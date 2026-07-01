Trump, cripto y poder: declara más de 1.000 millones de dólares tras regreso a la Casa Blanca

La figura del Donald Trump dedicado al sector inmobiliario ya es cosa del pasado. Su primer año tras regresar a la Casa Blanca ha dejado claro que su nueva gran estrategia se centra en las criptomonedas, un cambio que le ha generado más de 1.000 millones de dólares en ingresos relacionados con activos digitales.

De acuerdo con la última declaración financiera anual presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos y analizada por diversas agencias internacionales, el presidente reportó más de 1.400 millones de dólares en ingresos vinculados al negocio cripto familiar durante el último ejercicio. Este dato refuerza un giro estructural en la fortuna de Donald Trump, que ahora se aleja de su dependencia tradicional de hoteles, campos de golf y licencias, para afianzarse en tokens, memecoins y plataformas financieras digitales.

Un presidente que gana con sus propios tokens

Los documentos federales ofrecen un desglose claro sobre cómo Trump logró superar la barrera de los 1.000 millones en su primer año al mando gracias al cripto:

World Liberty Financial (WLFI) Plataforma de criptomonedas cofundada por Trump y sus hijos. Generó para él más de 500 millones de dólares en el último año debido a la venta de nuevos productos, entre ellos tokens de gobernanza. Según estimaciones del mercado recopiladas por índices sobre multimillonarios, la familia habría recaudado más de 1.400 millones de dólares en total mediante la comercialización de tokens asociados a WLFI , convirtiendo este proyecto en el activo más valioso dentro de su cartera empresarial.

Memecoin $TRUMP Moneda conmemorativa que lleva la imagen del presidente. Una sociedad vinculada a él, CIC Digital LLC, obtuvo más de 600 millones de dólares por la venta de estas monedas, quedándose una parte significativa para el entorno familiar. Análisis independientes sugieren que solamente esta criptomoneda habría generado alrededor de 600 millones de dólares para la familia , mientras que muchos pequeños inversores enfrentan pérdidas considerables.



En suma, diversos cálculos basados en datos del mercado y documentos públicos estiman las ganancias del clan Trump en al menos 2.300 millones de dólares provenientes de proyectos cripto desde su regreso a la presidencia, con un mínimo aproximado de unos 1.200 millones solo en el último año. Se trata sin duda alguna de un avance sin precedentes para un líder actual.

La nueva arquitectura de la fortuna de Trump

La fortuna personal de Donald Trump ha crecido significativamente junto a esta ofensiva relacionada con las criptomonedas. Estimaciones recientes realizadas por firmas especializadas indican que su patrimonio se sitúa entre 6.000 y 6.800 millones de dólares, comparado con unos 2.300 millones antes del retorno al poder.

El panorama que surge tras los análisis realizados por agencias y medios económicos es bastante claro:

Las criptomonedas como motor principal del crecimiento Los proyectos relacionados con cripto son los que aportan mayor dinamismo a su riqueza.

Las ventas privadas realizadas sobre millones de tokens WLFI a inversores seleccionados generaron aproximadamente 660 millones adicionales para la familia mediante operaciones “white glove”.

para la familia mediante operaciones “white glove”. Esta estrategia replica el modelo que Trump ha utilizado durante décadas en el sector inmobiliario: prestando su nombre y marca a proyectos arriesgados para terceros, limitando así su propio riesgo, mientras captura altas regalías. Las propiedades como columna vertebral y escaparate La actividad inmobiliaria no desaparece; simplemente se reorienta.

La Organización Trump ha cerrado una gran cantidad de nuevos acuerdos para licencias relacionadas con torres, resorts y apartamentos en lugares como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Bucarest y otras ubicaciones estratégicas.

Solo una propiedad en Emiratos generó más de 10 millones de dólares en un año; otra ubicada en Arabia Saudí generó cerca de 9 millones ; mientras que proyectos en Rumanía y Qatar aportaron aproximadamente 5 millones cada uno .

en un año; otra ubicada en Arabia Saudí generó cerca de ; mientras que proyectos en Rumanía y Qatar aportaron aproximadamente . Mar-a-Lago, situado en Florida, reportó ingresos por valor total de 77 millones de dólares durante el último ejercicio, lo que representa un incremento del 50% respecto al año anterior gracias al flujo constante tanto de jefes estatales como empresarios que visitan el complejo durante este nuevo mandato.

En resumen, las criptomonedas son las responsables del crecimiento patrimonial acelerado mientras que las propiedades funcionan como vitrina del poder y como fuente adicional importante.

Los hijos: el músculo cripto del clan

El otro pilar fundamental dentro esta historia es sin duda la familia. La destreza empresarial tanto del hijo menor como sus hermanos mayores es crucial para este nuevo imperio centrado en cripto.

Donald Trump Jr. y Eric Trump Actúan como copresidentes, asesores y embajadores involucrados en varios proyectos cripto relacionados con su padre. Han ocupado posiciones destacadas como ponentes en conferencias sobre criptomonedas celebradas en Singapur, Dubái y Las Vegas mientras formalizan acuerdos con fintechs e intercambios masivos . Eric se incorporó al consejo asesor Metaplanet, una firma destacada por acumular grandes cantidades de bitcoin a nivel global; además participó activamente en la creación American Bitcoin Corp, una operación minera valorada en miles de millones . Paralelamente, ambos han negociado acuerdos para permitir a otras empresas acumular grandes cantidades del token WLFI, aumentando así su demanda .

Barron Trump Con tan solo 19 años, se ha convertido ya en una figura emergente dentro del negocio familiar relacionado con cripto. Se presenta como cofundador y embajador Web3 para World Liberty Financial , junto a sus hermanos y su padre . Diversos informes financieros estiman su patrimonio personal alrededor los 150 millones dólares , principalmente gracias a su participación del 10% en WLFI así como sus inversiones en bitcoin y otros activos digitales . Su rol refuerza esa narrativa acerca del relevo generacional donde el apellido Trump se proyecta hacia un ecosistema digital aún considerado volátil por muchos inversores.



Esta combinación entre marca política sólida, redes familiares bien establecidas e iniciativas comerciales agresivas han permitido al clan generar más beneficios mediante criptomonedas que cualquier empresa cotizada estadounidense durante este mismo periodo según los datos incluidos recientemente en análisis independientes .