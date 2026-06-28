Golfo en tensión: las monarquías petroleras atrapadas entre los misiles de Trump y la estrategia de Irán

El conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a situar a las monarquías del Golfo en el centro del escenario, sin que se haya disparado un solo misil. Esta tercera jornada consecutiva de hostilidades desde que se anunciara el alto el fuego deja claro que la tregua es frágil. El Estrecho de Ormuz se ha transformado en un corredor casi ingobernable, donde cada barco mercante navega entre amenazas cruzadas y normativas cambiantes.

En este estrecho, que apenas mide entre 30 y 40 kilómetros de ancho, circula alrededor de una quinta parte del petróleo mundial y una porción significativa del gas natural que alimenta tanto a Asia como a Europa. Cualquier alteración en el tráfico marítimo aumenta el riesgo para los países del Golfo: su vulnerabilidad física frente a puertos y oleoductos, la presión económica por la subida de precios y la exposición política en una confrontación que no controlan.

Tres días de ataques y una tregua que hace agua

En las últimas 72 horas, se ha repetido un patrón preocupante: ataques por parte de EE UU sobre instalaciones iraníes, seguidos de represalias iraníes contra objetivos estadounidenses y aliados en el Golfo, todo ello bajo un alto el fuego que, al menos sobre el papel, sigue vigente.

Algunos momentos clave:

Bombardeos estadounidenses sobre infraestructuras militares iraníes en Bandar Abbas y otras áreas del sur, justificados como “acciones de legítima defensa” ante amenazas al tráfico marítimo.

Ataques iraníes con drones y misiles dirigidos a bases estadounidenses, instalaciones energéticas y barcos vinculados con aliados de Washington, incluyendo varios países del Golfo.

Incidentes frente a las costas de Omán y dentro del propio Estrecho de Ormuz, donde embarcaciones civiles y mercantes se han visto atrapadas entre bloqueos parciales, escoltas militares y fuego cruzado.

El resultado es evidente: un alto el fuego que existe únicamente sobre el papel. La ruta permanece abierta intermitentemente, con corredores improvisados y escoltas armadas. Mientras tanto, Irán y EE UU discuten públicamente si el estrecho está “bloqueado”, “parcialmente bloqueado” o simplemente sometido a un nuevo régimen de seguridad.

Ormuz: arma estratégica de Irán y talón de Aquiles del Golfo

Este conflicto ha confirmado algo que los estrategas en Teherán han insinuado durante años: el estrecho es su recurso más potente en esta contienda, más allá de cualquier avance nuclear.

Algunos datos relevantes:

Por Ormuz transita cerca del 20 % del petróleo mundial y un volumen similar de gas, gran parte producido por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait.

Irán combina bloqueos selectivos con amenazas contra buques e impone un “nuevo sistema jurídico y de seguridad” que condiciona la circulación de barcos provenientes de naciones que aplican sanciones estadounidenses.

Estados Unidos mantiene su propio bloqueo sobre puertos iraníes mientras ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln junto a varios destructores para asegurar escoltas y llevar a cabo operaciones de desminado en la zona.

Esta dinámica tiene repercusiones directas para las monarquías del Golfo:

Dependencia extrema del corredor La exportación de crudo y gas, fundamental para sus economías, requiere rutas estables. Cada día bajo bloqueo o amenaza incrementa las primas de riesgo, complica los seguros marítimos y encarece los costos de transporte. Exposición física Refinerías en Kuwait, terminales en Emiratos e instalaciones compartidas han sufrido impactos o están bajo amenaza directa en las últimas semanas.

Irán ha advertido que ningún puerto del Golfo estará “seguro” si EE UU continúa con su bloqueo y sanciones. Vulnerabilidad política Los gobiernos del Golfo enfrentan una difícil decisión: apoyar la presión ejercida por Washington sobre Irán —asumiendo posibles represalias— o abogar por una desescalada que podría chocar con la agenda de Donald Trump.

Ceasefire sobre el papel, caos en el mar

El acuerdo de alto el fuego entre EE UU e Irán, facilitado por mediadores regionales, proclama la reapertura del Estrecho para tráfico comercial. Sin embargo, la realidad en esas aguas es bien distinta: capitanes y aseguradoras describen un entorno “caótico”, lleno de mensajes contradictorios desde Washington y Teherán. Cambios improvisados en las rutas se han vuelto moneda común junto a una militarización constante del área.

Las claves detrás de este caos son varias:

Interpretaciones distintas del alto el fuego Irán argumenta que cualquier presencia militar estadounidense cerca de sus costas infringe la tregua. Por su parte, EE UU considera legítimo escoltar buques e incluso atacar embarcaciones iraníes si están relacionadas con intentos de minado o bloqueo.

Corredores “coordinados” con peajes implícitos Teherán exige que los barcos sigan rutas cercanas a sus costas bajo supervisión; algunos casos incluyen pagos asociados a autoridades locales del estrecho.

Proyecto Libertad por parte de EE UU La operación anunciada por Trump para “guiar” barcos neutrales atrapados por bloqueos iraníes ha llevado al estrecho a un tráfico desorganizado. Esto incluye lanchas rápidas destruidas y buques mercantes escoltados por navíos militares.



Mientras tanto, estos tres días seguidos de ataques han reavivado los temores sobre una ruptura definitiva del acuerdo. Los analistas sugieren que estamos ante una “pausa táctica” más que ante un alto el fuego duradero. Existe así un riesgo latente: volver a una fase donde ambos bandos se golpean sin llegar —por ahora— a desencadenar una guerra total.

Países del Golfo: entre miedo al impacto y cálculo oportuno

Las monarquías del Golfo no son actores neutrales; sin embargo, tampoco tienen la capacidad para marcar el compás en esta guerra. Sus decisiones oscilan entre la supervivencia inmediata y oportunidades estratégicas.

Algunas acciones recientes incluyen:

Arabia Saudí y Emiratos intentan mantener canales discretos con Teherán mientras coordinan temas relacionados con seguridad junto a EE UU y otros aliados occidentales.

Qatar busca posicionarse como mediador gracias a sus relaciones más fluidas con Irán; además aspira a convertirse en un corredor alternativo para parte del gas hacia Asia.

Kuwait, Baréin y otras naciones más pequeñas expresan preocupaciones sobre daños sufridos en sus instalaciones energéticas mientras solicitan garantías sin romper totalmente vínculos con Washington.

La paradoja es evidente: mientras temen por el colapso del tráfico marítimo en Ormuz, también sienten la tentación de aprovechar los altos precios del petróleo siempre que los ataques no destruyan sus infraestructuras. Pero esa ventana es muy limitada. Con tres días consecutivos de hostilidades ya consumados; la fragilidad del alto al fuego; sumada al desconcierto reinante en esas aguas demuestra claramente que si esta tensión persiste nadie podrá seguir actuando como mero espectador.

De hecho, lo inmediato para las monarquías del Golfo dependerá tanto de las órdenes firmes emitidas por Donald Trump, como también las amenazas marítimas provenientes desde Irán, así como la capacidad mutua para evitar que ese Estrecho deje atrás su función comercial para convertirse permanentemente en un campo bélico.