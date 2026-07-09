Trump sacude a España en Ankara mientras Sánchez se refugia en el fútbol y el golf

La reciente cumbre de la OTAN en Ankara ha vuelto a poner a Donald Trump y Pedro Sánchez en el foco de una tensión diplomática que parece no tener fin. En un lapso de solo 12 horas, el presidente estadounidense pasó de calificar a España como “causa perdida” y “socio terrible” a afirmar que el país “se redimió por completo” y fue “muy generoso” durante la reunión. En contraste, el líder del Gobierno español optó por bajar el tono y resumir su interacción con Trump con una frase que dejó a muchos sorprendidos: “Hablamos de fútbol y golf”.

Ankara, otro giro en la relación Trump‑Sánchez

La capital turca se ha convertido en un nuevo escenario para la evolución internacional del presidente español. Ankara no es solo otra cumbre más: es el lugar donde Sánchez busca consolidar la imagen de España como un socio comprometido, con un objetivo del 2% del PIB en defensa para 2026 y un papel destacado en apoyo a Ucrania. Por su parte, Trump aprovecha esta plataforma aliada para volver a señalar a Madrid.

En su primer ataque, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump subió el tono:

describe a España como “una causa perdida” y “aliado terrible”

ordena a su secretario del Tesoro examinar cómo “cortar todo el comercio” con España, “incluidas las visitas”

critica que Madrid no acepte elevar su gasto en defensa al 5% del PIB ni apoye a Washington en la guerra con Irán

Poco después, ya con la tormenta mediática desatada, Sánchez se presenta ante los medios y aboga por “calma y paciencia”, afirmando que las relaciones bilaterales son “muy positivas” y evitando enfrentamientos directos. Subraya que España es, según sus palabras, “un país fiable” que cumple sus compromisos y llegó a la cumbre “con los deberes hechos”.

La escena: desprecio público, conversación privada

La coreografía observada en Ankara ayuda a entender la sensación de desaire. En la foto oficial, Trump ocupa el centro junto al anfitrión, Recep Tayyip Erdogan; mientras tanto, Sánchez queda relegado a un lado, sin interacción visible entre ambos líderes. Además, Trump vuelve a utilizar a España como ejemplo de aliado que “no paga” y “no participa” en defensa colectiva, repitiendo un discurso que ya había utilizado anteriormente en La Haya en 2025 y durante otras crisis pasadas.

Sin embargo, Sánchez asegura que sí hubo un momento de contacto. Describe una charla informal donde discutieron:

del Mundial de fútbol que organizarán Estados Unidos y otros países

del golf, deporte predilecto de Trump, aunque el presidente español admite no practicarlo mucho

Según su relato, “todo fueron buenas palabras y amabilidad” y aclara que “en absoluto hubo tirantez”. Así conviven la imagen pública de desprecio con una conversación casi informal que Moncloa utiliza para suavizar las tensiones; tal como apuntaba un análisis sobre cómo Sánchez se presenta como verso suelto en la OTAN, confiando en que Trump acabe aceptando su postura sobre gasto en defensa y equilibrio comercial.

Del látigo al perdón: “España se redimió por completo”

El cambio de tono llega al final de la cumbre. Tras una jornada cargada de ataques y advertencias, Trump reconoce que España fue “muy generosa” en Ankara. Acepta haber tenido “reservas” sobre el compromiso español pero asegura que el país “se redimió por completo” y valora positivamente las explicaciones sobre los esfuerzos presupuestarios en defensa.

Este giro no es casual:

el canciller alemán Friedrich Merz señala que Trump recibió “con gran aprobación” las explicaciones ofrecidas por Sánchez sobre el plan español para cumplir los objetivos acordados en La Haya

señala que Trump recibió “con gran aprobación” las explicaciones ofrecidas por Sánchez sobre el plan español para cumplir los objetivos acordados en La Haya la delegación española enfatiza que España alcanzará el 2% del PIB destinado a defensa para 2026, frente al 0,7% registrado en 2018; además está entre los ocho principales contribuyentes al apoyo militar hacia Ucrania

La situación recuerda crisis anteriores donde Trump ha tensado las relaciones con amenazas que luego no se concretan en decisiones reales, especialmente en lo relativo al comercio. Por ahora no se han dado pasos concretos hacia una ruptura comercial bilateral—que beneficia claramente a Estados Unidos—ni se prevé una ruptura en cooperación militar; sin embargo, el ruido político sigue creciendo.

Ankara y el patrón: del “socio terrible” al socio “cumplidor”

La cumbre turca encaja dentro de un patrón claro:

Presión sobre el gasto militar Trump utiliza esa cifra del 5% del PIB como medida crítica señalando a España como único país renuente a firmar ese compromiso.

Sánchez defiende que con un 2,1% puede cubrir las necesidades exigidas por la OTAN sin sacrificar políticas sociales; se presenta así como un socio cumplidor aunque no siga la cifra simbólica estadounidense. Choques por la guerra de Irán Washington reprocha a Madrid por no haber autorizado uso de Rota y Morón ni implicarse activamente contra Irán; esto alimenta esa narrativa negativa de “aliado terrible” .

El Gobierno español mantiene su postura firme del “no a la guerra”, defendiendo decisiones soberanas alineadas con los deseos del electorado; aunque esto incremente los costes políticos frente a Washington . Gestión política de la tensión Trump utiliza esta narrativa sobre socios que “no pagan” para reforzar su posición ante su propia opinión pública e instar a los europeos a incrementar sus gastos defensivos .

Sánchez opta por contenerse: presenta cifras alentadoras, mensajes sobre fiabilidad e intenta construir un relato cordial con Trump; aunque públicamente reciba calificativos negativos como “desastre”, o llamamientos para expulsar a España de la OTAN .

En Ankara se repite esta dinámica. Trump ataca dos veces en menos de 12 horas; amenaza con cortar relaciones comerciales mientras señala nuevamente a España como ejemplo negativo. Sin embargo, después concede que este país ha mostrado una actitud “muy generosa”. Por su parte, Sánchez expresa satisfacción asegurando que España “ha cumplido con creces”, aferrándose al principio de que su alianza con Estados Unidos es fundamental e independiente del inquilino actual de la Casa Blanca .

Entre tantas declaraciones estruendosas y respuestas medidas, las relaciones bilaterales caminan sobre una cuerda tensa pero aún resistente. Y así Ankara añade otro capítulo donde España no solo evita pasar desapercibida sino donde también sirve como reflejo para las pruebas discursivas de Trump sobre la OTAN. Mientras tanto, Sánchez intenta demostrar que es posible discutir cifras sin perder esa sonrisa tan característica.