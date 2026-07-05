Le Pen se juega su futuro y Bardella ya espera turno en la carrera por el Elíseo

La comparecencia judicial de Marine Le Pen podría transformar el panorama político en Francia. El fallo sobre su apelación determinará si la líder de la Agrupación Nacional continúa en la pugna por la presidencia o si cede el paso a Jordan Bardella, su sucesor natural y ya una figura destacada dentro de la derecha patriótica.

Este caso no solo impacta a una única dirigente. También pone a prueba hasta qué punto el voto obrero y parte del electorado popular, que durante años respaldó al socialismo en las áreas industriales y periurbanas, ha virado hacia la extrema derecha. Todo esto debido a factores como la inflación, la inseguridad económica y la creciente desconfianza hacia los partidos tradicionales y la élite política.

Un veredicto que puede cerrar o abrir la puerta al Elíseo

Le Pen fue condenada inicialmente por malversar fondos europeos, recibiendo una inhabilitación política de cinco años que le impediría presentarse si su apelación no revierte esta decisión. El tribunal de París ha establecido un proceso que durará cinco semanas y se espera que emita su fallo antes del verano, dejando poco margen antes de las elecciones presidenciales de 2027.

A pesar del posible fallo adverso, Le Pen sostiene que continuará en la contienda. Sin embargo, dentro de su partido ya se maneja un plan alternativo. Bardella, con tan solo 30 años, se perfila como el candidato suplente y según encuestas publicadas en diversos medios, tendría incluso posibilidades favorables para una hipotética segunda vuelta frente a candidatos centristas.

Le Pen mantiene un fuerte respaldo entre los militantes y cuenta con el peso simbólico de su apellido.

mantiene un fuerte respaldo entre los militantes y cuenta con el peso simbólico de su apellido. Bardella representa una renovación con disciplina mediática y menos desgaste judicial.

representa una renovación con disciplina mediática y menos desgaste judicial. El RN ya está preparando un traspaso ordenado en caso de que el tribunal confirme la inhabilitación.

El ascenso de la derecha patriótica

El crecimiento de la Agrupación Nacional no se puede atribuir únicamente a Le Pen. Francia atraviesa una serie de crisis gubernamentales junto con un agotamiento hacia Emmanuel Macron, lo que ha intensificado el mensaje del RN sobre orden, control migratorio y soberanismo. En este escenario, la derecha patriótica ha dejado atrás su papel como mero actor de protesta para posicionarse como una alternativa viable con representación territorial y una base sólida en la Asamblea Nacional.

Bardella ha aportado a este cambio con un perfil más joven y depurado, menos ligado al pasado familiar del partido. Su discurso sigue los ejes tradicionales del RN pero lo presenta con un lenguaje accesible y una estética más atractiva para los votantes jóvenes y aquellos abstencionistas desencantados. Si Le Pen queda fuera del juego, él no solo heredará una estructura electoral; también tendrá ante sí una oportunidad real para normalizar aún más el proyecto.

Cuando los obreros dejan de votar socialismo

El trasfondo crucial radica en el voto obrero. En Francia, como sucede en otras democracias europeas, muchos trabajadores manuales y asalariados precarios han dejado de considerar al socialismo como su representación natural. Este cambio se ha acelerado por factores como la desindustrialización, precariedad laboral y una sensación generalizada de abandono territorial.

El RN ha ocupado ese vacío proponiendo un discurso centrado en la protección nacional, rechazo a los excesos de la globalización y promesas sobre el poder adquisitivo. Aunque no ha solucionado las fracturas sociales existentes, ha sabido capitalizar ese descontento. Parte de su fortaleza radica en que no depende únicamente de votantes ideológicos; atrae a un electorado diverso hastiado por alternancias políticas que no han transformado su vida cotidiana.

Qué puede pasar ahora

Si la apelación absuelve a Le Pen o atenua su sanción, ella recuperará protagonismo mientras Bardella pasaría a un segundo plano. Por otro lado, si el tribunal ratifica la inhabilitación, el RN activará rápidamente su plan B para presentar a Bardella como candidato presidencial.

Si Le Pen triunfa, reforzará la narrativa sobre persecución judicial y llegará a 2027 con ventaja.

triunfa, reforzará la narrativa sobre persecución judicial y llegará a 2027 con ventaja. Si pierde, será Bardella quien herede ese impulso mientras el partido intentará transformar esta crisis en un relevo positivo.

En ambos escenarios, la derecha patriótica permanecerá como protagonista central en la política francesa y seguirá presionando a una izquierda que todavía busca reconectar con sus antiguos votantes obreros.

La incertidumbre ya no es solo si Le Pen podrá presentarse nuevamente. Se trata también de si Francia está ante el umbral de consagrar definitivamente al RN como una opción real para gobernar.

[Fuentes]