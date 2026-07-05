Una sombra ucraniana en la Riviera: el misterio de Anastasiia Berezovska

Mónaco, conocido por sus coches de alta gama y fondos de inversión discretos, nunca imaginó que se convertiría en un escenario de guerra traído desde el frente ucraniano. Esta semana, un paquete bomba dejado en el vestíbulo de un edificio residencial donde residía el magnate Vadym Yermolaiev transformó al principado en el lugar de un intento de asesinato con resonancias geopolíticas evidentes.

Las autoridades han señalado a una mujer ucraniana de 39 años, Anastasiia Berezovska, como la principal sospechosa. Según la fiscalía del Principado, el artefacto que dejó en la entrada causó heridas graves al empresario, así como a su esposa y a su hijo de 13 años. Este caso entrelaza lujo, sanciones internacionales, la guerra en Ucrania y ecos de espionaje que nos remiten a los tiempos de la KGB.

Una mujer “disfrazada de hombre” y un tatuaje de serpiente

La reconstrucción oficial presenta una figura tan intrigante como inquietante. El fiscal adjunto de Mónaco ha detallado que la sospechosa llegó al edificio disfrazada con apariencia masculina, ocultando su identidad bajo ropa holgada, un sombrero pescador oscuro y una actitud meticulosamente calculada. Las cámaras de seguridad la registraron:

Sentada en un banco cercano durante varios minutos, observando atentamente

Accediendo al vestíbulo con el paquete sospechoso

Verificando que las víctimas regresaban de una cena antes de activar el detonador

Alejándose a pie y posteriormente vinculada a un coche de alquiler rumbo a Italia y luego a Alemania

La descripción proporcionada por Interpol añade detalles que refuerzan esta imagen digna de una película: cabello oscuro, dominio del alemán y un tatuaje de serpiente en la parte superior del brazo derecho. Esta marca se ha convertido en un símbolo involuntario dentro de la investigación.

Interpol ha emitido una Notificación Roja contra Berezovska por “intento de asesinato” e “instalación de un artefacto explosivo en un lugar público con fines delictivos”. Aunque no es una orden automática para su detención, sí es una señal para que cualquier policía del mundo pueda localizarla y arrestarla provisionalmente.

Quién es Anastasiia Berezovska, más allá de la ficha policial

De Berezovska se conoce muy poco; lo que hay se extrae casi exclusivamente de los documentos policiales y la alerta emitida por Interpol. Las piezas del rompecabezas aún encajan con cierta incertidumbre:

Edad: 39 años

Nacionalidad: ucraniana

Idiomas: habla alemán

Residencia vinculada: un piso alquilado en el distrito alemán de Main-Taunus, registrado por las autoridades locales junto con las autoridades monegascas

La policía regional en Hesse confirmó que se registró el apartamento perteneciente a una mujer ucraniana con esa edad, alineando así las pistas que Mónaco había comenzado a reunir a partir del material videográfico y los datos sobre el coche alquilado. Los investigadores hablan sobre “varias misiones de reconocimiento” previas al atentado, lo que sugiere una cuidadosa planificación y entrenamiento previo.

Lo que falta son casi todas las demás piezas: sus conexiones políticas, su trayectoria profesional o posibles vínculos con servicios secretos o redes criminales. Esta falta alimenta especulaciones sobre si Berezovska es simplemente otra pieza más dentro del tablero complejo que rodea la guerra encubierta tras la invasión rusa a Ucrania o si actúa como instrumento en una vendetta económico-criminal ajena al conflicto.

El objetivo: un oligarca entre sanciones y negocios cruzados

El blanco del ataque, Vadym Yermolaiev, no es alguien desconocido. Antiguo ciudadano ucraniano, renunció a esa nacionalidad en 2019 y actualmente figura como chipriota. En 2020, Forbes lo clasificó como el 39.º ucraniano más rico, con una fortuna estimada en 230 millones de dólares.

Su perfil no es para nada neutro:

Ha acumulado riqueza en los sectores inmobiliario e industrial dentro de Ucrania

Posee intereses significativos en el negocio del vino y bebidas alcohólicas en Crimea , territorio anexado por Rusia desde 2014

, territorio anexado por Rusia desde 2014 Desde 2023 está sujeto a sanciones impuestas por el gobierno ucraniano, que cuestiona parte de sus negocios y sus relaciones con estructuras económicas ligadas a Rusia

Esta combinación —un oligarca con activos en Crimea, sancionado por Ucrania y residente en Mónaco desde el inicio del conflicto— lo coloca justo en medio de tres realidades complejas: guerra, dinero y espionaje.

Un análisis publicado por BBC Mundo sobre el atentado aporta claridad sobre esta zona gris donde se entrelazan violencia política y criminalidad. Aquí es donde los millonarios post soviéticos han navegado durante décadas entre negocios legítimos y redes oscuras.

La larga mano de Rusia y el eco persistente de la KGB

Este caso rápidamente evoca reflexiones sobre la “larga mano de Rusia” y su historia repleta de operaciones encubiertas dentro del territorio europeo. Cada nuevo atentado dirigido contra disidentes o empresarios incómodos revive los ecos del antiguo aparato conocido como KGB, hoy heredado institucionalmente por el FSB junto a otros servicios rusos.

Aunque no existe evidencia pública que conecte directamente a Moscú con este ataque específico, el contexto resulta bastante revelador:

Mientras Rusia sostiene una guerra abierta contra Ucrania, también lleva adelante una lucha silenciosa contra élites consideradas hostiles

La KGB era percibida por exespías occidentales como un aparato cuyo objetivo era “proteger a la Unión Soviética frente a peligros internos o externos”

Esa lógica adaptada al siglo XXI impulsa operaciones enfocadas contra objetivos simbólicos: opositores políticos, periodistas críticos o oligarcas díscolos involucrados en mercados energéticos o financieros europeos

El perfil de Berezovska se ajusta al patrón habitual “agentes” sin visibilidad pública alguna; personas versátiles capaces de moverse entre fronteras utilizando múltiples identidades mientras operan desde espacios seguros como la Riviera francesa. Sin embargo, también podría ser parte dinámica dentro del entramado interno ucraniano: ajustes entre oligarcas rivales o conflictos relacionados con activos en Crimea pueden estar detrás.

Una guerra que se derrama sobre Europa

Independientemente del autor intelectual detrás del atentado, lo sucedido en Mónaco transmite varios mensajes claros:

La guerra ucraniana ya no está limitada solo al campo bélico Los ataques motivados políticamente están comenzando a trasladarse hacia enclaves adinerados donde residen exiliados y actores clave post soviéticos. La línea divisoria entre crimen organizado e inteligencia se vuelve difusa Los métodos utilizados —paquete bomba, detonación remota— son similares tanto a ajustes mafiosos como a operaciones propias de servicios secretos. Europa debe replantearse su seguridad para proteger oligarcas extranjeros Lugares como Mónaco, Niza o Londres concentran capital proveniente del antiguo régimen soviético. La protección para estas figuras ya no es solo responsabilidad local sino que exige estrategias coordinadas a nivel continental.

La historia acerca de una mujer “disfrazada de hombre” portando un tatuaje de serpiente, cruzando fronteras tras detonar un paquete bomba en Mónaco encapsula cómo ha mutado la guerra ucraniana: trasladándose desde los frentes bélicos hasta las puertas lujosas. Además deja claro que aunque cambien las siglas, el legado dejado por la KGB continúa escribiendo capítulos inquietantes dentro del panorama geopolítico europeo.

Fuentes: análisis basado en la cobertura proporcionada por BBC Mundo sobre el atentado e investigaciones realizadas en Mónaco.