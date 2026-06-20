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Un gesto polémico en plena renovación de la flota presidencial

Trump presenta el nuevo Air Force One: un Boeing de lujo inspirado en la bandera de EE.UU.

El nuevo Air Force One, un Boeing 747-8 donado por Catar y valorado en 400 millones de dólares, inicia pruebas en Estados Unidos entre elogios y controversia

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Air Force One PD.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró por primera vez al público el nuevo avión destinado a convertirse en Air Force One, una aeronave Boeing 747-8 profundamente modificada y procedente de Catar. El acto tuvo lugar en un hangar de la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington, donde el mandatario hizo una entrada solemne descendiendo por la escalerilla del aparato.

Durante la presentación, Trump destacó el carácter exclusivo del avión, al que describió como una pieza única y el máximo exponente del lujo en la aviación mundial. El diseño exterior, con los colores de la bandera estadounidense, responde a una petición directa del propio presidente para renovar la imagen del icónico avión presidencial.

La llegada de este nuevo modelo coincide con la retirada del anterior Air Force One, un Boeing 747-200B que ha estado operativo durante más de tres décadas. Este avión histórico realizó su último trayecto recientemente al trasladar a Trump de vuelta a Washington tras asistir a la cumbre del G7 en Francia.

La incorporación del avión catarí no ha estado exenta de polémica. Aunque el Pentágono aceptó el obsequio —procedente de un aliado estratégico en Oriente Medio—, la decisión ha generado inquietud tanto por cuestiones éticas como por posibles implicaciones en materia de seguridad.

El plan del Gobierno estadounidense es emplear esta aeronave de manera provisional mientras se completan los nuevos aviones encargados a Boeing durante el primer mandato de Trump. Mientras tanto, el aparato recién llegado comenzará un proceso de certificación bajo supervisión de la Fuerza Aérea.

El avión, identificado como VC-25B Bridge, será sometido a múltiples pruebas para garantizar que cumple con todos los requisitos operativos y de seguridad exigidos para el transporte del presidente. Estas evaluaciones buscan asegurar que el mandatario pueda viajar protegido y con plena capacidad de comunicación en cualquier circunstancia.

Desde el Departamento de la Fuerza Aérea subrayan que la renovación responde también al desgaste de la actual flota, cuyos ciclos de mantenimiento son cada vez más largos. Según sus responsables, mantener la seguridad del presidente sigue siendo la prioridad absoluta en todo el proceso.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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