Estados Unidos tomará el control del dinero iraní liberado y limitará su uso a compras estratégicas

El presidente Donald Trump anunció que los recursos financieros iraníes desbloqueados tras el alivio de sanciones no estarán directamente en manos de Teherán, sino que serán gestionados a través de un mecanismo supervisado por Estados Unidos.

Según explicó, esos fondos se canalizarán mediante una cuenta bajo control estadounidense, desde la cual Irán únicamente podrá adquirir productos básicos como alimentos y material sanitario, todos ellos procedentes de proveedores estadounidenses. Entre los bienes contemplados figuran cultivos como trigo, maíz y soja.

Trump justificó la medida apelando a razones humanitarias, subrayando la urgencia de facilitar ayuda esencial sin demoras. Afirmó que la situación requiere actuar con rapidez para evitar un agravamiento de la crisis.

Este movimiento se produce en paralelo a los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán, tras la firma de un entendimiento orientado a reducir tensiones en Oriente Medio. Las negociaciones abordan cuestiones clave, entre ellas el futuro del programa nuclear iraní.

Como parte de ese proceso, se prevé que Irán obtenga cierto alivio en las sanciones económicas y acceso a activos previamente bloqueados.

En esa línea, el Departamento del Tesoro estadounidense ya ha autorizado una flexibilización temporal de las restricciones, permitiendo a Irán reanudar la producción y exportación de petróleo y sus derivados hasta el próximo 21 de agosto, mientras continúan las conversaciones.