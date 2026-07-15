Washington abre una nueva fase de guerra naval con drones sin tripulación frente a Irán

El Gobierno de Estados Unidos ha dado un paso inédito en su estrategia militar contra Irán al emplear por primera vez drones marítimos armados en una operación ofensiva. El ataque tuvo como objetivo una instalación naval clave situada en Bandar Abbas, en el sur del país, y supone un cambio significativo en la forma en que Washington busca limitar la actividad iraní en el estrecho de Ormuz.

Según informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM), la ofensiva se ejecutó mediante varias embarcaciones no tripuladas diseñadas para impactar directamente contra sus objetivos. En total, tres unidades de superficie alcanzaron infraestructuras del puerto militar, en lo que constituye el debut de este tipo de tecnología en combate por parte de EE.UU.

El Pentágono sostiene que la operación estaba orientada a debilitar la capacidad iraní para interferir en las rutas marítimas internacionales. Desde hace meses, Washington acusa a Teherán de intensificar sus acciones contra buques comerciales mediante el uso de drones, misiles y lanchas rápidas operadas por la Guardia Revolucionaria.

Bandar Abbas es uno de los puntos neurálgicos de la presencia naval iraní en la región. Desde allí se coordinan operaciones en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por mar a nivel global.

Especialistas en defensa señalan que el uso de drones marítimos introduce ventajas tácticas relevantes, como la posibilidad de ejecutar ataques precisos sin exponer directamente a tripulaciones y operar en zonas altamente vigiladas.

El movimiento militar coincide con un endurecimiento de la política estadounidense hacia Irán. La Casa Blanca anunció recientemente la reactivación de un bloqueo naval, junto con la imposición de un cargo económico a los buques que transiten por la zona bajo protección estadounidense.

Washington justifica estas medidas como respuesta al aumento de incidentes en la región tras la ruptura del alto el fuego acordado en junio, que, según la administración estadounidense, quedó sin efecto por las acciones militares iraníes.

Vídeo: Comando Central de los Estados Unidos