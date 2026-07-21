De Cuba a Vietnam: la huella invisible de los extranjeros que caen por Rusia en Ucrania

El conflicto en Ucrania se ha transformado en una tragedia que trasciende a rusos y ucranianos. Se ha convertido en un cementerio silencioso para miles de extranjeros reclutados por Moscú, quienes llegaron al frente a través de contratos, promesas y engaños, tal como lo revela la investigación realizada por BBC Mundo en los miles de extranjeros que han muerto combatiendo para Rusia.

Según este estudio, al menos 3.586 personas de más de 40 nacionalidades han perdido la vida luchando por Rusia desde que comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022. Esta cifra, respaldada por nombres verificables, probablemente representa solo una fracción de la realidad: Ucrania ya contabiliza cerca de 28.000 combatientes extranjeros identificados entre las filas rusas, y organizaciones de derechos humanos apuntan a 27.000 reclutas provenientes de más de 130 países.

De Corea del Norte a Cuba: quienes son y de dónde provienen

El mapa de nacionalidades es global, pero los patrones son claros: vulnerabilidad económica, falta de oportunidades y una maquinaria de reclutamiento que sabe cómo actuar. La investigación de la BBC en conjunto con el medio ruso Mediazona identifica a muertos extranjeros de lugares como Corea del Norte, Cuba, Vietnam, Sri Lanka, India, países africanos y de Asia Central.

Algunos datos clave:

Corea del Norte se sitúa como el país con mayor número de muertos extranjeros, como resultado de un acuerdo oficial entre Moscú y Pyongyang para enviar tropas al frente.

se sitúa como el país con mayor número de muertos extranjeros, como resultado de un acuerdo oficial entre Moscú y Pyongyang para enviar tropas al frente. Cuba destaca entre los grupos más notorios: Ucrania ha publicado listas que incorporan más de 1.000 cubanos identificados como mercenarios en las fuerzas rusas, con al menos 39 nombres confirmados como fallecidos.

destaca entre los grupos más notorios: Ucrania ha publicado listas que incorporan más de identificados como mercenarios en las fuerzas rusas, con al menos 39 nombres confirmados como fallecidos. Asia Central (Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán) aporta miles de combatientes, muchos de los cuales han sido reclutados entre migrantes en Rusia mediante amenazas de deportación o promesas de regularizar su situación.

(Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán) aporta miles de combatientes, muchos de los cuales han sido reclutados entre migrantes en Rusia mediante amenazas de deportación o promesas de regularizar su situación. En África , se suman, al menos, 1.780 combatientes del lado ruso según el Gobierno ucraniano, con cientos de muertes documentadas.

, se suman, al menos, del lado ruso según el Gobierno ucraniano, con cientos de muertes documentadas. En América Latina, las ONG estiman entre 1.000 y 8.000 latinoamericanos reclutados por Rusia, con casos verificados de cubanos, peruanos, colombianos, nicaragüenses, entre otros.

Mientras tanto, Moscú afirma que estos son voluntarios que se han alistado libremente y conforme a la legislación rusa. Sin embargo, Kiev y las ONG describen un sistema que combina incentivos económicos con coacción, engaños y, en algunos casos, trata de personas.

Cómo opera la maquinaria de reclutamiento

El reclutamiento de extranjeros se ha convertido en una política estructurada, lejos de ser un mero incidente. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) describe un sistema en dos niveles:

Captación en el extranjero – Contratos militares disfrazados de empleos en construcción, seguridad o logística. – Casas rusas, agencias de viaje y contactos locales que ayudan a obtener visados y billetes. – Promesas de: – Sueldos entre 2.000 y 3.000 euros al mes. – Acceso acelerado a la ciudadanía rusa. – Alojamiento y beneficios familiares.

Reclutamiento dentro de Rusia – Presión sobre migrantes en condiciones precarias o irregulares. – Amenazas de deportación o procesos penales si no firman. – Cursos intensivos de unas semanas antes de ser enviados directamente al frente.

Un dato resume el costo humano: de acuerdo con la FIDH, uno de cada cinco extranjeros reclutados muere en los primeros meses de servicio. Esta tasa de mortalidad concuerda con los números que maneja la BBC: más de 3.500 muertes confirmadas a partir de apenas una parte de los registros.

Lo que dicen los números

Indicador Cifra aproximada Fuente principal Extranjeros reclutados por Rusia ≥ 27.000 ONG de DD. HH. Extranjeros identificados en el frente ruso 28.391 Inteligencia ucraniana Extranjeros muertos combatiendo para Rusia ≥ 3.586 BBC/Mediazona Países de origen identificados > 130 ONG / Ucrania

Todas las fuentes subrayan que estos son mínimos, no totales: muchos fallecidos son enterrados sin nombres o bajo identidades rusificadas.

Latinoamérica en la línea de fuego

La atención se ha desviado con fuerza hacia América Latina. Los casos de Perú ponen de manifiesto el mecanismo: numerosas familias informan que sus seres queridos viajaron a Rusia con ofertas de trabajo civil y terminando en combates en Donbás.

Un abogado que representa a familiares señala que hay al menos 15 peruanos muertos confirmados con fotografías de chapas de identificación y cuerpos.

confirmados con fotografías de chapas de identificación y cuerpos. Estima que hasta 600 peruanos podrían haber sido reclutados desde octubre de 2022, muchos son veteranos de las fuerzas armadas locales, atraídos por su experiencia y la promesa de buenos salarios.

En Cuba, la conjunción de bajos ingresos, escasas oportunidades y la cercana relación política con Moscú ha hecho de este un terreno fértil. Kiev ha difundido listas con más de mil cubanos en unidades rusas, mientras que activistas y medios independientes recogen testimonios de jóvenes que reportan engaños similares: viajes presentados como trabajos en Rusia que se transforman, al llegar, en contratos militares que no entienden porque están en ruso.

Otras claves en la región:

Se mencionan nicaragüenses y otros centroamericanos que podrían estar involucrados, aunque sin cifras oficiales.

La diáspora latinoamericana en Rusia está particularmente vulnerable: quienes buscan regularizar su situación pueden ver en la guerra un acceso simplificado a esta burocracia.

¿Por qué Rusia se interesa en los extranjeros?

El panorama es claro: la guerra requiere cada vez más soldados y la sociedad rusa ha empezado a mostrar signos de agotamiento. Estudios de centros de investigación occidentales estiman hasta 1,2 millones de bajas rusas entre muertos, heridos y desaparecidos en cuatro años de conflicto. En este contexto, los extranjeros juegan varias cartas:

Reforzar el frente sin necesidad de una nueva movilización masiva dentro de Rusia, algo políticamente sensible.

sin necesidad de una nueva movilización masiva dentro de Rusia, algo políticamente sensible. Reducir el costo político interno : la muerte de un peruano, un cubano o un nepalí no impacta de la misma forma en la opinión pública rusa que la de un conscripto de Moscú o San Petersburgo.

: la muerte de un peruano, un cubano o un nepalí no impacta de la misma forma en la opinión pública rusa que la de un conscripto de Moscú o San Petersburgo. Aprovechar desigualdades globales: 2.000 euros al mes puede ser un sueldo moderado en Europa, pero en zonas rurales de América Latina, África o Asia, es sumamente atractivo.

La propaganda del Kremlin presenta a muchos de estos combatientes como parte de una “internacional antioccidental”, ciudadanos que vienen a defender a Rusia frente a la OTAN. Sin embargo, los relatos recopilados por periodistas y ONG resaltan que, en su mayoría, son personas en búsqueda de trabajo, con deudas que saldar o papeleo que regularizar.

Un fenómeno a largo plazo: las consecuencias del frente

Incluso si la guerra se detuviera mañana, el problema persistiría. Miles de supervivientes extranjeros regresarán a sus países con:

Trauma de combate.

Experiencia militar reciente.

Redes de contactos transnacionales.

En muchos casos, una sensación de abandono por parte de un Estado que permitió o hizo caso omiso a su reclutamiento.

Los gobiernos de origen se encuentran ante varios interrogantes:

¿Investigar como trata de personas o como voluntariado ilegal? Perú ya ha iniciado investigaciones sobre posible trata en el caso de sus ciudadanos. Otros países aún permanecen ajenos al problema.

¿Reconocerlos como víctimas o mercenarios? Esta distinción condiciona ayudas, pensiones y el acceso a servicios de salud mental.

¿Qué hacer con las redes de reclutamiento locales? En casi todos los casos identificados, existen intermediarios en el país de origen: exmilitares, agencias, “casas rusas” o gestores de visados que han cobrado por cada recluta.

Mientras tanto, las cifras continúan aumentando. Los servicios de inteligencia ucranianos detectan nuevos grupos mensualmente de extranjeros y advierten que Moscú planea reclutar miles más cada año.

El legado más inquietante de este conflicto podría no ser solo la devastación en Ucrania, sino una generación dispersa de jóvenes, que van de Cuba a Vietnam, quienes arriesgaron sus vidas en una contienda ajena y descubrieron, demasiado tarde, que en el contrato nunca figuraba el pasaje de regreso.