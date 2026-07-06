¿El nuevo régimen de Irán es totalmente diferente del anterior?

La República Islámica ha entrado en una etapa sin precedentes. La muerte de Alí Jameneí y la eliminación de altos funcionarios durante los ataques de Estados Unidos e Israel han dejado al sistema político sin su tradicional eje central, haciendo que el poder se incline hacia una lógica más militarizada, cerrada y menos vinculada al clero.

La BBC Mundo destacó que esta crisis ha inaugurado el periodo más inestable desde 1979. Ahora, la sucesión no depende ya de un liderazgo religioso indiscutible, sino que se basa en un reparto provisional entre órganos de emergencia y figuras clave que intentan evitar un vacío de poder. Esta es la primera gran diferencia en comparación con el régimen anterior: antes existía un orden personalista sustentado en el prestigio del líder supremo; en cambio, ahora opera una estructura más frágil, improvisada y dependiente de la coerción.

Qué ha cambiado realmente

El antiguo sistema giraba en torno a Jameneí, su red de lealtades y la autoridad del clero revolucionario. En el nuevo panorama, según The New York Times, el verdadero poder ha pasado a manos de los generales de la Guardia Revolucionaria, quienes se han convertido en la columna vertebral del Estado tras la pérdida de gran parte del liderazgo político y militar.

Este cambio no es meramente personal; también afecta a la forma de gobernar:

Se otorga más peso a la seguridad y se reduce el espacio para la política interna.

y se reduce el espacio para la política interna. Hay mayor dependencia de mandos militares que de legitimidad religiosa.

Se observa más improvisación institucional para cubrir vacantes rápidamente.

La capacidad para proyectar continuidad es menor, ya que la sucesión parece más forzada que orgánica.

La BBC añadió que, aunque la Constitución establece que la Asamblea de los Expertos debe elegir al nuevo líder supremo, las circunstancias actuales han llevado a activar soluciones temporales que reflejan la debilidad del sistema. En otras palabras: Irán sigue existiendo, pero ya no opera como lo hacía antes.

La lista de líderes eliminados y sus consecuencias

La magnitud del golpe se entiende al observar quiénes han caído. Nombres como Alí Jameneí, Mohammad Pakpour, Aziz Nasirzadeh, Abdolrahim Mousavi, Mohammad Shirazi, Ali Larijani y Esmail Khatib han sido citados por diversos medios internacionales como víctimas de esta ofensiva, en una purga militar y política sin precedentes recientes.

Un resumen ilustrativo sobre este impacto:

Área Figuras afectadas Consecuencia política Liderazgo supremo Alí Jameneí Ruptura del eje simbólico del sistema Guardia Revolucionaria Mohammad Pakpour y otros mandos Debilitamiento en la represión y control territorial Defensa y seguridad Aziz Nasirzadeh, Esmail Khatib Pérdida de continuidad operativa Estructura institucional Ali Larijani y cargos afines Desorganización en la cadena de mando

Tanto EL PAÍS como La Vanguardia coincidieron en que los ataques dejaron fuera de juego a varios dirigentes clave, abriendo una crisis de sucesión y control interno sin comparación con etapas anteriores.

En qué se distingue este nuevo Irán

La principal diferencia radica en que el antiguo régimen podía mostrarse como una teocracia estable, con reglas bien definidas, jerarquías claras y un líder indiscutido. El nuevo escenario, por su parte, presenta tres características más inestables: mando fragmentado, poder militarizado y legitimidad erosionada.

Además, cambia también la relación con la población. La agencia AP, citada por el Chicago Tribune, describió un liderazgo muy debilitado tras una guerra de 12 días; defensas aéreas dañadas, un arsenal reducido y protestas internas continúan presionando al sistema. Esto indica que el régimen ya no solo teme a sus enemigos externos; también enfrenta un desgaste interno que antes podía controlar con mayor eficacia.

Qué podría suceder ahora

En el corto plazo, el objetivo del poder iraní será garantizar su supervivencia. Para ello podría llevar a cabo tres movimientos: cerrar filas alrededor de la Guardia Revolucionaria, acelerar una sucesión controlada y aumentar la represión para evitar fracturas internas.

Sin embargo, surge una gran incógnita: ¿logrará el nuevo liderazgo restaurar su autoridad o entrará Irán en una fase similar a una presidencia marcada por crisis permanente, caracterizada por menos ideología compartida y mayor control militar? Por ahora, lo más claro es que aunque el discurso del país permanece intacto, su arquitectura del poder ha cambiado radicalmente.