Marine Le Pen elude la inhabilitación y agita el panorama político en Francia: podrá ser candidata a las presidenciales en 2027

La política europea ha dado un giro sorprendente.

Marine Le Pen ha sido hallada culpable de malversación de fondos europeos, pero la justicia francesa le permite seguir en la carrera hacia las presidenciales de 2027. La líder de Agrupación Nacional (Rassemblement national, RN, en francés) enfrenta una condena que implica 15 meses de inhabilitación y debe pasar un año con brazalete electrónico. Sin embargo, lo crucial es que la inhabilitación para ocupar cargos públicos se ha suavizado lo suficiente como para no obstaculizar su candidatura al Elíseo.

La política fue sentenciada a tres años a prisión, pero dos han quedado suspendidos y el último tendrá que pasarlo con brazalete electrónico. En cuanto a la inhabilitación, de los 45 meses que se le ha impuesto, 30 han sido también suspendidos, y estima que los 15 pasados desde su sentencia en marzo han sido ya cumplidos

Desde su círculo cercano, se menciona que su decisión sobre si llevará a cabo su campaña con el brazalete se ha convertido en un debate estratégico: seguir adelante como candidata bajo vigilancia judicial o ceder el paso a su delfín Jordan Bardella. Este fallo judicial, más matizado de lo que esperaba la Fiscalía francesa -y la izquierda del vecino país-, mantiene viva la posibilidad de que Le Pen vuelva a ser una figura clave en la derecha europea sin complejos.

Esta sentencia llega en un momento en que la formación de Le Pen lidera las encuestas para las presidenciales de 2027, en un clima de intensa polarización y con la izquierda intentando reagruparse ante el bloque nacional-populista.

Pese a la puerta que se abre, la política se había mostrado reacia a realizar una campaña con el brazalete electrónico. Esta noche podría anunciar su decisión de presentarse o no a los comicios.

Independientemente de su decisión, el margen concedido por la justicia a Le Pen transforma inmediatamente el tablero político europeo y, por ende, también el español.

Impacto en la política española: discursos, alianzas y estrategias

Este desenlace resulta significativo para España en diversos aspectos.

Por un lado, obliga a los partidos en el gobierno a reconsiderar su estrategia frente a las fuerzas nacional-populistas, especialmente ahora que una figura prominente conserva opciones reales para alcanzar el poder en un aliado de gran peso como Francia.

Por el otro, podría beneficiar a la izquierda y ultraizquierda nacional. La idea de que una líder condenada por malversación de fondos europeos pueda seguir aspirando a la presidencia alimenta tanto discursos sobre la normalización de estos liderazgos entre algunos partidos como alertas democráticas entre otros. Algo que hace salivar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del PSOE se encuentra salpicado por la corrupción de su Gobierno, su partido y su círculo íntimo. La idea de que termine en el banquillo no es nada descabellada. Por lo que podría seguir la misma senda que Le Pen si termina siendo candidata.

El podría influir en las narrativas sobre “persecución judicial” utilizadas por varios dirigentes y ministros del Gobierno Sánchez ante los diversos escándalos.

Europa, polarización y efecto arrastre

La carrera hacia 2027 en Francia ya era considerada uno de los grandes indicadores del futuro político del continente. Con Le Pen aún como opción viable, se refuerza la percepción de un continente dividido entre bloques donde los liderazgos nacional-populistas dejan de ser excepciones para convertirse en candidatos serios a ocupar jefaturas estatales.

En Francia, contemplar una campaña presidencial con una candidata bajo control electrónico es toda una metáfora sobre las tensiones entre el poder judicial y el político que podríamos ver en España.

Aunque no hay que dar nada por hecho. Le Pen había llegado a sugerir que si le imponían llevar un brazalete durante su campaña preferiría renunciar a presentarse. Ahora, queda claro que todo depende de cómo maneje su estrategia electoral: ¿le restará votos ese símbolo de condena o añadirá apoyo al ser vista como víctima de un sistema percibido como hostil por sus seguidores?

Independientemente de la decisión que anuncie, impactará en la política española