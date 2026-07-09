Red de “cárceles de tortura” en Ucrania: cómo opera el sistema clandestino atribuido a Rusia

La guerra en Ucrania no se limita al frente. También se desarrolla, en silencio, en sótanos, garajes y edificios oficiales transformados en centros de detención. Según un reciente informe de la BBC, allí la tortura y los abusos contra civiles y prisioneros de guerra son moneda corriente.

Este trabajo, presentado en el reportaje sobre la red de “cárceles de tortura” de Rusia en Ucrania del Servicio Mundial de la BBC, traza un mapa de represión que abarca las áreas ocupadas y llega incluso hasta Rusia, mostrando un nivel organizativo que va más allá de simples “excesos” aislados.

Cómo funciona la red de centros de detención

La investigación señala 93 lugares donde se ha detenido a civiles y prisioneros de guerra en el territorio ucraniano ocupado entre 2023 y 2025. Un tercio de estos serían instalaciones no oficiales:

Oficinas fiscales

Hoteles

Garajes

Dependencias municipales

Además, se han identificado otros 102 centros dentro de Rusia, que no permiten el acceso libre a organizaciones internacionales. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) afirma que en estos lugares la tortura y los malos tratos son “sistemáticos y generalizados”. Los exdetenidos relatan experiencias desgarradoras:

Golpes continuos

Descargas eléctricas

Simulacros de ejecución

Violencia sexual

Detenciones arbitrarias sin información para las familias

La fiscalía ucraniana estima que unas 2.000 personas han pasado por estos centros desde la invasión a gran escala en 2022. Desde entonces, ha documentado más de 400 casos de violencia sexual contra civiles relacionados con el conflicto; hasta ahora, se han imputado a 85 individuos y 30 han sido condenados, muchos sin haber comparecido ante un tribunal.

Perfiles de los responsables y vacío de justicia

El reportaje de la BBC da nombre y rostro a algunos presuntos responsables, como Temerbek, señalado como uno de los hombres acusados de abusar a detenidos. La pieza reconstruye trayectorias y jerarquías que apuntan a:

Milicianos prorrusos en áreas ocupadas

Fuerzas de seguridad bajo control ruso

Colaboradores locales que gestionan centros no oficiales

Este entramado opera, según la BBC, “casi totalmente fuera del alcance de la justicia ucraniana e internacional”. Aunque las autoridades en Kiev investigan crímenes bélicos, los sospechosos permanecen en territorios bajo control ruso o dentro del propio país vecino, lo que dificulta arrestos y extradiciones.

Mientras tanto, Moscú niega sistemáticamente estas acusaciones, aduciendo que son parte de una campaña propagandística, al tiempo que restringe el acceso a misiones independientes a las instalaciones mencionadas.

Antecedentes y lógica de la violencia

El uso sistemático de torturas en centros bajo control ruso no es algo nuevo; periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos llevan años documentando abusos tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, lo que resulta diferente ahora es:

La extensión geográfica dentro del territorio ucraniano ocupado

La combinación entre instalaciones oficiales y clandestinas

La aparente coordinación en métodos utilizados

Desde un enfoque estratégico, este sistema cumple varias funciones:

Control político y social sobre los territorios ocupados mediante el terror. Castigo ejemplarizante para quienes son considerados opositores o colaboradores del ejército ucraniano. Obtención forzada de información mediante interrogatorios violentos. Destrucción del tejido social, sembrando pánico y desconfianza entre la población.

Qué puede venir ahora

La atención mediática generada por investigaciones como las realizadas por la BBC sobre esta red de “cárceles de tortura” presiona a organismos internacionales para reforzar:

Mecanismos que permitan documentar sistemáticamente los casos

Mandatos específicos para investigar centros de detención

Vías para sancionar personalmente a mandos y guardias implicados

Dado que no hay acceso directo a todas las instalaciones mencionadas, la responsabilidad recae en una combinación compleja:

Testimonios proporcionados por supervivientes

Análisis derivados de imágenes satelitales

Registros administrativos filtrados o recuperados

En el ámbito político, con el conflicto aún activo y sin perspectivas claras para negociaciones significativas, parece poco probable que esta red desaparezca pronto. A medida que se prolonga la guerra y se estabilizan las líneas del frente, controlar a la población civil se vuelve tan crucial como mantener una superioridad militar efectiva.

El futuro judicial para este sistema dependerá menos del discurso actual y más bien del compromiso futuro por abrir archivos y fronteras hacia una verdadera justicia. Mientras tanto, cada nuevo relato proveniente desde estas cárceles invisibles incrementa el coste moral asociado a una guerra que también se libra lejos del campo bélico.