El alto el fuego salta por los aires: Washington bombardea Irán y Ormuz vuelve a ser el epicentro

La narrativa oficial de la Casa Blanca sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán ha dado un giro brusco. En pocas horas, lo que se vendió como un alto el fuego viable se ha transformado en una nueva oleada de ataques aéreos y misiles, en medio de acusaciones cruzadas sobre quién rompió primero la tregua. El resultado inmediato: más tensión militar en el Golfo Pérsico, un estrecho de Ormuz convertido otra vez en tablero de guerra y una sensación clara de que el alto el fuego era, en el mejor de los casos, un paréntesis frágil.

De la “tregua histórica” al bombardeo masivo

Hace apenas semanas, Washington y Teherán presentaban el memorando de entendimiento de junio como el primer paso para cerrar la guerra, reabrir el tránsito marítimo y encarrilar el dosier nuclear iraní. Aquel acuerdo incluía:

Fin inmediato de operaciones militares en todos los frentes.

Retirada gradual del bloqueo naval estadounidense.

Reapertura progresiva del estrecho de Ormuz al tráfico comercial.

Sesenta días de negociaciones sobre sanciones y programa nuclear.

Ese esquema se apoyaba en la idea de “paz por desescalada”: ambos actores, agotados por meses de guerra, presionados por el coste económico del cierre de Ormuz y con la mediación de Pakistán y países del Golfo. Sin embargo, el alto el fuego nunca se extendió de forma clara a frentes donde opera el ecosistema armado vinculado a Irán, como Hezbolá en Líbano y las milicias en Irak y Siria. Esa ambigüedad dejó margen para que la violencia continuara “en los márgenes” de la tregua.

Mientras se preparaban las rondas diplomáticas en Doha y Suiza, Israel mantuvo sus operaciones en Líbano. La región vivió una sucesión de ataques de baja intensidad que erosionaron la confianza en el acuerdo. La percepción de que el alto el fuego estaba “en soporte vital” se convirtió en mantra en Washington.

El fin de semana que quebró la tregua

El punto de ruptura llegó con el último fin de semana de ataques. Estados Unidos encadenó varias rondas de bombardeos contra objetivos iraníes tras el disparo de la Guardia Revolucionaria contra un buque civil, el M/V GFS Galaxy, que transitaba por el estrecho con bandera chipriota. Washington lo describes como un ataque “descarado” contra la navegación comercial y lo usa como justificante para escalar.

Teherán respondió declarando el cierre de Ormuz “hasta nuevo aviso”, advirtiendo que cualquier intento ilegal de abrir una ruta recibirá una respuesta contundente. Mientras, lanzó misiles y drones contra aliados de Estados Unidos en el Golfo: Baréin, Qatar, Emiratos, Kuwait, Jordania e incluso Omán. En pocas horas, se produjo una secuencia que marcó el nuevo contexto escalado de la región:

Ataque iraní contra buque civil y anuncio de cierre del estrecho. Bombardeos masivos estadounidenses sobre instalaciones militares iraníes. Nuevos disparos iraníes hacia países del Golfo y bases vinculadas a Estados Unidos. Mensajes contradictorios entre líderes de ambos países.

El efecto político es devastador. La tregua pierde credibilidad ante las partes implicadas y observadores internacionales. La ONU lanza llamamientos urgentes a la diplomacia, pero reconoce que no hay conversaciones programadas en el corto plazo.

Ormuz, punto de choque entre narrativa militar y realidad económica

El estrecho de Ormuz concentra casi una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Su cierre, incluso parcial, tiene efectos inmediatos:

Aumento de precios energéticos y volatilidad de los mercados.

Costes de seguros marítimos disparados.

Planes de exportación de los grandes productores del Golfo alterados.

Proyecciones de crecimiento global afectadas.

Desde febrero ya se denunciaba un cierre operativo por ataques y amenazas en la zona. Hoy, la narrativa es contradictoria: Washington insiste en que mantiene abiertas rutas escoltadas por sus buques, mientras Teherán asegura que cualquier tránsito sin su autorización es ilegal y será atacado. Esta situación crea una zona gris donde los buques prefieren desviar sus rutas por miedo a incidentes.

Lo que se negocia en silencio y los posibles escenarios

A pesar de la escalada, los elementos que dieron forma al alto el fuego siguen vivos. Hay tres bloques que marcarán la evolución:

Nuclear y sanciones : Estados Unidos presiona para un descenso significativo en las actividades de enriquecimiento iraní.

: Estados Unidos presiona para un descenso significativo en las actividades de enriquecimiento iraní. Ormuz y seguridad marítima : Teherán busca consolidar su capacidad de cerrar el estrecho como palanca de presión.

: Teherán busca consolidar su capacidad de cerrar el estrecho como palanca de presión. Entorno regional: el compromiso de Israel y milicias aliadas de Irán complica cualquier acuerdo bilateral.

Los analistas manejan escenarios que van desde una nueva pausa táctica hasta una espiral de ataques que reactive una guerra abierta con implicaciones más directas de aliados europeos.

Curiosidades y paradojas de una escalada anunciada

La crisis deja varias paradojas que ayudan a entender el clima actual:

El acuerdo que prometía “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares” ha coexistido con ataques intermitentes.

La extraña situación de un estrecho simultáneamente cerrado y abierto según quién hable.

Las negociaciones para un paquete de reconstrucción de la economía iraní se desarrollan mientras se bombardean infraestructuras críticas.

La supervivencia del alto el fuego depende de decisiones puntuales y muchas veces imprevisibles.

Cada misil, cada ruta marítima y cada declaración sobre Ormuz puede cambiar la política mundial en cuestión de horas.