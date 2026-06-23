De la ola roja al vacío de poder: así se desinfló el proyecto de Keir Starmer

La escena resulta familiar en Londres: otro primer ministro cruzando el umbral del 10 de Downing Street para anunciar su marcha. Pero esta vez, no se trata de un conservador desgastado por el Brexit, sino de Keir Starmer, el líder laborista que arrasó en las elecciones hace menos de dos años.

Su dimisión no solo pone fin a un breve y agitado periodo de gobierno. También revela las fracturas internas del laborismo, reabre el debate sobre la relación con la Unión Europea y posiciona a Andy Burnham, conocido como el “rey del norte”, como potencial sucesor al frente del gobierno.

De la victoria aplastante al desgaste acelerado

Cuando los laboristas lograron una mayoría histórica tras más de diez años de gobiernos conservadores, el mensaje era claro: estabilidad, gestión eficaz y curar las heridas provocadas por el Brexit. Starmer se presentaba como el exfiscal serio y pragmático que devolvería la “normalidad” a la política británica.

Sin embargo, en menos de dos años, el panorama ha cambiado drásticamente: ha perdido apoyo entre las bases laboristas, quienes le reprochan su falta de claridad tanto ideológica como económica, los resultados en elecciones locales y parciales han sido decepcionantes, con un avance notable de la derecha populista de Reform UK en antiguas bastiones obreras.

Además, hay una creciente sensación de que el gobierno carece de un proyecto claro, sin un relato sobre el futuro del país tras el Brexit.

La señal definitiva llegó desde dentro del partido: decenas de diputados laboristas exigieron su dimisión y un nuevo liderazgo capaz de reconectar con votantes descontentos y con las regiones del norte. Starmer admitió haber perdido la confianza de su propio partido y solicitó al Comité Ejecutivo del Labour que iniciara el proceso para elegir a su sucesor.

La dimisión: calendario, reglas y maniobra de control

El anuncio sobre su renuncia como primer ministro y líder del Partido Laborista se realizó con la promesa de una transición ordenada. Sin embargo, ahora inicia un calendario para un nuevo cambio en la cúpula: la apertura para presentar candidaturas a la dirección laborista está programada para el 9 de julio. El proceso debe finalizar antes del receso veraniego del Parlamento, previsto para mediados de julio, para que haya nuevo líder antes de septiembre.

Starmer permanecerá como primer ministro en funciones hasta que se designe a su sucesor.

Este diseño busca evitar los meses de conflicto interno que afectaron a los conservadores tras el Brexit. No obstante, la presión es intensa: quien asuma el liderazgo heredará un gobierno en medio de la legislatura, lidiando con una inflación todavía preocupante y unos servicios públicos bajo tensión, además de una oposición populista fortalecida.

Diez años de Brexit: cuatro cambios profundos y la sombra del retorno a la UE

La salida de Starmer coincide con una fecha significativa: se cumplen diez años desde el referéndum sobre el Brexit.

En esta década, Reino Unido ha experimentado cambios notables en al menos cuatro aspectos:

Economía más frágil y menos integrada El crecimiento es más débil que en otras economías comparables en Europa occidental.

Se han incrementado las barreras al comercio, inversión y movilidad con la UE, afectando visiblemente exportaciones y sectores como la automoción o la agroindustria. Mapa político fragmentado Desde el referéndum han habido siete primeros ministros, algo inédito en la política británica contemporánea.

Han surgido partidos y corrientes que capitalizan el malestar post-Brexit, desde Reform UK hasta movimientos nacionalistas en Escocia e Irlanda del Norte. Reino Unido más desigual territorialmente Londres y el sudeste continúan siendo dinámicos, mientras muchas ciudades industriales del norte siguen alejadas de esa prometida “prosperidad post-Brexit”.

El lema levelling up no se tradujo en cambios estructurales visibles para muchos votantes. Relación con la UE: ni dentro ni completamente fuera Hay cooperación selectiva en comercio, seguridad y energía; sin embargo, persisten fricciones constantes.

No existe un consenso social claro para regresar a la UE aunque crece el cansancio por las consecuencias del Brexit.

¿Es realista una vuelta al bloque?

A corto plazo parece complicado.

Falta una mayoría política dispuesta a abrir un debate que podría dividir nuevamente al país; un plan concreto sobre las condiciones necesarias para solicitar reingresar y una señal clara desde Bruselas indicando interés por reabrir este delicado asunto.

Lo más probable es que durante al menos el próximo ciclo político haya un acercamiento gradual a la UE: mayor alineación regulatoria en sectores clave, acuerdos sectoriales e intensificación en defensa. Esta era precisamente una estrategia que Starmer intentaba presentar a su propio partido para sortear su crisis interna.

En este contexto, BBC ofrece una radiografía útil para entender lo que rodea la caída de Starmer.

Andy Burnham: del “rey del norte” al favorito sin rival

Apenas anunció su dimisión Starmer, un nombre comenzó a resonar con fuerza: Andy Burnham. Este exalcalde de Mánchester es conocido como el “rey del norte” gracias a su firme defensa hacia las regiones septentrionales inglesas; este lunes tomó posesión oficialmente como diputado en la Cámara Baja.

Este detalle resulta crucial: sin escaño no podría aspirar a liderar ni partido ni Gobierno. Ahora cumple con los requisitos necesarios y ha afirmado estar listo para “presentarse como candidato” para encabezar esta transición.

Esto lo coloca en una posición privilegiada porque ha confirmado contar ya con los apoyos necesarios (20% del grupo parlamentario) para competir por liderazgo (81 diputados). La reciente victoria obtenida por Burnham en Makerfield demuestra su capacidad para ganar en territorios donde Reform UK parecía tener ventaja.

Su principal rival potencial, Wes Streeting, exministro y figura emergente moderada dentro del partido, ha declarado públicamente su apoyo hacia Burnham; esto refuerza aún más la idea de una sucesión casi sin oposición interna.

Si ningún otro candidato logra reunir los apoyos necesarios, Burnham podría ser proclamado líder sin necesidad de primarias abiertas, convirtiéndose así en primer ministro antes incluso mediados julio. Por eso muchos diputados laboristas ya están buscando maneras para plantear desafíos internos que eviten que llegue a Downing Street sin competencia real por liderazgo; varios medios británicos han informado sobre conversaciones acerca de posibles leadership challenges para impedir que sea declarado “PM unopposed”.

El perfil del aspirante: más a la izquierda, mejor comunicador y pro‑UE

Andy Burnham tiene 56 años; es hijo de militantes laboristas y está afiliado desde joven al partido. Ha sido diputado y ministro bajo gobiernos previos.

En su gestión como alcalde Mánchester desde 2017 ha conseguido amplias mayorías durante sus reelecciones. Goza además imagen sólida como defensor incansable durante pandemia frente a Boris Johnson por restricciones impuestas solo sobre Londres.

Se le ve como alguien más inclinado hacia la izquierda que Starmer, además destaca entre los mejores comunicadores dentro del partido.

En cuanto al asunto europeo, fue un defensor activo por permanecer dentro UE durante referéndum Brexit. Ha manifestado abiertamente su deseo porque Reino Unido vuelva a formar parte del bloque europeo.

Esta mezcla —pro‑UE junto con sólida base regional e discurso social claro— explica su capacidad para entusiasmar muchas bases laboristas; pero también suscita temores entre parte del establishment partidario sobre posibles divisiones internas o conflictos con votantes que aún consideran Brexit símbolo identitario.

Qué viene ahora para Reino Unido

El cambio en liderato dentro de los laboristas no implica automáticamente unas elecciones generales anticipadas. El sistema británico permite que un nuevo jefe asuma el cargo de Premier sin necesidad pasar por las urnas. De hecho, ya lo hicieron Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss o Rishi Sunak tras el Brexit.

Los escenarios más probables durante próximos meses son los siguientes:

Un gobierno encabezado por Burnham , intentando recomponer coalición laborista mientras enfrenta el avance Reform UK.

, intentando recomponer coalición laborista mientras enfrenta el avance Reform UK. Un intento por redefinir relación con UE poco a poco; sin promesas irrealizables pero buscando mitigar costo económico derivado Brexit.

Una lucha interna respecto relato político generado tras gestión anterior

Diez años después aquel referéndum prometedor donde se hablaba sobre “recuperar control”, el Reino Unido regresa nuevamente a manos con posturas proeuropeas socialdemócratas pero carente de un rumbo definido aún. La salida de Starmer genera crisis sí; pero también abre la posibilidad de finalmente decidir qué modelo país quiere adoptar en esta nueva era post‑Brexit.