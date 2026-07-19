Un misil de largo alcance hunde el USS Juneau, buque veterano de Vietnam y la Guerra del Golfo... y el culpable es el Pentágono

De lleno.

Y al fondo.

El antiguo buque de transporte anfibio USS Juneau, que participó en Vietnam y en la Guerra del Golfo, ha terminado en el fondo del océano frente a la costa de Guam.

No ha sido un enemigo quien ha provocado su hundimiento, sino el propio Pentágono, que ha llevado a cabo un ejercicio de hundimiento real que dice mucho más de la estrategia estadounidense que del destino de una embarcación retirada, tal como detalla El Debate en su crónica sobre la operación Valiant Shield 2026.

Estados Unidos ha convertido esta acción en una vitrina para exhibir sus nuevos misiles de largo alcance y en un banco de pruebas de una guerra futura que mira de reojo hacia China.

Y no es un banco de pruebas cualquiera: cada vez más, esa guerra futura lleva incorporada una capa de inteligencia artificial que decide, orienta o directamente dispara, con una supervisión humana cada vez más delgada.

𝗨.𝗦. 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝗹𝗹𝗶𝗲𝗱 𝗙𝗼𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗦𝗶𝗻𝗸 𝗗𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝗱 𝗨𝗦𝗦 𝗝𝘂𝗻𝗲𝗮𝘂 𝗗𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗩𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝘁 𝗦𝗵𝗶𝗲𝗹𝗱 𝟮𝟬𝟮𝟲 U.S. Pacific Command, together with allied and partner forces, successfully conducted a live-fire SINKEX (Sinking Exercise) during… pic.twitter.com/3vMxYmJuEb — Global Defense Insight (@Defense_Talks) June 28, 2026

Un misil de largo alcance, un veterano de guerra y un escenario muy real

El Pentágono realizó, el pasado 27 de junio de 2026, un ejercicio SINKEX —hundimiento con fuego real— en el marco de Valiant Shield 2026, con fuerzas conjuntas del Mando Indo-Pacífico y aliados en el mar de Filipinas, al norte de las islas Marianas. El objetivo de la maniobra no fue un barco cualquiera: se trató del ex USS Juneau (LPD-10), un buque anfibio de la clase Austin que sirvió en Vietnam y en la Guerra del Golfo, y que durante 25 años tuvo su puerto base en San Diego.

En esta maniobra se fusionaron varios elementos clave de la nueva geopolítica naval: un misil antibuque de largo alcance AGM-158C LRASM, lanzado por primera vez de forma pública desde un bombardero furtivo B-2 Spirit del 509.º Grupo de Bombardeo; un torpedo disparado desde un submarino de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón; y el apoyo de cazas F-35C y F/A-18 Super Hornet desplegados desde el portaaviones USS George Washington, en un entorno de operaciones conjunto integrado por aviación, buques de superficie y submarinos coordinados.

El LRASM, diseñado para atravesar defensas de largo alcance y golpear a distancia en contextos de fuerte negación de área —con un alcance que supera las 200 millas náuticas y que algunas estimaciones sitúan cerca de las 500—, incorpora ya capacidades de selección de blanco autónoma y sensores pasivos que le permiten identificar y perseguir objetivos con una intervención humana mínima una vez lanzado. No se trata solo de una demostración técnica: es un mensaje a cualquier marina que disponga de grandes flotas de combate de superficie en el Pacífico, y también un anticipo de hasta qué punto el software, y no solo el explosivo, decide hoy el resultado de un impacto.

Qué persigue el Pentágono con este hundimiento

Desde el relato militar se enfatiza que se trata de una actividad de entrenamiento avanzado que ningún simulador podría igualar. Sin embargo, el diseño del ejercicio sugiere objetivos más profundos. Por un lado, validar la integración del LRASM en plataformas estratégicas: el B-2 deja de ser solo un bombardero nuclear o de ataque a tierra para convertirse en un cazador de barcos, capaz de lanzar misiles furtivos antibuque desde cientos de kilómetros, lo que cambia las probabilidades para cualquier nación que despliegue grandes buques en el Pacífico occidental.

Por otro, demostrar coordinación real con aliados clave: que un submarino japonés rematara al Juneau con un torpedo no es casualidad, sino la prueba de que las fuerzas submarinas de Japón ya entrenan en escenarios de guerra de alta intensidad junto a Estados Unidos. Y, por último, ensayar una campaña de hundimientos consecutivos: el Pentágono ha planeado tres SINKEX este verano boreal, dirigidos contra el crucero ex USS Mobile Bay, el propio Juneau y el buque de asalto anfibio Peleliu, con el objetivo de afinar la doctrina para conflictos prolongados en el océano Pacífico. Todo ello se alinea con la estrategia de Washington de prepararse para una guerra de alta intensidad con China en el Indo-Pacífico, reforzando capacidades de ataque naval a larga distancia en cooperación con aliados.

El Indo-Pacífico como tablero y China como objetivo

Valiant Shield se despliega en torno a Guam, las Marianas y la región donde se cruzan las rutas hacia el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán. Que los SINKEX se realicen en esta área, y que el objetivo sea un veterano de Vietnam y la Guerra del Golfo, tiene un marcado componente simbólico: los recuerdos de los grandes conflictos del siglo XX se proyectan sobre el escenario de la rivalidad actual del XXI.

La reciente secuencia de eventos refuerza esta interpretación: la integración del LRASM en el B-2 para misiones navales, el primer disparo de misiles Harpoon de Nueva Zelanda durante Valiant Shield contra otro buque desactivado cerca de Guam, y el hundimiento del Juneau mediante la combinación de un misil estadounidense y un torpedo japonés. Así, Estados Unidos establece una red de capacidades antibuque dispersas entre sus aliados, desde bombarderos furtivos hasta patrulleros marítimos, lo que puede complicar seriamente la vida de cualquier grupo naval rival en el Pacífico central y occidental.

La inteligencia artificial ya combate: el auge del «robot asesino»

Pero el hundimiento del Juneau es solo la superficie visible de un cambio mucho más profundo: la guerra con inteligencia artificial ya no es ciencia ficción de 2030, es 2026. Sistemas de defensa aérea con modos autónomos ya interceptan misiles sin intervención humana directa; drones merodeadores seleccionan objetivos usando visión por computadora; enjambres coordinados por algoritmos operan ya en escenarios de conflicto activo como Ucrania.

El propio Pentágono ha reestructurado su apuesta por esta tecnología. El programa Replicator, anunciado en 2023 para desplegar miles de drones baratos y desechables como contrapeso a China, quedó estancado por problemas técnicos, de integración y de financiación, y a finales de 2025 fue disuelto y absorbido por el recién creado Defense Autonomous Warfare Group (DAWG). El salto presupuestario ha sido brutal: de 225,9 millones de dólares en el año fiscal 2026 a una petición de hasta 54.600 millones para el año fiscal 2027, lo que el general retirado y exdirector de la CIA David Petraeus ha descrito como «el mayor compromiso individual con la guerra autónoma de la historia». El problema, señalan varios legisladores en el Congreso, es que la directiva que regula el uso de IA militar en Estados Unidos, la DoD Directive 3000.09, exige «niveles apropiados de juicio humano», un estándar que se vuelve matemáticamente imposible de sostener cuando se coordinan simultáneamente miles de sistemas autónomos.

China, por su parte, no se ha quedado atrás. El Ejército Popular de Liberación ha desplegado ya la llamada «manada de lobos»: robots cuadrúpedos armados con fusiles QBZ-191 y cámaras de 360 grados que avanzan junto a los soldados en simulacros de invasión de Taiwán, mientras enjambres de drones FPV despejan defensas en cuestión de segundos. Su sistema Atlas, desarrollado por la Corporación de Tecnología Electrónica de China, combina el vehículo de combate Swarm-2 —capaz de lanzar 48 drones en solo tres segundos— con unidades de mando que permiten que un único operador supervise hasta 200 drones autónomos de forma simultánea. Pekín ya ha producido cerca de mil de estas unidades, con planes de alcanzar las 5.000 para 2028.

El debate ético: quién aprieta el gatillo cuando aprieta un algoritmo

Esta carrera armamentística silenciosa ha activado las alarmas en Naciones Unidas. En diciembre de 2024, 166 países votaron a favor de regular las armas autónomas letales en la ONU, con solo tres votos en contra, y en mayo de 2026 el secretario general António Guterres instó a los Estados miembros a alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante antes de que termine el año, calificando de «moralmente repugnante» que existan «máquinas que seleccionan y atacan a su objetivo y quitan una vida, sin control ni juicio humanos». Human Rights Watch va más allá y advierte de una «deshumanización digital»: el riesgo de que decisiones sobre la vida y la muerte queden, aunque sea parcialmente, en manos de un algoritmo entrenado para reconocer patrones, no para pesar consecuencias morales.

Estados Unidos, Rusia, China, Israel y Corea del Sur encabezan la inversión mundial en esta tecnología, y el debate en 2026 ya no gira en torno a si los «robots asesinos» llegarán, sino en torno a cómo regular lo que, en buena medida, ya existe: desde el LRASM que hundió al Juneau con capacidad de selección de blanco autónoma, hasta los enjambres chinos que ensayan la toma de Taiwán con un solo dedo humano en el mando.

Un buque con historia que muere dos veces

El caso del USS Juneau añade un trasfondo casi literario. La Marina ha tenido tres barcos con ese nombre, y dos de ellos han sido hundidos por submarinos japoneses. El crucero original fue torpedeado en Guadalcanal en 1942. Ahora, décadas después, el anfibio retirado ha sido enviado al fondo en un ejercicio donde un submarino japonés vuelve a convertirse en protagonista.

En San Diego, donde el Juneau fue un habitual durante 25 años, su hundimiento se siente como un cierre de ciclo: un veterano de Vietnam y el Golfo que termina convertido en blanco para probar nuevas formas de guerra, cada vez más automatizadas. Y esa es quizás la parte más incómoda del mensaje del Pentágono: para forjar el futuro, no duda en incinerar los símbolos de un pasado esplendoroso, mientras entrega una porción creciente de las decisiones de combate a un software que aprende a matar más rápido de lo que los tratados aprenden a contenerlo.

Al final, el misil de largo alcance que ha hundido al USS Juneau no solo ha destruido un casco viejo; ha puesto sobre la mesa cómo podría configurarse la próxima gran guerra en el mar —una guerra en la que, cada vez más, el primer disparo lo decide un algoritmo— y quién está listo para ganarla.