  • ESP
    España América
Mundo

Escalada militar en una de las rutas clave del comercio global

Estados Unidos lanza una ofensiva contundente contra Irán tras incidentes en el estrecho de Ormuz

Washington justifica los ataques como represalia por acciones contra buques civiles, mientras crece la preocupación internacional por la seguridad energética

Estados Unidos lanza una ofensiva contundente contra Irán tras incidentes en el estrecho de Ormuz
Estrecho de Ormuz PD.
Archivado en: Mundo

Más información

La OTAN refuerza su defensa en Ankara: un cambio significativo y un guiño a Trump

La OTAN refuerza su defensa en Ankara: un cambio significativo y un guiño a Trump

Cuántos miles de millones de dólares de Irán siguen congelados por EE.UU. y por qué pesan en la paz

Cuántos miles de millones de dólares de Irán siguen congelados por EE.UU. y por qué pesan en la paz

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este martes el inicio de una serie de operaciones militares dirigidas contra Irán, en lo que describe como una respuesta directa a recientes incidentes en el estrecho de Ormuz, una de las arterias marítimas más estratégicas del planeta.

Según fuentes militares estadounidenses, la ofensiva busca disuadir nuevas amenazas contra embarcaciones comerciales que transitan por la zona. Washington sostiene que los ataques pretenden “hacer pagar un precio elevado” por acciones que ponen en riesgo a tripulaciones civiles y a la estabilidad del tráfico marítimo internacional.

El Pentágono señala que la decisión se produce tras lo que considera actos hostiles de Irán contra varios buques mercantes. En particular, menciona tres episodios recientes que, a su juicio, constituyen una vulneración grave de las normas internacionales y de los acuerdos de contención vigentes.

La tensión se intensificó aún más tras un incidente que involucró al buque qatarí Al Rekayyat, atacado mientras navegaba en las proximidades del estrecho. El Gobierno de Qatar responsabilizó directamente a Irán, calificando lo ocurrido como una amenaza inaceptable tanto para la seguridad marítima como para el suministro energético global.

Este nuevo episodio eleva la incertidumbre en la región y reaviva el temor a un conflicto más amplio en una zona clave para el comercio internacional de petróleo.

Los mejores productos de electrónica para compras online

PRODUCTOS DE ELECTRONICA
Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]