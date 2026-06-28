El silencio de Kim Jong-un sobre su madre y las grietas de una tiranía comunista hereditaria

La narrativa oficial de Corea del Norte aborda casi todos los aspectos relacionados con los Kim, a excepción de aquellos que podrían resultar incómodos. Entre esos silencios, uno resalta por su peculiaridad: el líder Kim Jong-un nunca menciona a su madre en público. Este vacío no es un simple detalle, sino una pieza central para comprender el funcionamiento de una tiranía comunista hereditaria que está obsesionada con la pureza de su sangre y la solidez de su mito fundacional.

Desde hace años, la propaganda norcoreana sostiene que la familia gobernante proviene del legendario monte Paektu, considerado un santuario nacional y el origen casi sobrenatural del país. Sin embargo, la biografía real de Ko Yong-hui, madre de Kim, choca frontalmente con esa leyenda y amenaza la narrativa que sustenta el poder dinástico.

Una madre borrada del culto al líder

Las anteriores “madres del régimen” —Kang Pan-sok, madre de Kim Il-sung, y Kim Jong-suk, madre de Kim Jong-il— tienen un papel destacado en el culto oficial. Son veneradas como “madres de Corea”, con estatuas, instituciones dedicadas y constantes menciones en la propaganda. En contraste, la figura de Ko Yong-hui prácticamente no existe.

Algunos datos relevantes sobre este hermetismo son:

En más de 15 años al mando, Kim Jong-un jamás ha pronunciado públicamente el nombre de su madre.

No existen monumentos, escuelas ni instituciones que lleven su nombre.

La prensa norcoreana rompió parcialmente el silencio en 2002 al otorgarle el título de “Madre respetada”, sin revelar su identidad real.

Hablar sobre episodios de su vida es considerado secreto de Estado y se castiga severamente, según informan medios surcoreanos.

Este borrado contrasta notablemente con el peso simbólico que ha tenido la figura materna en la construcción del régimen y pone de manifiesto hasta qué punto se reescribe la historia oficial para proteger la narrativa dinástica.

Origen social “inadecuado” y etiqueta de ilegítimo

Las causas detrás del silencio apuntan directamente a la legitimidad del linaje. Los biógrafos que han reconstruido la vida de Ko Yong-hui coinciden en varios aspectos incómodos para el régimen:

Nació en Osaka , en el barrio de Tsuruhashi , un núcleo significativo para la comunidad coreana en Japón.

, en el barrio de , un núcleo significativo para la comunidad coreana en Japón. Sus padres eran originarios de la isla de Jeju , actualmente parte de Corea del Sur, un territorio considerado enemigo por el régimen.

, actualmente parte de Corea del Sur, un territorio considerado enemigo por el régimen. En Japón, ella y su familia fueron identificados como zainichi y posteriormente etiquetados con el término despectivo “jjaepo”, utilizado para referirse a coreanos vinculados a Japón, estigmatizados dentro de la ideología oficial.

Además, Ko Yong-hui fue reconocida como la concubina favorita de Kim Jong-il, no como su esposa oficial. Esto convierte a Kim Jong-un, según analistas citados por medios internacionales, en un “hijo ilegítimo”. En una sociedad profundamente influenciada por valores confucianos, donde los hijos nacidos fuera del matrimonio cargan con un estigma social y donde se utiliza la piedad filial como herramienta de adoctrinamiento, aceptar ese origen podría erosionar el respeto hacia el líder.

Un experto que sigue atentamente los acontecimientos dentro de la dinastía resume así el riesgo: revelar que Kim proviene de una madre considerada socialmente inferior, amante y con vínculos a Japón podría generar dudas sobre la pureza de lo que se ha llamado “la línea sanguínea del monte Paektu” y, con ello, sobre los cimientos mismos del poder familiar.

Comunismo de fachada, dinastía de fondo

Corea del Norte se autodenomina un país socialista; sin embargo, desde 1948 el poder ha pasado ininterrumpidamente entre abuelo y padre, luego entre padre e hijo, sin elecciones reales. Es una tiranía comunista hereditaria: tanto el partido como el Estado existen para mantener a una familia en el poder.

Algunos rasgos distintivos son:

El liderazgo se hereda por consanguinidad: Kim Il-sung , Kim Jong-il y Kim Jong-un forman una línea directa a lo largo de tres generaciones.

, y forman una línea directa a lo largo de tres generaciones. El mito del monte Paektu actúa como pegamento ideológico, fusionando nacionalismo, culto al líder y supuesta superioridad moral del linaje.

Aunque tanto estética como discurso son comunistas, la lógica subyacente es casi monárquica: las sucesiones se preparan dentro del núcleo familiar, mientras que la lealtad se mide según proximidad sanguínea.

Bajo este contexto, cualquier grieta biográfica —como tener una madre percibida como socialmente inferior o extranjera— puede convertirse en una amenaza política. De ahí surge esta obsesión por controlar cada aspecto del relato familiar.

La heredera y el futuro del sistema

Mientras Ko Yong-hui desaparece paulatinamente del relato oficial, otra figura femenina comienza a ganar protagonismo: su hija Kim Ju-ae. La televisión norcoreana cada vez más frecuentemente muestra a Kim junto a su padre en maniobras militares o desfiles; escenas diseñadas para sugerir continuidad. Servicios secretos surcoreanos ya comienzan a considerarla como probable heredera.

Esta puesta en escena tiene múltiples objetivos:

Refuerza la idea de que el poder seguirá dentro del círculo familiar a pesar de las debilidades inherentes al origen de Kim.

Comunica al público que hay una nueva generación dentro del “linaje del Paektu”, aunque los antecedentes maternos sigan ocultos.

Permite al régimen adaptarse parcialmente —introduciendo así la posibilidad de una líder mujer— sin alterar lo esencial: mantener viva la sucesión hereditaria dentro de los Kim.

A medio plazo, el sistema enfrenta un dilema: seguir fortaleciendo el mito familiar pese a las contradicciones biográficas o abrirse a algún grado de transparencia que podría debilitar sus cimientos. Por ahora todo indica que se optará por proteger rigurosamente este relato mientras se invisibiliza lo que no encaja; además se exhibe cuidadosamente a una heredera presentada como extensión natural del líder actual.

En esta danza política bien ensayada, la figura ausente de Ko Yong-hui emerge como recordatorio contundente: detrás de monumentos y consignas rimbombantes está claro que la estabilidad misma de esta tiranía comunista hereditaria depende menos ideología pura y más bien del control absoluto sobre los entresijos íntimos históricos familiares.

Fuentes: análisis basado en el reportaje de BBC News Mundo sobre por qué Kim Jong-un nunca habla de su madre.