Corea del Norte y la transformación milagrosa del tirano Kim Jong-un

Durante décadas, Corea del Norte fue sinónimo de hambrunas y sanciones. Sin embargo, informes recientes sugieren un crecimiento económico inusual, un auge en la construcción y avances digitales en Pyongyang. Esta realidad se presenta como parte de la “transformación milagrosa” de Kim Jong-un, pero es más una combinación calculada de represión interna, venta de armas y alianzas estratégicas con Rusia y China.

Según el Banco Central de Corea del Sur, el PIB norcoreano creció un 3,7% en 2024, la mayor expansión en ocho años. Para un país sujeto a sanciones, es un salto notable, ya que la situación económica se considera la más sólida desde que Kim asumió el poder hace casi 15 años.

De la pandemia al cierre total: control político antes que prosperidad

El control político fue el primer movimiento de Kim. Con la llegada de la pandemia, cerró herméticamente la frontera con China, principal ruta de comercio, y ordenó disparar a quienes intentaran cruzarla. Además, lanzó una campaña para desmantelar los mercados informales, donde millones de norcoreanos subsistían al margen del Estado.

Este cierre tuvo consecuencias drásticas:

Se redujo el contrabando y el flujo de información externa.

La población quedó dependiente de raciones estatales y producción interna.

Se impuso un control estricto sobre la economía y el acceso a la cultura extranjera, con severas penas para quienes distribuyeran contenidos surcoreanos.

La pandemia, en este contexto, se convirtió en una herramienta para recentralizar el poder en manos de Kim. A través de esta crisis, pudo fortalecer las estructuras del partido y eliminar espacios económicos autónomos, aunque a un alto coste social.

Municiones para Moscú: la economía de guerra como motor de crecimiento

La economía norcoreana se benefició de la guerra en Ucrania. Desde 2023, ha comenzado a abastecer a Rusia con municiones y material militar. Estimaciones del Instituto para la Estrategia de Seguridad Nacional sugieren que Pyongyang ingresó entre 7.670 y 14.400 millones de dólares entre agosto de 2023 y diciembre de 2025 gracias a:

Exportaciones de proyectiles y misiles.

Despliegue de tropas en el frente ruso, remuneradas por Moscú.

Además, se enviaron aproximadamente 33.000 contenedores de material bélico a Rusia, lo que equivale a más de 15 millones de proyectiles. A cambio, Moscú ha proporcionado:

Petróleo y combustibles.

Alimentos, que alivian la presión sobre el régimen.

Tecnología militar que refuerza la capacidad bélica norcoreana.

Este intercambio económico establece una relación donde el arsenal norcoreano se transforma en un instrumento de poder y prestige internacional.

Tabla rápida del pacto implícito:

Corea del Norte aporta Rusia aporta Municiones y misiles Petróleo y energía Tropas en el frente Alimentos Apoyo político Tecnología y materiales

China, comercio y boom urbano en Pyongyang

China también juega un papel crucial en la nueva economía norcoreana. El comercio mensual entre ambos países ha alcanzado su nivel más alto en ocho años, lo que facilita la llegada de productos y tecnología. Entre los desarrollos observados destacan:

Construcción de 10.000 viviendas en Pyongyang en un año.

en Pyongyang en un año. Restaurantes con opciones culinarias diversas, orientadas a la élite.

Aumento en la circulación de vehículos eléctricos y mejoras en la infraestructura urbana.

Sin embargo, el régimen sigue ampliando el control estatal en lugar de fomentar redes informales, buscando mantener el monopolio sobre la economía. Así, el crecimiento se concentra principalmente en la capital y en las élites.

Poder más consolidado, población igual de vulnerable

La combinación de una economía de guerra y la dependencia de aliados ha reforzado notablemente la posición de Kim. Analistas lo describen como el líder más poderoso en la historia reciente de Corea del Norte, comparable incluso a su abuelo.

A pesar de todo, esta transformación milagrosa enfrenta límites evidentes:

El crecimiento parte de una base baja; el PIB per cápita ronda los 1.120 dólares. El éxito depende de la guerra en Ucrania y del respaldo de Rusia y China. La mejora es visible solo en Pyongyang, sin datos que confirmen mejoras en el resto del país.

Si la guerra se estanca o si los apoyos externos cambian, esta situación podría revertirse rápidamente. Kim, por ahora, sigue presentándose como el salvador de un régimen que aún mira hacia dentro, mientras en la demás parte de Corea del Norte, la situación sigue condicionada por la inseguridad y la fragilidad económica. En Pyongyang, el futuro se mide hoy en construcción y proyectiles, mientras que en el resto del país sigue siendo una lucha diaria por la supervivencia.