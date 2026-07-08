Trump se distancia de Irán y hace estallar la tregua: la paz entra en una fase crítica

Hace solo unas semanas, Donald Trump presentaba un acuerdo de paz con Irán como un hito en la guerra de Oriente Medio, destacando la reapertura del estrecho de Ormuz y un alto el fuego supervisado por Pakistán. Sin embargo, hoy, el presidente estadounidense ha cambiado radicalmente de rumbo: ha declarado que la tregua “ha terminado” y ha calificado a Irán como “basura”, rechazando continuar con las negociaciones.

Este cambio no se limita a las palabras. Washington ha llevado a cabo más de 80 ataques contra objetivos iraníes tras recientes incidentes con buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Esto marca el fin efectivo del acuerdo y devuelve el conflicto a una fase abiertamente militar.

Medios como 20minutos informan que el presidente ha pasado de defender el memorándum de entendimiento firmado en Islamabad a afirmar que negociar con Teherán es “perder el tiempo”, consolidando así la ruptura del alto el fuego y del proceso diplomático.

Qué ha dicho Trump y por qué importa

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, junto al secretario general Mark Rutte, Trump resumió su postura en una frase que resonó en todas las cancillerías: “Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura”.

Los mensajes clave son claros:

Fin del alto el fuego : confirma que la tregua y el marco de paz han sido cancelados.

: confirma que la tregua y el marco de paz han sido cancelados. Cierre de la vía diplomática : descarta continuar dialogando con Teherán y desautoriza el proceso liderado por Pakistán.

: descarta continuar dialogando con Teherán y desautoriza el proceso liderado por Pakistán. Lenguaje deshumanizador: describe a Irán como “gente enferma, mala, violenta”, afirmando que “si tuvieran un arma nuclear, la usarían”.

Este cambio ocurre:

Tras ataques contra tres buques en el estrecho de Ormuz, atribuidos por Washington a fuerzas iraníes o milicias aliadas. Después de bombardeos estadounidenses sobre más de 80 objetivos iraníes, incluyendo infraestructuras militares y logísticas. Con un aumento inmediato superior al 5% en los precios del petróleo debido al riesgo de interrupción del suministro desde el Golfo.

Un acuerdo de paz que se deshace

El nuevo choque se produce tras un mes marcado por una narrativa triunfalista sobre un acuerdo preliminar:

Pakistán había anunciado un texto consensuado para poner fin a la guerra, reabriendo Ormuz y estableciendo un alto el fuego permanente.

El memorándum incluía: Parón en las operaciones militares y desbloqueo de puertos iraníes. Compromiso por parte de Irán para desmantelar su programa nuclear y destruir reservas de uranio enriquecido. Un periodo de 60 días para negociaciones técnicas hacia un acuerdo definitivo.

JD Vance, vicepresidente, llegó a presentar este pacto como la “mejor última oferta” que Washington había ofrecido, asegurando que la paz estaba “nunca tan cerca”.

Aquí una comparación rápida del antes y después:

Momento Mensaje de Washington Situación en Ormuz Acuerdo preliminar Paz en camino, alto el fuego de 60 días, apertura comercial Tráfico naval reanudado, tasas pactadas con Irán Ruptura anunciada Tregua “terminada”, Irán “basura”, fin de negociaciones Nuevos ataques, bombardeos masivos, petróleo al alza

La situación actual no solo frena ese proceso; lo deja políticamente debilitado. El mediador paquistaní pierde influencia, Teherán se ve obligado a adoptar una postura más dura y los aliados europeos que celebraban los avances ahora enfrentan un panorama lleno de sanciones prolongadas y riesgos energéticos.

Impacto geopolítico y económico

La ruptura del alto el fuego genera tres efectos inmediatos:

En el conflicto regional Israel se siente fortalecido en su postura frente a Irán, respaldado por una Casa Blanca que retoma el lenguaje de “máxima presión”. Las milicias alineadas con Teherán en Líbano, Siria e Irak podrían reaccionar, multiplicando los frentes.

En los mercados El aumento del crudo más allá del 5% refleja los temores ante una nueva campaña contra infraestructuras energéticas o ante un uso político del estrecho de Ormuz. Europa, dependiente de importaciones energéticas, enfrenta ahora un escenario prolongado de volatilidad.

En la arquitectura de seguridad La OTAN podría verse obligada a respaldar la respuesta estadounidense; Rutte ha expresado su apoyo al “derecho de Estados Unidos a reaccionar”. El marco nuclear queda cuestionado ya que se fundamentaba en el compromiso iraní para no buscar armamento atómico bajo estricta supervisión.



¿Hacia dónde puede evolucionar?

Los próximos movimientos se desarrollarán en tres frentes:

Militar Irán deberá decidir si responde simétricamente en Ormuz o en otros escenarios o si prefiere evitar una escalada directa para mantener opciones negociadoras futuras. Estados Unidos podría optar entre realizar ataques puntuales o llevar a cabo una campaña más sostenida.

Diplomático Pakistán intentará rescatar al menos los principios del memorándum como base para futuros diálogos. Europa buscará reactivar canales discretos con Teherán para evitar que se descontrole la cuestión nuclear.

Interno en EE.UU. Trump combina su mensaje beligerante con la idea de que “la paz estaba hecha”, culpando a Irán; este relato le resulta conveniente internamente. Su brusco giro del acuerdo cerrado hacia insultos abiertos genera dudas sobre la credibilidad de su política exterior.



La tregua ha quedado atrás. Con un lenguaje incendiario cruzando líneas peligrosas, cualquier retorno rápido a las negociaciones parece complicado. El conflicto avanza hacia una fase donde cada gesto cuenta y donde una palabra como “basura” puede tener tanto peso como un misil.

Fuentes: [crónica sobre la ruptura del alto el fuego y rechazo a seguir negociando con Irán publicada en 20minutos]