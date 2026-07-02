Lluvia de fuego sobre Kiev: un Putin acorralado busca acelerar el desgaste de Ucrania

La noche en Kiev se iluminó nuevamente con las explosiones de misiles y drones rusos. Sin embargo, esta vez el estruendo fue más que un simple eco de una guerra prolongada. El ataque dejó al menos 13 muertos y numerosos heridos, afectando instalaciones civiles y médicas, y reabriendo un interrogante inquietante: ¿cuánto más podrá resistir Ucrania antes de desmoronarse por completo?

De acuerdo con las autoridades ucranianas, varios misiles balísticos y drones impactaron en diferentes barrios de la capital y otras ciudades, convirtiéndose en uno de los asaltos más devastadores de los últimos meses. Entre los edificios afectados destacan infraestructuras sanitarias y bloques residenciales, lo que acentúa la percepción de que ya no hay un lugar seguro en el país. Este ataque se enmarca dentro de la estrategia rusa de castigar la retaguardia ucraniana mientras intensifica la presión en los frentes.

En este escenario, el testimonio de habitantes y autoridades recogido en un reciente reportaje de la BBC sobre los bombardeos nocturnos en Kiev ayuda a comprender el ambiente de fatiga y frustración que se respira en la capital. Muchos ciudadanos ya describen su vida como estar “al límite”, entre sirenas, refugios antiaéreos y cortes de luz.

Kiev bajo ataque y el mensaje de Moscú

Lo sucedido en la capital se alinea con una tendencia clara:

Rusia lanza oleadas de misiles y drones contra áreas urbanas llenas de civiles al tiempo que que ataca infraestructura energética; golpea instalaciones médicas y logísticas y mantiene una presión constante sobre la defensa aérea ucraniana.

En Kiev se reportan impactos en zonas residenciales; aumenta el número de heridos civiles y crece la dificultad para reparar los daños a la velocidad requerida por los constantes ataques.

El mensaje enviado por Rusia es doble. Internamente, busca demostrar que su ejército mantiene la iniciativa tras más de cuatro años de conflicto. Externamente, pretende recalcar a Ucrania y sus aliados que la capital sigue siendo vulnerable a sus armas, asegurando que cualquier avance diplomático o militar ucraniano no quedará sin respuesta.

Este ataque se produce además tras nuevas operaciones con drones ucranianos que han alcanzado refinerías y depósitos de combustible en Rusia, lo que ha llevado a Moscú a reconocer problemas con su suministro interno, así como largas colas en gasolineras. El intercambio constante de ataques se ha convertido en un ciclo difícil de detener.

La situación en los frentes de guerra

Mientras Kiev intenta controlar incendios y contar víctimas, la línea del frente continúa moviéndose, aunque sin grandes ofensivas relámpago. La situación general es una presión lenta pero constante por parte de Rusia.

En el Donbás, las fuerzas rusas están consolidando avances alrededor de ciudades clave como Kostiantynivka, Sloviansk y Kramatorsk, donde los combates son intensos y la artillería no cesa.

Hacia el norte, los rusos avanzan gradualmente cerca de Kupiansk y otras localidades donde el control de carreteras y nudos ferroviarios determina la capacidad ucraniana para rotar tropas y municiones.

En el sur, aunque la línea alrededor de Zaporiyia y el Dniéper se estabiliza, Moscú sigue utilizando esta área para castigar las líneas logísticas ucranianas y mantener bajo presión los puertos y rutas hacia el mar Negro.

Este tipo de ofensiva puede no ofrecer imágenes espectaculares, pero sí logra resultados acumulativos. Día tras día, Rusia gana pequeñas porciones del terreno, degrada posiciones defensivas e impone a Ucrania gastos constantes en hombres y recursos para cubrir huecos. Así, el desgaste se convierte en su principal arma.

El constante y devastador avance ruso

La estrategia rusa se fundamenta en una idea simple: transformar la guerra en un maratón que Ucrania no pueda completar. Las claves son:

Economía bélica : Moscú ha ajustado su industria y presupuesto para sostener un conflicto prolongado, enfocándose en la producción masiva de artillería, drones y misiles, incluso sacrificando otros sectores civiles.

: Moscú ha ajustado su industria y presupuesto para sostener un conflicto prolongado, enfocándose en la producción masiva de artillería, drones y misiles, incluso sacrificando otros sectores civiles. Progresión visible : expansión del control sobre gran parte del Donbás; consolidación alrededor de ciudades que hace dos años eran vitales para defender Kiev.

: Uso intensivo: recurren a drones y misiles económicos para forzar a Ucrania a gastar defensas antiaéreas mucho más costosas, creando un claro desequilibrio económico.

Varios análisis militares coinciden al señalar que el avance ruso es “lento pero casi siempre hacia adelante”. No hay grandes retiradas rusas; mientras tanto, las retiradas ucranianas ocurren por sectores cuando una posición deja de ser sostenible debido a falta de munición o riesgo inminente.

Ucrania al final de la escapada

Del lado ucraniano, el reto ya no radica solo en obtener munición o ayuda occidental; cada vez más se siente una escasez crítica de recursos humanos:

Las autoridades han reconocido dificultades crecientes para rellenar unidades tras años continuos con bajas.

La edad media del soldado en primera línea aumenta mientras: las normas sobre movilización se endurecen; crece el descontento social ante nuevos reclutamientos.

El país depende casi completamente: del armamento, financiación y apoyo logístico proporcionado por Estados Unidos y Europa; así como del mantenimiento político continuo para esa ayuda, sujeta a cambios electorales e inquietudes internas en las capitales occidentales.



El resultado es una paradoja incómoda: Ucrania ha demostrado su capacidad para golpear refinerías, depósitos e instalaciones militares dentro del territorio ruso —dificultando así su logística— pero lo hace mientras pierde terreno en el frente terrestre y observa cómo su reservorio de soldados entrenados disminuye.

Además, ataques como el sufrido por Kiev dejan una profunda huella psicológica. Las imágenes desgarradoras de hospitales dañados, viviendas destrozadas o familias refugiadas en sótanos refuerzan tanto la narrativa del país resistente como también evidencian una sociedad exhausta. El peligro es que su moral resista menos tiempo que el flujo constante de armas.

Hacia dónde puede evolucionar la guerra

En este punto crítico, el ataque masivo sobre Kiev actúa como un resumen claro del estado actual del conflicto:

Rusia consolida su ventaja estructural Posee una mayor población movilizable.

Produce más munición capaz de sostener un conflicto prolongado.

Mantiene iniciativa operativa prácticamente en todos los sectores del frente. Ucrania resiste pero a un coste creciente Se apoya en defensas fortificadas junto al uso efectivo de drones.

Depende enormemente de decisiones políticas externas: sanciones económicas o paquetes adicionales de ayuda. La escalada será más frecuente Más ataques rusos sobre ciudades ucranianas e infraestructuras eléctricas.

Más represalias ucranianas contra refinerías o nodos ferroviarios rusos buscando interrumpir las capacidades ofensivas moscovitas.

La atmósfera reinante en Kiev después otra noche marcada por explosiones es clara: el tiempo corre pero no avanza igual para todos. Para Ucrania cada mes transcurrido erosiona su base humana y económica; mientras tanto para Rusia cada mes afianza aún más su posición sobre el terreno. Y entre estos dos ritmos contrastantes se define gran parte del desenlace esta guerra que ha transformado incluso el cielo sobre Kiev en otra frontera del conflicto.