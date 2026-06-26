El terremoto en Venezuela revela las grietas creadas por el latrocinio del chavismo y de Delcy Rodríguez

Venezuela despertó entre escombros y una realidad inquietante: cuando la tierra tiembla, el Estado llega tarde, mal o no llega en absoluto. El doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 azotó con fuerza el norte del país y sacó a la luz carreteras destruidas, barrios aislados y equipos de rescate desbordados ante una emergencia que, en algunos lugares, avanzó con aires de abandono.

La magnitud de los daños humanos y materiales sigue actualizándose, pero el patrón es evidente: edificios derrumbados, víctimas atrapadas durante horas y una red de auxilio que depende en exceso de la improvisación y que tiene que trabajar con las uñas.

En este contexto, la gestión de la crisis por parte de Delcy Rodríguez se ha convertido en un escaparate involuntario que refleja un sistema debilitado por años de deterioro institucional y falta de recursos debido a una corrupción desbocada durante casi 30 años ha destruido toda la infraestructura de apoyo que deberían estar en funcionamiento tanto para el día a día como para afrontar catástrofes.

Uno de los aspectos más difíciles de esta tragedia es la distancia entre el daño causado y la llegada de ayuda. En diversas zonas, la asistencia tarda en alcanzar lugares que están a pocos kilómetros porque las vías están dañadas, escasean los vehículos y el acceso se complica por derrumbes, cortes eléctricos y la saturación de los servicios de emergencia.

Además, hay que sumar el hecho de que los militares, pilar fundamental para la dictadura, no han salido a ayudar a la población, pese a entonar una supuesta unión cívico-militar como base del chavismo.

Y aquí es cuando la indignación y rabia de los venezolanos, abandonados a su suerte, supera todo los límites y se recuerda que han robado un estimado de 240.000 millones de dólares, que es el hueco estimado por la propia dictadura, que debido al tutelaje norteamericano ha tenido que desvelar y actualizar sus estimaciones de deuda tras años congeladas, como parte del plan de Washington para reflotar la economía.

La cobertura mediática del desastre ilustra una escena habitual en Venezuela: unos cuantos bomberos, rescatistas y cuerpos de protección civil con recursos insuficientes para ofrecer una respuesta rápida. La emergencia se transforma así en una carrera contra el tiempo donde cada minuto cuenta. Los supervivientes pueden quedar sepultados no solo por bloques de hormigón, sino también por la falta de infraestructuras preparadas para soportar un fuerte seísmo.

Lo que revela la catástrofe sobre el sistema venezolano

El terremoto no creó las grietas del chavismo; simplemente las iluminó con una crudeza innegable. La cobertura periodística -incluso pese a las restricciones que salen desde el régimen- refleja un país con infraestructuras frágiles, servicios emergentes escasos y una cadena de respuesta que depende demasiado de la resistencia ciudadana y muy poco de una planificación efectiva.

Además, hay un componente político significativo: mientras desde el gobierno se intenta proyectar control sobre la situación mediante comunicados oficiales, los informes provenientes de medios independientes y organizaciones humanitarias retratan una realidad mucho más dura. Heridos, desaparecidos y necesidades básicas insatisfechas son solo algunas evidencias en varias áreas afectadas.