Rusia presiona las defensas del cinturón de fortalezas ucraniano y Putin promete continuar destrozando Ucrania

La línea del frente en el este de Ucrania se ha comprimido a lo largo de unos pocos kilómetros, pero su importancia estratégica es inmensa. Moscú intensifica sus acciones sobre el conocido cinturón de fortalezas de Donetsk, dejando claro que no tiene intención de frenar su impulso militar, a pesar de que Kiev presente nuevas ideas para un alto el fuego.

Este arco de ciudades industriales y nodos ferroviarios —Kostiantynivka, Sloviansk, Kramatorsk y otras localidades intermedias— se ha convertido en el núcleo defensivo de Ucrania en Donbás. Para Rusia, abrir una brecha en esta área significa más que solo un avance territorial: es la oportunidad de acceder al corazón del país.

Qué es el “cinturón de fortalezas” y por qué es tan crucial

En estos más de cuatro años de guerra a gran escala, Ucrania ha transformado gran parte del oeste de Donetsk en una barrera escalonada compuesta por trincheras, obstáculos antitanque, artillería, drones y ciudades fortificadas. Este entramado se resume en una noción que aparece cada vez con mayor frecuencia en los informes militares: cinturón de fortalezas.

Algunos elementos claves son:

Función principal Detener el avance ruso hacia el interior ucraniano. Proteger nodos logísticos y ferroviarios vitales para abastecer al frente.

Ciudades clave Kostiantynivka y Pokrovsk , identificadas por analistas como puertas operacionales hacia Sloviansk y Kramatorsk. Sloviansk y Kramatorsk , objetivos finales para cualquier ofensiva rusa que busque dominar Donbás.

Coste potencial para Moscú Capturar todo Donetsk aún requiere tomar miles de kilómetros cuadrados con defensas sólidamente fortificadas. Los expertos calculan que romper ese escudo podría resultar en cientos de miles de bajas y un coste económico elevado para Rusia.



Este entramado explica por qué los combates más intensos se concentran allí y por qué el Kremlin persiste, a pesar de los escasos avances, en lanzar oleadas continuas de asaltos, artillería y bombardeos sobre la misma franja territorial.

La ofensiva rusa: avances pausados pero presión constante

En las últimas semanas, los informes desde el terreno han revelado un patrón repetitivo:

Las fuerzas rusas mantienen un ritmo elevado de asaltos sobre posiciones ucranianas en Donetsk, con decenas de ataques diarios en ciertos sectores.

El objetivo inmediato es cercar o desgastar localidades como Kostiantynivka y Lyman para acercarse a la verdadera línea fortificada.

Analistas occidentales subrayan que, aunque Moscú puede mostrar pequeños avances, estos son lentos y muy costosos.

Según un análisis reciente sobre cómo Rusia acecha el “cinturón de fortalezas” mientras Kiev ataca la infraestructura petrolera rusa, la estrategia del Kremlin combina presión en primera línea con ataques dirigidos a desmoralizar al ejército ucraniano y afectar sus capacidades energéticas. Mientras tanto, Ucrania responde con drones y misiles dirigidos a refinerías y depósitos dentro del territorio ruso.

Paralelamente, el Instituto para el Estudio de la Guerra y otros centros especializados describen una ofensiva más centrada en desgastar que en maniobrar: Rusia está aprovechando la escasez defensiva ucraniana en algunos puntos; sin embargo, no logra una ruptura clara que la acerque decisivamente a Sloviansk y Kramatorsk.

El mensaje de Putin: continuar pese a las propuestas ucranianas

En este contexto bélico, las declaraciones de Vladímir Putin han adoptado un tono más firme en dos frentes:

Frente interno ruso El presidente reconoce “problemas” derivados del aumento de ataques ucranianos dentro del territorio ruso, especialmente contra infraestructura energética.

No obstante, promete “garantizar la seguridad nacional” y reforzar las fronteras, presentando los golpes ucranianos como “ataques terroristas” que justifican una mayor presión militar. Frente diplomático Putin sostiene que Rusia continuará su campaña en primera línea sin importar las nuevas propuestas provenientes de Kiev.

Sus demandas siguen siendo claras: reconocimiento del control ruso sobre todos los territorios ocupados, entrega del 20% restante de Donetsk bajo bandera ucraniana y renuncia definitiva por parte de Ucrania a integrarse a la OTAN.

Desde Moscú se interpreta que la dinámica internacional podría jugar a su favor: hay un desgaste visible en la ayuda occidental; debates en Washington y otras capitales europeas sobre el volumen y duración del apoyo; además, una guerra que poco a poco normaliza la idea de una línea del frente casi estancada.

Esto implica que cualquier propuesta ucraniana que no contemple concesiones territoriales amplias encontrará resistencia. Por ahora, Kiev no está dispuesta a ceder ni Donetsk ni el cinturón que resguarda al resto del país.

Ucrania entre la defensa del Donbás y la presión sobre retaguardia rusa

Kiev ha optado por una estrategia dual:

Defensa reforzada en el este Se refuerza el cinturón de fortalezas con nuevas posiciones defensivas, drones y sistemas antiaéreos. Asume una lógica bélica centrada en desgastar al enemigo: contener el avance ruso incluso cediendo pequeños pueblos y zonas rurales para obligar a Moscú a pagar un alto precio por cada kilómetro ganado.

Golpes selectivos Realiza operaciones prolongadas contra objetivos militares y energéticos tanto en Crimea ocupada como dentro del territorio ruso para debilitar la capacidad ofensiva rusa. Emplea drones capaces de alcanzar largas distancias para forzar a Moscú a desviar recursos destinados a defensa aérea desde el frente hacia su retaguardia.



Este enfoque no es suficiente hasta ahora para revertir la iniciativa táctica rusa en Donetsk; sin embargo, sí complica los planes de Putin para presentar una victoria clara antes de entrar en negociaciones serias. Los datos indican que Rusia ha logrado conquistar solo una pequeña fracción adicional del territorio este año, pero ha pagado un alto coste humano por ello.