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Estados Unidos garantiza que la posible liberación de activos iraníes no se destinará al terrorismo

Washington busca garantizar que los recursos no se desvíen hacia actividades ilícitas y plantea beneficios económicos tanto para Irán como para sectores agrícolas estadounidenses

Estados Unidos garantiza que la posible liberación de activos iraníes no se destinará al terrorismo
JD Vance PD.
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El Gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que cualquier eventual liberación de activos financieros iraníes estará sujeta a controles rigurosos para evitar que esos recursos terminen financiando redes vinculadas al terrorismo. Así lo expresó este lunes el vicepresidente JD Vance durante su participación en las conversaciones diplomáticas que se desarrollan en la localidad suiza de Burgenstock.

En el marco de estas negociaciones, orientadas a explorar una salida al conflicto en Oriente Medio, Vance subrayó que Washington solo aceptará un desbloqueo de fondos si existen garantías verificables sobre su uso. Según explicó, el objetivo es que ese dinero contribuya directamente al bienestar de la población iraní, en lugar de alimentar estructuras militares o grupos armados.

El vicepresidente destacó que uno de los puntos clave en la mesa de diálogo es la creación de mecanismos de supervisión internacional que permitan rastrear el destino de los fondos. Estas herramientas, aún en discusión, buscarían asegurar la transparencia en la gestión de los recursos y evitar su desvío hacia fines ilícitos.

Además, Vance introdujo un elemento económico adicional al señalar que el eventual acuerdo podría incluir beneficios indirectos para sectores productivos estadounidenses, en particular el agrícola. Según su planteamiento, parte de los fondos liberados se canalizaría hacia la compra de productos agrícolas procedentes de Estados Unidos, lo que permitiría simultáneamente abastecer a la población iraní y apoyar a los agricultores norteamericanos.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión regional y de esfuerzos diplomáticos intensificados para alcanzar un acuerdo que reduzca la escalada del conflicto. Aunque todavía no hay un consenso definitivo, las palabras de Vance reflejan la postura firme de Washington: cualquier alivio económico para Irán deberá ir acompañado de garantías concretas y medibles.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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