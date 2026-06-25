Un fuerte terremoto sacude el norte de Japón y paraliza el tren bala

Un potente terremoto de magnitud 6,9 estremeció este jueves por la mañana el norte de Japón, generando una fuerte sacudida que también se percibió en la capital, Tokio. A pesar de la intensidad del movimiento, las autoridades descartaron la emisión de una alerta de tsunami.

El temblor se produjo alrededor de las 7:30 hora local, con epicentro frente a la costa de la prefectura de Iwate y a una profundidad aproximada de 50 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica japonesa.

En varias zonas de Aomori se registraron niveles de hasta 6 en la escala sísmica nacional, que evalúa el impacto en la superficie y el potencial de daños. Como medida preventiva, se suspendió el servicio del tren de alta velocidad Shinkansen en la región.

Por ahora no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos, aunque continúan las inspecciones en infraestructuras clave, incluidas instalaciones nucleares cercanas.

La primera ministra, Sanae Takaichi, instó a la población de las áreas más afectadas a mantenerse alerta ante posibles réplicas, mientras el Gobierno activó de inmediato protocolos de emergencia y un centro de coordinación en su sede oficial.

El portavoz gubernamental, Minoru Kihara, confirmó que hasta el momento no hay información sobre fallecidos, heridos ni incidencias en plantas nucleares.

Japón, situado en el conocido Anillo de Fuego del Pacífico, es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, lo que ha llevado a desarrollar infraestructuras altamente resistentes a este tipo de fenómenos.