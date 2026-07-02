La Policía detiene a dos escaladores rusos tras coronar la cima del Empire State

Dos conocidos escaladores urbanos rusos fueron arrestados en Nueva York después de protagonizar una arriesgada acción en lo más alto del Empire State Building, donde decidieron sellar su relación con una propuesta de matrimonio fuera de toda norma.
Angela Nikolau e Ivan Beerkus, figuras populares en el mundo del “rooftopping”, lograron ascender sin protección hasta la cúspide del emblemático rascacielos, a más de 440 metros de altura. Cubiertos parcialmente con máscaras, desplegaron una pancarta con un mensaje pacifista antes de continuar con su plan.
En una pequeña plataforma, Beerkus se arrodilló y le ofreció un anillo a Nikolau, quien aceptó. El momento, acompañado de un beso, quedó registrado en varias imágenes que ambos difundieron posteriormente en redes sociales.
La Policía de Nueva York confirmó que la pareja permaneció varios minutos en la parte superior del edificio antes de ser interceptada y detenida. Por el momento, no se han formalizado cargos en su contra.
Ambos son conocidos por sus acrobacias en altura y por el documental “Skywalkers: A Love Story”, donde muestran su afición por escalar estructuras alrededor del mundo sin medidas de seguridad. Su popularidad creció gracias a plataformas como Instagram y TikTok, aunque han insistido en que su motivación principal no es la fama, sino la adrenalina.
Desde la administración del Empire State aseguraron que el incidente no representó peligro para el público ni para quienes se encontraban en el mirador oficial. No obstante, subrayaron que existen formas seguras y legales de realizar propuestas de matrimonio en el edificio.