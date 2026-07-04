Escocia deja atrás la ‘capital del asesinato’ y abre el camino contra la violencia

La etiqueta de “capital del asesinato de Europa” pesó durante mucho tiempo sobre Escocia, condicionando su imagen internacional en términos de violencia. Sin embargo, el país ha conseguido revertir esa percepción y, en el proceso, ha transformado la discusión global acerca de cómo abordar el crimen.

La transformación comenzó cuando las autoridades escocesas cambiaron su perspectiva. Pasaron de considerar las agresiones como un mero asunto policial a abordarlas como un problema de salud pública, casi como si se tratara de una epidemia. Esta decisión ha reconfigurado la política criminal británica y se erige hoy como un referente para replantear los índices de criminalidad en Europa.

De las armas blancas a la salud pública

A finales de los noventa y principios de los años 2000, Glasgow se convirtió en un símbolo de la violencia con arma blanca. Las cifras de homicidios y ataques que se registraban eran descritas por la prensa europea como excepcionales para una nación desarrollada. link a análisis de la transformación del enfoque escocés a la violencia La respuesta inicial fue seguir el manual tradicional: aumentar patrullas, realizar más detenciones y aplicar penas más severas.

El cambio real ocurrió cuando un grupo diverso de profesionales —salud pública, criminología y fuerzas del orden— coincidió en ciertos puntos clave:

La violencia estaba concentrada en áreas específicas.

Los jóvenes varones eran los más afectados.

Este fenómeno se repetía en familias y comunidades, como si fuera contagioso.

Esta nueva perspectiva llevó a Escocia a experimentar con una idea simple pero revolucionaria: si la violencia actúa como una enfermedad, entonces puede prevenirse, tratarse y “curarse” utilizando herramientas similares a las que se emplean ante epidemias.

Qué hizo Escocia de manera diferente

El modelo escocés integró varios elementos:

Unidad de Reducción de la Violencia (VRU)

Se creó una estructura especializada que trabajaba con datos específicos, barrios y familias concretas. Más allá del enfoque policial clásico, se asemejaba más al trabajo social.

Se creó una estructura especializada que trabajaba con datos específicos, barrios y familias concretas. Más allá del enfoque policial clásico, se asemejaba más al trabajo social. Programas dirigidos a jóvenes en riesgo

Se implementaron iniciativas centradas en mediación, formación, oportunidades laborales y apoyo psicológico para aquellos que estaban más expuestos al ciclo de agresión.

Se implementaron iniciativas centradas en mediación, formación, oportunidades laborales y apoyo psicológico para aquellos que estaban más expuestos al ciclo de agresión. Mensaje político claro

El gobierno reconoció que la violencia era un problema colectivo que involucraba educación, sanidad, servicios sociales, justicia y comunidades.

El gobierno reconoció que la violencia era un problema colectivo que involucraba educación, sanidad, servicios sociales, justicia y comunidades. Uso sistemático de datos

Se monitorizaron agresiones, ingresos hospitalarios y denuncias junto con contextos socioeconómicos para abordar factores de riesgo en lugar de enfocarse únicamente en delitos ya ocurridos.

Al mismo tiempo, se continuó con acciones tradicionales contra el crimen organizado. El reciente golpe al Clan de los Lyons, considerado como una de las organizaciones criminales más violentas del país en décadas pasadas, demuestra que la lucha contra las mafias sigue siendo fundamental dentro del modelo.

Los resultados hablan por sí solos. Según informes oficiales británicos y comparaciones internacionales, Escocia ha visto una disminución sostenida tanto en homicidios como en ataques con arma blanca en sus principales ciudades. Los niveles actuales son mucho más cercanos a la media europea que a aquella imagen desoladora que hace dos décadas le había sido asignada.link a análisis de la transformación del enfoque escocés a la violencia

Dónde está hoy Europa respecto al crimen y la violencia

Mientras Escocia renovaba su enfoque hacia el crimen, el panorama europeo también ha ido cambiando. Las comparativas más comunes son:

Índice de criminalidad percibida (Numbeo 2026)

Sitúa al Reino Unido , que incluye Escocia, con niveles moderados de criminalidad dentro del continente. Está por debajo de países como Francia , Bélgica o Irlanda , pero por encima de naciones como España , Portugal o Suiza .

Sitúa al , que incluye Escocia, con niveles moderados de criminalidad dentro del continente. Está por debajo de países como , o , pero por encima de naciones como , o . Global Peace Index 2025

Este índice combina seguridad interna, criminalidad, estabilidad política y militarización. En este ranking, Europa se presenta como la región más segura del mundo aunque existen marcadas diferencias entre países.

La situación actual es más compleja que aquel viejo estigma asociado a Escocia:

Las tasas de homicidio en Europa son bajas; rondan entre 1 y 2 por cada 100.000 habitantes anualmente.

Países como Islandia , Irlanda , Austria o Suiza destacan por su alto nivel de seguridad.

, , o destacan por su alto nivel de seguridad. En contraste, estados como Francia presentan mayores índices de criminalidad urbana y posiciones menos favorables en los índices globales de paz.

presentan mayores índices de criminalidad urbana y posiciones menos favorables en los índices globales de paz. Por otro lado, España se consolida entre las naciones más seguras; su tasa de homicidios es notablemente inferior a la media europea y su percepción criminal está clasificada dentro del rango bajo.

Sin embargo, hay zonas donde persiste tensión: ciudades como Marsella, Bruselas o Estocolmo son escenarios recurrentes para tiroteos vinculados al narcotráfico y bandas organizadas. Aunque no siempre lideran los rankings nacionales, sí aparecen destacados en los mapas sobre violencia armada.

Qué enseña Escocia al ranking europeo

El caso escocés plantea una cuestión incómoda: ¿realmente sirve contar muertes y delitos si no se aborda lo que los origina? La experiencia adquirida en Glasgow y otras urbes ofrece varias enseñanzas valiosas para el debate sobre criminalidad en Europa:

Los indicadores sobre criminalidad proporcionan una visión útil pero incompleta. No reflejan adecuadamente factores subyacentes como pobreza, salud mental o violencia doméstica que alimentan el ciclo del delito.

Abordar la violencia desde una perspectiva de salud pública demanda coordinación entre ministerios y servicios; algo que muchos países aún no han logrado.

La persecución policial del crimen organizado es crucial; sin embargo, sin prevención comunitaria efectiva el sistema simplemente reacciona ante los problemas existentes.

En naciones donde la preocupación por la violencia urbana es mayor —como Francia, Bélgica o Suecia— el ejemplo escocés abre un camino claro: combinar datos precisos con políticas sociales efectivas junto a una estrategia policial firme pero menos centrada exclusivamente en castigar.

La antigua etiqueta de “capital del asesinato” ha quedado atrás. No obstante, cómo Escocia llegó a obtenerla —y sobre todo cómo logró superarla— se ha convertido en un laboratorio para redefinir enfoques sobre seguridad en Europa: menos titulares alarmistas y más políticas que consideren el crimen como un fenómeno que puede ser desactivado antes incluso de estallar.