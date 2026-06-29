Netanyahu y la oposición israelí se comprometen a acabar con el poder nuclear de Irán... con Trump o sin él

En medio de una guerra irregular con Irán y un panorama político israelí dividido desde hace años, ha surgido una situación insólita: un acuerdo significativo entre Benjamin Netanyahu y sus principales adversarios sobre cómo gestionar el programa nuclear iraní si Estados Unidos no culmina con éxito sus esfuerzos diplomáticos y militares.

Una reunión secreta, que posteriormente se filtró, reveló que el primer ministro y los candidatos a sucederle han decidido que, si las negociaciones con Teherán no llevan a la eliminación total del uranio enriquecido iraní, Israel se encargará de neutralizarlo, con o sin el respaldo de Washington. Esta estrategia va más allá de simplemente atacar instalaciones, como se ha hecho en ocasiones anteriores; ahora el foco está en el material ya enriquecido, que representa el núcleo de la amenaza.

En este marco, diversos medios israelíes especializados en defensa y analistas internacionales destacan que la prioridad actual no es tanto destruir plantas nucleares, sino asegurarse de que el uranio no permanezca tras un eventual ataque. Este giro se alinea con el desgaste observado en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que aún esperan la decisión final de Donald Trump.

Trump, los ayatolás y un acuerdo esquivo

Mientras en Jerusalén se consolidan posturas, en Washington la incertidumbre gira en torno a una figura clave. Los negociadores estadounidenses e iraníes llevan semanas trabajando en un memorando de entendimiento que podría abrir una puerta para poner fin a la guerra y redefinir el futuro del programa nuclear iraní. El borrador incluye:

Prolongar el alto el fuego.

Iniciar un proceso más amplio sobre el programa nuclear.

Abordar sanciones y cuestiones de seguridad regional.

El problema radica en que todo depende del visto bueno de Donald Trump, quien ya ha bloqueado avances anteriores. La administración estadounidense exige una suspensión prolongada del enriquecimiento de uranio y garantías verificables de que Irán no conservará capacidad para alcanzar fines militares.

Esta dilación alimenta temores en Israel:

Si Trump se siente engañado por el régimen iraní y ordena nuevos ataques, aumentará la presión sobre las instalaciones nucleares.

Si firma un acuerdo que no garantice la eliminación del uranio enriquecido, en Jerusalén consideran inevitable actuar por su cuenta.

Ya sea por decisión de Trump o por iniciativa israelí, el futuro del plan nuclear de los ayatolás es ahora más incierto que nunca.

El programa nuclear iraní tras los bombardeos

La guerra de 12 días entre Israel e Irán, con participación puntual de Estados Unidos, dejó al programa nuclear iraní muy afectado, aunque no destruido por completo. Entre los aspectos destacados:

Se atacaron instalaciones clave en Isfahán , Natanz y Fordo , centros vitales para la investigación y enriquecimiento de uranio.

, y , centros vitales para la investigación y enriquecimiento de uranio. El director del OIEA, Rafael Grossi , matizó después las declaraciones triunfalistas de Trump: aunque los daños fueron significativos, no fueron totales.

, matizó después las declaraciones triunfalistas de Trump: aunque los daños fueron significativos, no fueron totales. Antes de los bombardeos de junio, Irán contaba con aproximadamente 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, cantidad suficiente para generar alrededor de diez bombas si se procesa hasta el 90%.

Tras los ataques, imágenes satelitales han mostrado trabajos de reparación y refuerzo en las mismas instalaciones así como en nuevos complejos subterráneos, fuera del alcance de los bombardeos anteriores. El OIEA reconoce que no tiene acceso completo a esta información y que su conocimiento es parcial.

En resumen: aunque el programa está debilitado, sigue vivo. Esto alimenta la presión israelí para ir más allá de simplemente destruir edificios; ahora buscan localizar, inutilizar o incluso extraer físicamente el uranio enriquecido.

Israel y su historial de ataques preventivos

La idea de llevar a cabo un nuevo golpe israelí contra el programa nuclear iraní no surge repentinamente. Israel ha estado practicando durante décadas una doctrina centrada en ataques preventivos contra programas considerados existenciales:

En 1981 bombardeó el reactor iraquí de Osirak.

En 2007 destruyó una instalación secreta en Siria.

Desde 2024 ha realizado múltiples operaciones encubiertas y abiertas contra infraestructuras nucleares iraníes, culminando con una campaña aérea en junio de 2025 y ataques conjuntos con Estados Unidos en 2026.

La diferencia actual radica menos en la voluntad y más en la escala y objetivos:

Antes se centraban principalmente en instalaciones concretas.

Ahora su prioridad es controlar el inventario de uranio enriquecido, disperso y protegido.

Expertos consultados tanto por medios israelíes como occidentales señalan que:

Degradar significativamente el programa nuclear es técnicamente posible.

Sin embargo, eliminar “cada kilo” de uranio resulta mucho más complicado debido a su dispersión, ocultamiento y profundidad en algunos depósitos.

Amenazas iraníes y desconfianza israelí

Paralelamente, el discurso belicoso iraní durante este conflicto refuerza la percepción israelí sobre la falta de confianza hacia la comunidad internacional. Teherán mantiene una retórica implacable:

Amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz , crucial para el comercio petrolero global.

, crucial para el comercio petrolero global. Lanza oleadas continuas de misiles y drones contra Israel así como contra bases estadounidenses, intentando saturar sus sistemas defensivos.

Insiste en su derecho al enriquecimiento e impone exigencias como levantar sanciones, retirar tropas estadounidenses y anular resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

En Israel interpretan este comportamiento como una combinación entre tácticas regionales desgastantes y un intento por mantener viva su opción nuclear. Por eso dirigentes como Netanyahu, Naftali Bennett o Gadi Eizenkot consideran insuficientes las inspecciones parciales o las garantías políticas ofrecidas hasta ahora.

Además, Israel desconfía profundamente sobre si la comunidad internacional actuará rápidamente si Irán limita el acceso a inspectores o juega con los tiempos del acuerdo alcanzado anteriormente. Las dudas planteadas por el OIEA respecto al estado real del programa nuclear junto con las dificultades para verificar qué ocurre con el uranio tras los ataques refuerzan esta sensación.