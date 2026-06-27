Washington golpea a Irán tras un ataque en Ormuz y reaviva el riesgo de escalada militar

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a intensificarse después de que fuerzas estadounidenses lanzaran ataques aéreos contra varios objetivos en territorio iraní. La operación se produjo como respuesta a un incidente ocurrido un día antes en el estrecho de Ormuz, donde un buque mercante fue atacado en circunstancias que Washington atribuye a la República Islámica.

Según informó el Comando Central estadounidense, los bombardeos se dirigieron contra infraestructuras clave vinculadas al sistema militar iraní, incluyendo depósitos de drones, misiles y estaciones de radar situadas en la costa. Desde Washington sostienen que estas acciones responden a una “clara ruptura del alto el fuego” previamente pactado entre ambas partes.

El detonante fue el ataque al buque M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, cuando abandonaba la zona cercana a Omán. Estados Unidos asegura que la ofensiva iraní puso en riesgo la seguridad del tráfico marítimo en uno de los corredores comerciales más importantes del mundo.

Horas antes de los bombardeos, el presidente Donald Trump ya había denunciado lo ocurrido, calificándolo como una infracción “irresponsable” del acuerdo vigente. Según sus declaraciones, al menos cuatro drones fueron utilizados en el ataque contra embarcaciones que transitaban por la zona.

El incidente tuvo lugar a unos 14 kilómetros de la costa omaní, en un punto especialmente sensible por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Las autoridades marítimas británicas han advertido a los barcos que extremen la precaución ante el aumento de la tensión.

Este episodio supone el primer enfrentamiento significativo desde que ambos países alcanzaran recientemente un entendimiento para reducir hostilidades y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras continúan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

A pesar de la escalada, el mando militar estadounidense ha asegurado que mantiene su compromiso de proteger la navegación comercial en la región, subrayando que sus fuerzas permanecen desplegadas y en alerta para hacer cumplir lo acordado con Teherán.