La guerra se desborda: ataques cruzados sacuden el Golfo Pérsico y Jordania en una escalada sin freno entre EEUU e Irán

La confrontación entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase mucho más peligrosa tras una cadena de ataques que ya no se limita a ambos países y que ha acabado arrastrando a gran parte de Oriente Próximo. La violencia se ha extendido con rapidez al Golfo Pérsico y a Jordania, evidenciando que el conflicto se está descontrolando y adquiriendo dimensiones regionales.

En las últimas horas, Washington ha lanzado una nueva oleada de bombardeos contra territorio iraní, dirigida contra más de un centenar de objetivos militares. La operación se produce como respuesta a un ataque previo atribuido a Teherán contra un buque que navegaba por el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el comercio energético mundial.

La reacción iraní no se ha hecho esperar y ha sido contundente. Misiles y drones han impactado en países que albergan bases militares estadounidenses, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin, Omán y Jordania. Este salto geográfico en los ataques confirma que la guerra ya no es un enfrentamiento contenido, sino una crisis regional en expansión.

Uno de los movimientos más graves ha sido el cierre del estrecho de Ormuz anunciado por la Guardia Revolucionaria iraní. Teherán ha advertido que responderá con fuerza a cualquier intento de reabrir la ruta por vías que considere ilegítimas, aumentando el riesgo de un bloqueo prolongado en una de las arterias energéticas más importantes del planeta.

Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses han justificado sus ataques como una medida para debilitar la capacidad iraní de amenazar la navegación en la zona. Las explosiones se han registrado en distintos puntos de Irán, incluidos enclaves cercanos a instalaciones sensibles, aunque por ahora no hay cifras claras de víctimas.

La ofensiva iraní ha tenido consecuencias directas en varios países. En Catar, la caída de fragmentos tras la interceptación de misiles ha dejado heridos, entre ellos un menor. También se han registrado ataques contra sistemas militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, así como incursiones con drones en territorio omaní.

Kuwait ha calificado lo ocurrido como una “escalada de extrema gravedad”, advirtiendo de que estos movimientos ponen en riesgo la estabilidad regional y hacen saltar por los aires cualquier intento de solución diplomática. En la misma línea, otros países de la zona han mostrado su preocupación ante un conflicto que amenaza con seguir extendiéndose.

El deterioro de la situación llega apenas días después de que se diera por roto un acuerdo entre Washington y Teherán que buscaba rebajar tensiones, reabrir Ormuz y reactivar negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La ruptura de ese marco ha dejado el terreno libre para una espiral de represalias cada vez más intensa.

Desde Irán, las advertencias han subido de tono. Altos responsables políticos han dejado claro que no aceptarán condiciones unilaterales y que responderán a cualquier presión con nuevas acciones, en un mensaje que apunta a una prolongación del conflicto y a un posible agravamiento aún mayor en los próximos días.