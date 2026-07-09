Trump intensifica los bombardeos sobre Irán y provoca la reapertura del Estrecho de Ormuz

La noche vuelve a iluminarse en el Golfo Pérsico. Por segundo día consecutivo, Donald Trump ha dado la orden de lanzar una nueva serie de ataques contra objetivos iraníes cercanos al Estrecho de Ormuz, decidido a reabrir a sangre y fuego uno de los puntos más críticos del comercio global.

Desde Washington se envía un mensaje claro y contundente: Irán debe garantizar la navegación, o enfrentará una campaña militar abierta. El propio presidente ha advertido que la respuesta podría ser “mucho peor” si Teherán continúa presionando sobre el tráfico marítimo y los buques occidentales.

Dos noches de bombardeos y una advertencia: “esto no ha terminado”

De acuerdo con el Comando Central estadounidense (CENTCOM), las fuerzas armadas de EEUU han llevado a cabo ataques adicionales sobre instalaciones militares, radares y plataformas de misiles iraníes en áreas como Bandar Abbas, Sirik y otros puntos estratégicos próximos al Estrecho.

Los elementos clave de esta ofensiva son:

Bombardeos que han afectado a más de 80 objetivos en territorio iraní durante la primera noche, centrados en capacidades de defensa aérea y misiles.

Nuevos ataques en la segunda jornada, dirigidos a puertos e infraestructuras relacionadas con el control iraní del tráfico marítimo.

Justificación oficial: “debilitar la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, tras los recientes ataques contra buques mercantes y un helicóptero estadounidense.

Esta escalada se produce después de que Trump declarara “terminado” el memorando de entendimiento con Irán, que había establecido una frágil tregua en el Estrecho. En Ankara, durante una cumbre de la OTAN, el presidente llegó a afirmar que “probablemente les golpearemos de nuevo esta noche”, lo cual se ha materializado rápidamente.

Simultáneamente, Washington ha reimpuesto restricciones a la venta internacional de petróleo iraní, uno de los pocos respiros económicos que Teherán había logrado obtener bajo el acuerdo provisional. Esta combinación de presión militar y económica marca un cambio significativo: la Casa Blanca ha decidido utilizar el Estrecho como herramienta para doblegar la voluntad iraní.

Un Estrecho esencial y un error estratégico costoso

El Estrecho de Ormuz es responsable del transporte marítimo del 20% del petróleo mundial, además de ser crucial para el gas natural licuado. Cualquier alteración seria en este corredor impacta inmediatamente:

El precio del crudo y del gas.

Las primas para seguros marítimos.

Las rutas utilizadas por las grandes navieras.

La percepción del riesgo en los mercados financieros.

Durante esta crisis, muchas navieras han optado por reducir o desviar sus rutas. Además, las pólizas contra riesgos bélicos han aumentado hasta un 400% respecto a niveles anteriores. Para economías importadoras de energía como España, la estabilidad en Ormuz no es un asunto distante: influye directamente en costes de producción, inflación y competitividad industrial.

Hace unas semanas, las autoridades encargadas de la seguridad marítima consideraban que el Estrecho estaba “abierto” y habían reducido el nivel de amenaza a “moderado”. Sin embargo, ese precario equilibrio se ha visto roto tras los últimos intercambios bélicos:

Irán respondió a los primeros ataques estadounidenses con ofensivas contra objetivos en Bahréin y Kuwait.

La destrucción de un helicóptero estadounidense junto con varios incidentes contra buques comerciales han sido el detonante para esta nueva ofensiva desde Washington.

La guerra psicológica se traslada al mercado energético; cada nuevo titular sobre Ormuz genera volatilidad.

En medio del incremento bélico, voces críticas han cuestionado el tono apocalíptico utilizado por Trump. En meses recientes ha llegado a insinuar que “todo un país puede ser destruido en una noche” si no se reabre el Estrecho. Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre cómo esa retórica podría incitar a crímenes masivos.

Trump endurece su discurso: promesas vacías y amenazas “mucho peores”

La postura del Trump mezcla mensajes aparentemente conciliadores con advertencias cada vez más severas. En público sostiene que no busca “algo duradero” y asegura que la ofensiva “acabará pronto”, siempre que Irán ceda.

Sin embargo, esa moderación dura poco tiempo. En sus declaraciones públicas y redes sociales:

Descalifica a los líderes iraníes como “escoria” y “gente enferma”.

Advierte que si Irán no reabre completamente el Estrecho, Estados Unidos desatará una campaña punitiva “histórica”, enfocándose no solo en objetivos militares sino también en infraestructuras energéticas y logísticas.

Reitera que los ataques serán “mucho peores” si persisten las agresiones contra buques estadounidenses o aliados en la región.

Esta combinación entre diplomacia coercitiva y amenazas extremas puede interpretarse desde varias perspectivas:

Busca romper la estrategia iraní que utiliza Ormuz como herramienta para ejercer presión mientras legitima una presencia militar prolongada estadounidense junto con sus aliados en el Golfo. Envía un mensaje interno mostrando fuerza; un presidente que se presenta como defensor tanto de la libertad marítima como del suministro energético occidental. Aumenta considerablemente el riesgo de errores estratégicos: un misil mal dirigido o un ataque contra infraestructuras críticas podría llevar esta crisis hacia un conflicto regional más amplio.

Mientras tanto, Irán mantiene su postura firme al afirmar que no negociará bajo amenazas. Además advierte que si Washington persiste con los bombardeos, Oriente Próximo puede “arder”. Entre retóricas incendiarias y promesas vagas sobre guerras cortas, las posibilidades para una desescalada parecen irremediablemente reducidas.

¿Hacia dónde puede evolucionar esta crisis?

A corto plazo se vislumbran tres escenarios bastante claros que ya comienzan a solaparse:

Falso alto el fuego con ataques aislados Tanto Washington como Teherán podrían aceptar un acuerdo mínimo para asegurar la navegación. Continuarán sabotajes discretos, ciberataques e incidentes menores.

Campaña sostenida punitiva por parte de EEUU La Casa Blanca mantendría su presión militar hasta debilitar las capacidades iraníes en su costa. Aunque esto incrementaría los costos para el comercio global, la superioridad militar estadounidense limitaría cualquier respuesta convencional por parte iraní.

Desbordamiento regional Irán podría movilizar a sus aliados y milicias en Líbano, Siria, Irak o Yemen para atacar intereses estadounidenses o aliados. Un único ataque con numerosas bajas podría arrastrar a la OTAN y potencias regionales hacia una implicación mucho más directa.



A su vez, las capitales europeas intentan restablecer algún canal diplomático capaz de evitar lo peor: un cierre prolongado del Estrecho provocando un shock energético difícilmente controlable junto con un conflicto abierto. En este delicado equilibrio, cada nueva explosión en territorio iraní y cada amenaza acerca de una “respuesta mucho peor” añaden incertidumbre a un mundo ya al borde del colapso.

Una cosa queda clara: cuando uno de los principales pasos del petróleo mundial se convierte en campo personal entre líderes políticos, la línea entre cálculo frío e incendio global se mide en millas náuticas durante noches como estas.

Fuentes: análisis basado principalmente en la cobertura sobre los recientes ataques estadounidenses contra Irán alrededor del Estrecho de Ormuz proporcionada por El Debate respecto a esta ofensiva destinada a garantizar la navegación comercial.