselas y lo que no dijo

En la cumbre, Sánchez argumentó que Europa necesita «amigos» y no debe entrar en una escalada confrontacional con Pekín. Se reunió con Xi Jinping cuatro veces en cuatro años mientras otros líderes europeos enfriaban sus relaciones con el régimen chino. Y defendió una postura de diálogo cuando el resto de la UE acordaba aranceles sobre el automóvil eléctrico chino, mecanismos anticoerción y la exclusión de empresas chinas de proyectos de infraestructura crítica.

Lo que Sánchez no dijo en Bruselas es que el déficit comercial europeo con China alcanza los 350.000 millones de euros anuales, casi mil millones diarios, y que esa asimetría no se resuelve con puentes sino con instrumentos comerciales defensivos que el propio Gobierno español ha bloqueado o ralentizado cada vez que ha tenido oportunidad.

Meloni lo resumió en privado con la precisión de quien no necesita diplomacia: «Lo que usted hace nos afecta a todos». Y tiene razón en dos niveles simultáneos. En migración, porque las regularizaciones españolas producen ciudadanos europeos con libertad de movimiento en el espacio Schengen. Y en política comercial con China, porque un miembro grande de la UE que bloquea los mecanismos defensivos europeos debilita la posición negociadora del conjunto.

El aislamiento que La Moncloa vende como virtud

La estrategia comunicativa del Gobierno ante su aislamiento en Bruselas es convertirlo en argumento moral: España defiende valores europeos que el resto del continente ha olvidado bajo la presión de la derecha y el populismo. Es un relato que funciona bien para consumo interno y que en Bruselas genera una sonrisa cansada entre los interlocutores que llevan años escuchándolo.

En migración, Sánchez defiende la regularización masiva mientras el consenso europeo se mueve hacia los «hubs de retorno» y los controles más estrictos, con 17 mandatarios que promueven ese modelo. España no tiene aliados visibles en esa posición.

En China, España es prácticamente la única voz que frena el endurecimiento de la postura europea. La Comisión, Francia, Alemania en este caso con matices, los países nórdicos y los del este europeo que conocen por experiencia propia lo que significa tener a un régimen autoritario como vecino y socio comercial, empujan todos en la misma dirección. Sánchez empuja en la contraria.

Que esa dirección contraria coincida con los intereses económicos de los socialistas gordos que hacen negocios en Pekín y que el patrón sea idéntico al de Venezuela no es una coincidencia que requiera investigación sofisticada para detectar.

La herencia del chavismo aplicada al modelo chino

Zapatero aprendió con Venezuela que el acompañamiento político a un régimen autoritario tiene sus compensaciones. El discurso de la comprensión, el rechazo a las sanciones, la insistencia en el diálogo y la mediación se traducen en acceso privilegiado, en contratos de consultoría, en puertas que se abren en países donde el dinero fluye hacia quien tiene credenciales políticas y está dispuesto a usarlas sin demasiados escrúpulos.

El modelo se ha exportado a China con las adaptaciones necesarias. El régimen chino es más sofisticado y más rico que el venezolano, lo que hace que las oportunidades sean mayores y que los participantes en ese ecosistema tengan incentivos más fuertes para mantener la relación a temperatura cálida.

Sánchez paga el coste de ese modelo en forma de aislamiento en Bruselas. Los socialistas gordos cobran el beneficio en forma de contratos, consultorías y acceso que ningún gobierno de derecha les facilitaría porque ningún gobierno de derecha tiene el mismo interés en mantener esas relaciones calientes.

Es el mismo negocio de siempre. Solo ha cambiado la moneda.