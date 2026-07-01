Marchas antimigrantes en Sudáfrica: el miedo se instala en las calles

Las imágenes son recurrentes: comercios cerrados, calles semivacías y grupos de manifestantes ondeando banderas sudafricanas exigiendo la expulsión de extranjeros. Esta nueva ola de movilizaciones contra los migrantes que recorre diversas ciudades del país no aparece sin antecedentes, pero sí marca un momento crítico: miles han decidido huir tras los recientes actos de violencia, convencidos de que la tensión podría estallar nuevamente.

En localidades clave como Johannesburgo, Ciudad del Cabo o Durban, la jornada ha dejado un cóctel de miedo, rabia y resignación. Las autoridades locales han recomendado a los comerciantes inmigrantes que cierren sus negocios como medida preventiva. Al mismo tiempo, organizaciones civiles están documentando agresiones y amenazas dirigidas hacia ciudadanos provenientes de otros países africanos, desde Zimbabue y Mozambique hasta Lesoto y Nigeria.

Se registran manifestaciones organizadas por grupos que acusan a los migrantes de: quitar empleo a sudafricanos presionar los servicios públicos estar involucrados en delitos organizados



El Gobierno intenta frenar la escalada con despliegues policiales y llamados a la calma. Sin embargo, el ambiente recuerda demasiado a episodios previos de violencia xenófoba que dejaron un saldo trágico y afectaron la imagen del país en todo el continente.

De la lucha contra el apartheid al odio al vecino

Sudáfrica lleva consigo una historia reciente marcada por el apartheid, seguido de una construcción democrática que prometía reconciliación y nuevas oportunidades. Tres décadas después, esa promesa parece desvanecerse entre una sensación de fracaso y frustración diaria: desempleo estructural, servicios públicos colapsados, corrupción y una desigualdad que sigue situándose entre las más altas del mundo, con un coeficiente de Gini de 0,63.

Esta desigualdad alimenta la búsqueda de chivos expiatorios. En muchos barrios populares, la narrativa se ha simplificado peligrosamente:

“No hay trabajo porque los migrantes lo ocupan”

“Los hospitales están llenos de extranjeros”

“Los delincuentes vienen de fuera”

Durante décadas, las categorías raciales fueron impuestas por ley a blancos, mestizos e indios. Hoy la atención se centra en el inmigrante africano, frecuentemente vecino en lengua, religión y cultura. Las viejas líneas de segregación se entrelazan con nuevos resentimientos, creando un ambiente propicio para el conflicto.

El odio entre tribus en África: una fractura que viaja

El discurso antimigrante en Sudáfrica no puede entenderse sin considerar las rivalidades étnicas y tribales más amplias en África. En varios países del continente, las fracturas internas —entre grupos como zulúes, xhosas, sotho, tswana, ndebele o shona— se superponen a fronteras coloniales y conflictos por tierra o poder político.

En Sudáfrica, las identidades tribales siguen siendo relevantes:

en partidos y movimientos que se apoyan en lealtades tradicionales

en estructuras locales de poder

en la vida cotidiana, desde el idioma hasta los rituales

Este mapa complejo está interconectado con dinámicas regionales. Migrantes que escapan de pobreza o violencia llegan a barrios donde otros grupos sienten que están siendo desplazados. El resentimiento se traduce en discursos agresivos que combinan:

odio hacia el extranjero

rivalidades históricas entre comunidades

desconfianza hacia las élites urbanas

Cuando la política no ofrece soluciones viables, es común buscar enemigos cercanos. Ante la falta de un Estado eficaz, grupos autodefensivos y movimientos nacionalistas ocupan ese vacío con mensajes simples pero peligrosos.

Un nivel de vida desigual que alimenta la ira

Sudáfrica sigue siendo la economía más industrializada del continente africano. Con un PIB superior a 400.000 millones de dólares y un ingreso per cápita que supera los 6.000 dólares, sobre el papel parece tener un nivel medio de vida superior al de muchos vecinos. Sin embargo, la realidad es mucho más caótica.

Desempleo general alrededor del 33 %

Desempleo juvenil aún más elevado

Marcadas diferencias entre barrios adinerados y asentamientos informales

En ciudades como Ciudad del Cabo o Johannesburgo:

una persona sola puede vivir con 600–800 euros al mes sin contar alquiler , menos que en muchas urbes europeas.

, menos que en muchas urbes europeas. El costo de vivienda, transporte y alimentación resulta relativamente asequible para quienes cuentan con ingresos estables o salarios internacionales.

Sin embargo, esa ventaja económica está concentrada en una pequeña parte de la población:

trabajadores cualificados

profesionales vinculados al mercado global

expatriados y clases medias urbanas

Mientras tanto, millones sobreviven con ingresos muy bajos y servicios precarios. La constante comparación entre quienes llegan desde fuera para establecer pequeños negocios y aquellos sin empleo durante años convierte esta desigualdad en un argumento político contra los migrantes.

Ciudades que se cierran por miedo

La imagen actual es desoladora: ciudades casi paralizadas con comercios inmigrantes cerrados y patrullas policiales vigilando las calles. Las autoridades tratan de evitar que las marchas terminen en ataques masivos; sin embargo, las memorias colectivas sobre oleadas previas de violencia xenófoba son difíciles de borrar.

En este panorama complejo, Sudáfrica se enfrenta a varias preguntas incómodas:

¿Puede seguir presentándose como puerta abierta a oportunidades en África si una parte significativa de su población rechaza abiertamente al extranjero? ¿Cómo gestionar flujos migratorios regionales dentro de un contexto marcado por desempleo masivo y servicios colapsados? ¿Hasta qué punto el discurso contra los migrantes oculta la responsabilidad real de las élites políticas y económicas?

La solución no radica únicamente en nuevas leyes migratorias o incrementos policiales. Se requiere abordar temas como:

disminuir la desigualdad interna

ofrecer soluciones reales al desempleo juvenil

desmontar narrativas que convierten al prójimo —ya sea local o extranjero— en enemigo automático

Mientras tanto, las marchas antimigrantes continúan enviando un mensaje contundente al resto del continente: Sudáfrica puede ser vista como un lugar lleno oportunidades; sin embargo, también es un país donde el miedo y la frustración pueden alterar drásticamente el destino de quienes llegan buscando una vida mejor.

Fuentes