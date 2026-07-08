Estados Unidos lanza una ofensiva contundente contra Irán tras incidentes en el estrecho de Ormuz

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este martes el inicio de una serie de operaciones militares dirigidas contra Irán, en lo que describe como una respuesta directa a recientes incidentes en el estrecho de Ormuz, una de las arterias marítimas más estratégicas del planeta.

Según fuentes militares estadounidenses, la ofensiva busca disuadir nuevas amenazas contra embarcaciones comerciales que transitan por la zona. Washington sostiene que los ataques pretenden “hacer pagar un precio elevado” por acciones que ponen en riesgo a tripulaciones civiles y a la estabilidad del tráfico marítimo internacional.

El Pentágono señala que la decisión se produce tras lo que considera actos hostiles de Irán contra varios buques mercantes. En particular, menciona tres episodios recientes que, a su juicio, constituyen una vulneración grave de las normas internacionales y de los acuerdos de contención vigentes.

La tensión se intensificó aún más tras un incidente que involucró al buque qatarí Al Rekayyat, atacado mientras navegaba en las proximidades del estrecho. El Gobierno de Qatar responsabilizó directamente a Irán, calificando lo ocurrido como una amenaza inaceptable tanto para la seguridad marítima como para el suministro energético global.

Este nuevo episodio eleva la incertidumbre en la región y reaviva el temor a un conflicto más amplio en una zona clave para el comercio internacional de petróleo.