Trump promete frenar la guerra entre Rusia y Ucrania tras un ataque devastador en Kiev

El conflicto en Ucrania se volvió a intensificar tras un ataque masivo sobre Kiev que dejó al menos 23 fallecidos y numerosos heridos, en uno de los episodios más violentos de los últimos meses. En medio de la conmoción, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su intención de impulsar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Desde la Casa Blanca, un alto funcionario aseguró que el mandatario busca acelerar una salida política al conflicto y frenar el impacto sobre la población civil.

“El presidente quiere que cesen las muertes sin sentido y avanzar hacia una solución negociada”, afirmó, tras el bombardeo que azotó zonas residenciales de la capital ucraniana.

El ataque provocó el colapso de varios edificios y obligó a miles de personas a refugiarse mientras los equipos de emergencia trabajaban entre los escombros. Las autoridades locales confirmaron que más de una veintena de viviendas resultaron dañadas, en un operativo de rescate que se extendió durante horas.

Trump, que regresó recientemente al poder, ha insistido en que su objetivo principal es poner fin a la guerra iniciada en 2022. Durante su campaña aseguró que podría resolver el conflicto rápidamente, aunque hasta ahora los esfuerzos diplomáticos no han logrado avances concretos.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, volvió a reclamar apoyo urgente a sus aliados. En particular, insistió en la necesidad de reforzar los sistemas de defensa aérea y pidió a Estados Unidos una respuesta sobre la posible producción local de baterías Patriot y misiles asociados.

Zelensky calificó esta cuestión como una prioridad absoluta para proteger a la población frente a los ataques con misiles balísticos. Además, confirmó que Ucrania mantiene conversaciones con Alemania y otros países europeos para desarrollar capacidades propias en tecnología antimisiles y reducir su dependencia exterior.

En el plano militar, los sistemas Patriot y los interceptores PAC-3 continúan siendo clave para contrarrestar este tipo de amenazas, aunque su disponibilidad es limitada debido a la alta demanda global.

Sobre el terreno, las versiones de ambos bandos difieren. Ucrania denunció que el ataque impactó directamente en zonas civiles, incluyendo viviendas y comercios. Las autoridades confirmaron que las víctimas mortales ascienden a 23, según el último balance oficial difundido por responsables de la administración de Kiev.

Rusia, por su parte, sostiene que el bombardeo tuvo como objetivo infraestructuras vinculadas al sector militar ucraniano, como instalaciones de producción de drones y misiles, así como depósitos de combustible utilizados por el Ejército.

El enfrentamiento no se limita a territorio ucraniano. Moscú denunció un ataque con drones contra una refinería en la región de Nizhni Nóvgorod, que dejó una víctima mortal. Además, aseguró haber interceptado cientos de drones lanzados por Ucrania en distintas zonas del país.

Este nuevo repunte de la violencia se produce en paralelo a contactos diplomáticos que buscan abrir una nueva fase de negociación. Sin embargo, por ahora, no se vislumbran avances concretos hacia un alto el fuego.

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