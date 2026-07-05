La liberación de Jin Mingri vuelve a poner en el centro la persecución religiosa en China

La figura de Jin Mingri se ha transformado en un símbolo incómodo para el régimen de Pekín. Este pastor protestante, creador de la Iglesia Zion, una de las más importantes iglesias domésticas en la capital china, representa el choque directo entre el Partido Comunista Chino y aquellos que desean practicar su fe al margen de las estructuras oficiales.

Recientemente se conoció su liberación de prisión, tras meses de silencio oficial y discretas campañas llevadas a cabo por su familia desde Estados Unidos, quienes habían denunciado no solo su detención, sino también la de otros líderes religiosos como parte de una ofensiva más amplia contra las iglesias clandestinas. Sin embargo, esta noticia no implica un relajamiento del control: el mensaje del régimen es contundente; la tolerancia hacia la disidencia religiosa sigue siendo prácticamente inexistente.

De Tiananmen a la Iglesia Zion: un perfil que desafía al poder

Para comprender por qué el caso de Jin resulta tan molesto para las autoridades, es útil mirar hacia atrás:

Participó como joven en las protestas de Tiananmen en 1989, un pasado que el Estado nunca olvida.

en 1989, un pasado que el Estado nunca olvida. Fundó la Iglesia Zion , una red de comunidades domésticas que llegó a congregar a miles de fieles en Pekín y otras ciudades, al margen del Movimiento de las Tres Autonomías, que es la estructura protestante controlada por el Estado.

, una red de comunidades domésticas que llegó a congregar a miles de fieles en Pekín y otras ciudades, al margen del Movimiento de las Tres Autonomías, que es la estructura protestante controlada por el Estado. Después de que se prohibiera formalmente su iglesia en 2018, ayudó a reorganizar la comunidad en un formato “subterráneo”, con reuniones en domicilios y cultos online.

Este crecimiento independiente y su capacidad para atraer a sectores urbanos y educados encendieron las alarmas en los círculos del poder. La iglesia no solo desbordaba el control institucional, sino que también utilizaba herramientas digitales para mantener cohesión y predicación.

Las autoridades respondieron con una estrategia conocida:

Clausura administrativa de locales de culto. Vigilancia sobre reuniones privadas. Presión sobre arrendadores y empresas que colaboraban con la iglesia. Carga penal mediante delitos tecnológicos, como el “uso ilegal de redes de información”.

Las acusaciones contra Jin y otros pastores se basaron en su uso de Zoom y otras plataformas para difundir sermones y coordinar cultos, actividades consideradas no autorizadas dentro del ámbito religioso en internet.

Redadas coordinadas y “sinización” de las religiones

El caso de la Iglesia Zion no es un hecho aislado. Un amplio operativo lanzado en octubre dio lugar a:

La detención de cerca de treinta pastores y miembros del personal de la Zion Church en al menos seis ciudades.

de la Zion Church en al menos seis ciudades. Interrogatorios a alrededor de 150 fieles vinculados a esta red de iglesias domésticas.

vinculados a esta red de iglesias domésticas. Registro exhaustivo del domicilio de Jin en Beihai, provincia de Guangxi, antes de ser trasladado esposado al centro de detención.

Organizaciones cristianas han calificado esta campaña como “la mayor ola de persecución contra una iglesia subterránea en los últimos 40 años”. Esta ofensiva se inserta dentro de una línea política clara desde las altas esferas: el discurso del presidente Xi Jinping sobre acelerar la “sinización” de las cinco religiones reconocidas (budismo, taoísmo, islam, protestantismo y catolicismo).

El concepto “sinización” implica:

Alinear los contenidos religiosos con los principios del Partido.

Someter al clero y a la administración de templos a estructuras oficiales.

Limitar la influencia externa e interacciones con redes transnacionales.

Reprimir comunidades que operan al margen del control estatal.

La Iglesia Zion, con conexiones internacionales y presencia digital significativa, chocaba directamente con estos lineamientos.

Musulmanes y cristianos: dos caras bajo una misma política

Aunque actualmente se pone el foco sobre los cristianos y pastores como Jin, el patrón represivo también afecta a comunidades musulmanas. En Xinjiang, las políticas hacia los uigures y otras minorías musulmanas han incluido:

Centros destinados a internamiento y “reeducación”.

Restricciones sobre prácticas religiosas consideradas “extremistas”.

Vigilancia masiva sobre mezquitas y barrios.

En lo referente a los cristianos:

Se cierran iglesias no registradas.

Se detiene a líderes bajo cargos vagos relacionados con seguridad o internet.

Se presiona a las congregaciones para que se integren dentro del marco oficial.

La lógica es similar: cuando los comunistas golpean sin compasión tanto a musulmanes como a cristianos, su objetivo va más allá de lo religioso; buscan eliminar cualquier forma organizada que pueda generar lealtades alternativas o discursos independientes.

Dimensión internacional y presión exterior

La detención de Jin resonó fuera del territorio chino:

Su esposa e hija, residentes en Estados Unidos, lanzaron campañas públicas buscando apoyo político para exigir su liberación junto con otros pastores.

Se promovieron iniciativas simbólicas como el envío de tarjetas navideñas dirigidas a líderes encarcelados para mantener viva la atención sobre sus situaciones.

El Senado estadounidense aprobó una resolución condenando estos arrestos e instando al respeto por la libertad religiosa.

La Casa Blanca abordó este caso durante contactos bilaterales, elevando así el costo diplomático por mantenerlo detenido.

Esa presión ejercida desde el exterior no transforma inmediatamente las acciones del Partido Comunista Chino; sin embargo, introduce un nuevo cálculo: cada líder detenido puede convertirse en un problema diplomático potencialmente complicado, especialmente si representa comunidades amplias conectadas internacionalmente.

¿Qué significa realmente la liberación de Jin Mingri?

La excarcelación de Jin Mingri no significa un retroceso generalizado en cuanto a la política religiosa china. Más bien se trata de un movimiento táctico:

Reduce temporalmente un foco crítico internacional.

Envía un mensaje ambiguo hacia otras iglesias domésticas: el Estado puede liberar pero también volverá a detener si lo considera necesario.

Permite recomponer el control sobre la red asociada con la Iglesia Zion, ahora bajo mayor vigilancia.

Para las comunidades cristianas y musulmanas, el panorama inmediato sigue marcado por:

Un intenso control digital sobre cultos y mensajes.

Presión constante para integrarse dentro del sistema estatal o al menos disminuir su visibilidad pública.

Un riesgo permanente ante nuevas campañas contra líderes considerados “demasiado influyentes”.

La historia personal de Jin—del joven activista durante Tiananmen al pastor liberado tras una intensa campaña internacional—ilustra cómo se vive la fe en China: no solo se practica entre templos o casas; también transcurre por terrenos políticos, diplomáticos y tecnológicos donde cada sermón online puede convertirse rápidamente en objetivo del poder.

Fuentes