La Casa Blanca confirma que Trump asistirá el domingo a la final del Mundial

El presidente estadounidense, Donald Trump, estará presente este domingo en la final del Mundial que enfrentará a España y Argentina, según confirmó la Casa Blanca a través de su portavoz, Karoline Leavitt.

Desde Washington se ha querido destacar el simbolismo de su asistencia, presentándola como el cierre ideal de un campeonato que, en palabras de Leavitt, ha marcado récords de audiencia, seguridad y organización en territorio estadounidense. La portavoz insistió en que el evento ha servido para demostrar la capacidad del país para albergar competiciones globales de primer nivel.

Antes del partido decisivo, Trump participará el viernes en un acto organizado por la FIFA en la Torre Trump de Nueva York, en el que coincidirá con figuras clave del fútbol internacional.

Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había adelantado semanas atrás que Trump estaría en la final e incluso entregaría el trofeo al campeón, no ha sido hasta ahora cuando la Casa Blanca lo ha hecho oficial. Lo que sigue siendo una incógnita es qué selección contará con su apoyo, especialmente después de sus recientes críticas a España en el marco de la OTAN.

A pesar de no haber asistido a ningún encuentro durante el torneo, Trump ha estado presente en la conversación mediática. A principios de julio reconoció haber intervenido directamente ante Infantino para pedir una revisión de la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, lo que generó controversia.

El recorrido de Estados Unidos en el Mundial terminó antes de lo esperado, tras caer con contundencia ante Bélgica en octavos de final.

Trump, por su parte, no ha dejado de atribuirse el mérito de que el país sea uno de los anfitriones del Mundial de 2026, junto a Canadá y México, una designación que se produjo durante su anterior mandato.

La relación entre Infantino y Trump ha sido especialmente estrecha en los últimos años. Prueba de ello fue la creación de un galardón de la FIFA entregado al mandatario en Washington, en un acto previo a tensiones internacionales protagonizadas por Estados Unidos.

No es la primera vez que Trump se convierte en protagonista en un evento futbolístico. Ya el año pasado, durante el Mundial de Clubes celebrado en suelo estadounidense, sorprendió al permanecer en el escenario tras entregar el trofeo al Chelsea, compartiendo foco con los jugadores en plena celebración y generando desconcierto entre ellos.