  • ESP
    España América
Mundo

Alerta sísmica en Asia

Un fuerte terremoto sacude el norte de Japón y paraliza el tren bala

El seísmo, de magnitud 6,9, se sintió hasta Tokio; no hay aviso de tsunami ni víctimas confirmadas

Un fuerte terremoto sacude el norte de Japón y paraliza el tren bala
Tokio PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Dos potentes terremotos sacuden Venezuela en segundos y desatan el pánico en varias ciudades

Dos potentes terremotos sacuden Venezuela en segundos y desatan el pánico en varias ciudades

Correlatos de un reportero: el día que un apocalíptico terremoto borró del mapa al pueblo de Yungay

Correlatos de un reportero: el día que un apocalíptico terremoto borró del mapa al pueblo de Yungay

Un potente terremoto de magnitud 6,9 estremeció este jueves por la mañana el norte de Japón, generando una fuerte sacudida que también se percibió en la capital, Tokio. A pesar de la intensidad del movimiento, las autoridades descartaron la emisión de una alerta de tsunami.

El temblor se produjo alrededor de las 7:30 hora local, con epicentro frente a la costa de la prefectura de Iwate y a una profundidad aproximada de 50 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica japonesa.

En varias zonas de Aomori se registraron niveles de hasta 6 en la escala sísmica nacional, que evalúa el impacto en la superficie y el potencial de daños. Como medida preventiva, se suspendió el servicio del tren de alta velocidad Shinkansen en la región.

Por ahora no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos, aunque continúan las inspecciones en infraestructuras clave, incluidas instalaciones nucleares cercanas.

La primera ministra, Sanae Takaichi, instó a la población de las áreas más afectadas a mantenerse alerta ante posibles réplicas, mientras el Gobierno activó de inmediato protocolos de emergencia y un centro de coordinación en su sede oficial.

El portavoz gubernamental, Minoru Kihara, confirmó que hasta el momento no hay información sobre fallecidos, heridos ni incidencias en plantas nucleares.

Japón, situado en el conocido Anillo de Fuego del Pacífico, es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, lo que ha llevado a desarrollar infraestructuras altamente resistentes a este tipo de fenómenos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]