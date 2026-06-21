La cuenta atrás de Keir Starmer: la prensa británica da por hecha su caída este lunes y mira a Andy Burnham

Las luces de Downing Street llevan días encendidas hasta bien entrada la noche.

No es únicamente la situación internacional o la economía británica lo que mantiene despierto a Keir Starmer, sino un final de mandato que los medios han dado prácticamente por hecho.

De acuerdo con lo que adelantó The Observer, el líder del Gobierno ha pasado el fin de semana en Chequers junto a su círculo más cercano, evaluando su futuro inmediato. Mientras tanto, ministros y aliados le instan a alcanzar una salida ordenada y rápida que permita el ascenso de Andy Burnham.

Starmer, acorralado por los suyos

La erosión del liderazgo de Starmer no ha sido repentina. Ha ido acumulándose durante meses:

Un desgaste interno cada vez más evidente.

Resultados en elecciones locales y regionales peores de lo previsto, lo que ha encendido las alarmas dentro del Partido Laborista .

. Salidas destacadas en su gabinete, como la del ministro de Salud Wes Streeting, quien ha solicitado abiertamente un debate sobre el liderazgo.

En las últimas semanas, el descontento ha pasado de ser una queja sutil a una presión abierta:

Más de 60, y luego más de 80 diputados laboristas han exigido un calendario para su retirada o incluso su dimisión directa.

Parte del gabinete le ha hecho saber que su permanencia pone en riesgo las opciones del partido en futuros comicios.

Líderes regionales, incluido el laborismo escocés, han expresado dudas sobre su capacidad para seguir siendo la cara electoral del proyecto.

Frente a esta presión, Starmer se ha aferrado hasta ahora a tres argumentos: el claro mandato recibido en las elecciones generales de 2024, la necesidad de estabilidad en medio de la incertidumbre económica y geopolítica, y la falta de un mecanismo formal que active unas primarias internas. Sin embargo, ese discurso ya no parece contener la hemorragia.

El giro del fin de semana: de “resistir” a negociar la salida

Lo que ha cambiado radicalmente en las últimas 48 horas es el ambiente en Londres. La cobertura mediática británica ha pasado del “¿sobrevivirá?” al “¿cuándo y cómo se irá?”.

The Telegraph cita a fuentes cercanas para afirmar que Starmer reconoce que “la partida ha terminado” y sus apoyos en Westminster se han reducido a un núcleo mínimo.

The Times detalla que los ministros le han presentado escenarios para una salida que van desde una dimisión inmediata hasta un calendario breve con congreso y transición cerrados en pocas semanas.

Un elemento clave en esta narrativa es lo que adelantó The Observer: Starmer habría discutido con su esposa en Chequers si debería anunciar este lunes su partida como primer ministro, fijando así un horizonte claro para entregar el testigo. A la par, fuentes gubernamentales insisten a otras agencias en que “sigue centrado en gobernar”, un mensaje cada vez más defensivo ante el consenso mediático sobre el agotamiento de su ciclo.

El resultado es un equilibrio precario: técnicamente sigue al mando, pero políticamente muchos dentro de su propio partido ya hablan de él como si fuera parte del pasado.

Andy Burnham, de Mánchester a Downing Street

En este contexto surge con fuerza el nombre de Andy Burnham, exministro y carismático exalcalde de Mánchester. Aunque no es nuevo en las apuestas laboristas, ahora se presenta como el candidato consensuado para una transición rápida.

Los principales diarios británicos coinciden en varios aspectos:

The Times informa que Burnham tiene planes para viajar este lunes a Londres con el objetivo de recabar apoyos entre diputados y asumir el poder en cuestión de semanas.

El entorno de Starmer admite en privado que la “caída es inevitable” y considera a Burnham como la única figura capaz de unir las diferentes corrientes laboristas.

Otros posibles aspirantes, como el propio Wes Streeting, ya estarían negociando fórmulas para repartirse el poder a cambio de integrarse en un futuro gabinete bajo la dirección de Burnham.

El perfil de Burnham juega claramente a su favor:

Tiene una buena conexión con antiguas zonas laboristas del norte de Inglaterra, donde el partido ha experimentado un desgaste significativo.

Ha construido una imagen sólida como gestor pragmático enfocado en transporte, vivienda y servicios públicos.

Se le percibe como menos polarizador comparado con otras figuras del ala izquierda o del sector más blairista.

Sin embargo, hay un riesgo: la velocidad del proceso. Una transición demasiado acelerada podría afectar la legitimidad interna del nuevo líder y abrir heridas difíciles de cerrar.

Claves internas y contexto internacional

La crisis del liderazgo de Starmer no sucede aislada. Se produce en medio de:

Un entorno internacional complicado: Guerra en Ucrania y tensiones en Oriente Medio. Presiones sobre el gasto militar y decisiones relacionadas con energía.

Una economía británica caracterizada por crecimiento débil e inflación aún sensible, además del descontento social acumulado tras años de austeridad, Brexit y crisis del coste de vida.

Dentro del partido, las luchas se desarrollan en tres frentes:

Grupo parlamentario Diputados preocupados por perder sus escaños si Starmer sigue siendo la cara electoral.

Amenazas concretas sobre renuncias masivas en el gabinete si decide atrincherarse. Militancia y bases Cansancio ante los giros tácticos constantes del liderazgo.

Un deseo palpable por una agenda más clara relacionada con servicios públicos, cambio climático e igualdad. Opinión pública La imagen actual es la de un gobierno absorbido por sus disputas internas.

Existe una oportunidad para reposicionar al laborismo antes del próximo encuentro electoral.

En este marco, si se confirma el anuncio este lunes —que ya muchos anticipan— no solo marcaría el final del ciclo Starmer; también establecería las bases para el próximo proyecto laborista. Un relevo hacia Burnham con un mensaje claro sobre economía doméstica, servicios públicos y cierta reconciliación con sectores desencantados podría proporcionar al partido un margen necesario que actualmente carece.

Por otro lado, si Starmer decide alargar los plazos o presentar un calendario ambiguo, Downing Street podría verse atrapado en una situación incierta: un primer ministro cuestionado, un sucesor todavía sin asumir oficialmente y un Gobierno incapaz de marcar agenda tanto dentro como fuera del país.

La política británica está acostumbrada a cambios bruscos; sin embargo, pocas veces se ha sentido tan palpable esta sensación colectiva de final inminente. El lunes será clave para saber si se confirma lo que gran parte de los medios ya dan por hecho o si Starmer tiene aún algún as bajo la manga para alterar una narrativa que hoy parece mirar firmemente hacia Andy Burnham.

Fuentes: