Diez días de fuego: la campaña de EEUU para desmantelar el músculo militar de Irán

El mapa militar iraní experimenta cambios casi a diario. La sostenida ofensiva de Estados Unidos, que el Mando Central describe como una serie de ataques a infraestructuras de mando, sistemas de defensa aérea y lanzaderas de misiles y drones, ha alcanzado ya su décimo día. Esta campaña, ampliamente cubierta por medios internacionales y analizada en profundidad por BBC News Mundo, ha evolucionado de un simple intercambio de fuego a una táctica organizada destinada a debilitar la capacidad militar de Irán.

Estos bombardeos no se producen de forma aislada. Se inscriben dentro de la guerra de 2026 entre EEUU e Irán, en la que Israel desempeña un papel crucial, y en la operación Epic Fury, que ha impactado ya miles de objetivos dentro del territorio iraní y alterado el equilibrio de poderes en el Golfo. El estrecho de Ormuz es el punto focal, pero las repercusiones abarcan toda la región y afectan a la economía global.

Qué está atacando exactamente EEUU

De acuerdo con los últimos boletines del CENTCOM, esta décima jornada de ofensiva ha puesto el foco nuevamente en:

Centros de mando militares iraníes

Lanzaderas de misiles y drones

Sistemas de defensa aérea y vigilancia costera

Capacidades marítimas y redes de comunicación

La estrategia es evidente: desmantelar la cadena de mando y los sistemas desde los que Irán lanza misiles y drones contra barcos comerciales y naves de guerra estadounidenses en el estrecho de Ormuz. En días anteriores, Washington ya había atacado:

Aeródromos militares

Instalaciones de radar

Depósitos de municiones y almacenes de misiles y drones

A la par, fuentes especializadas en defensa han informado de una campaña que suma más de 6.000 ataques aéreos en un lapso de dos semanas, con la clara meta de desmantelar la industria militar iraní dedicada a la producción de misiles, drones y armamento naval. Esta ofensiva no se limita a «castigar» acciones específicas; su objetivo es reducir de manera duradera la capacidad de Teherán para ejercer influencia.

Para resumir la campaña, he aquí una tabla:

Objetivo principal Función militar Efecto buscado por EEUU Centros de mando del IRGC Coordinar misiles y drones Romper la cadena de mando Lanzaderas de misiles y drones Ataques a buques y bases Blindar rutas marítimas y bases Sistemas de defensa aérea Proteger territorio iraní Facilitar futuras oleadas de ataques Infraestructura naval Operar lanchas rápidas y drones navales Reducir capacidad de hostigamiento en Ormuz

Ormuz, economía global y riesgo de guerra abierta

El estrecho de Ormuz se posiciona como el verdadero telón de fondo. Por esta vía marítima transita una parte crucial del petróleo a nivel mundial, y al mismo tiempo, es la arteria que permite a Irán ejercer presión sobre el comercio global. La narrativa oficial de la campaña de EEUU se centra en la defensa de la libertad de navegación y la protección de sus embarcaciones, tras los ataques iraníes con misiles, drones y lanchas rápidas.

La escalada reciente incluye:

Ataques iraníes a destructores estadounidenses que navegan por rutas internacionales, seguidos de bombardeos sobre lugares de lanzamiento y centros de mando.

Respuestas de Irán contra bases estadounidenses en Baréin y Kuwait, así como objetivos relacionados con EEUU e Israel en la región.

Bombardeos de EEUU que han alcanzado más de 80 objetivos militares iraníes en una sola noche, incluyendo radares costeros y barcos de la Guardia Revolucionaria desplegados en Ormuz.

Cada nueva jornada de ataques incrementa la presión sobre:

El precio del petróleo , altamente sensible a posibles bloqueos o ataques a petroleros.

, altamente sensible a posibles bloqueos o ataques a petroleros. Las rutas comerciales marítimas que conectan el Golfo con Asia.

La seguridad de bases estadounidenses y sus aliados en la región.

A la vez, Washington sostiene un discurso ambiguo: afirma que “no se busca una escalada” y que actúa en “legítima defensa”, pero admite que la ofensiva contra la infraestructura militar iraní no ha terminado y se ha transformado en una operación sostenida. Esta combinación de mensajes complica cualquier esfuerzo de mediación.

Antecedentes: de las negociaciones al choque frontal

Lo que se vive hoy resulta incomprensible sin el fracaso de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y los misiles balísticos. Después de semanas de diálogos sin resultados y tras el colapso de nuevos intentos de alto el fuego en Islamabad y Ginebra, la Casa Blanca optó por la fuerza: se lanzaron ataques masivos contra objetivos militares y, al inicio del conflicto, contra la dirigencia política y militar iraní.

Algunos momentos clave de este ciclo son:

Operación “Epic Fury” – Centenares de ataques en las primeras horas. – Impacto directo sobre la estructura de liderazgo iraní y su red de bases de misiles y defensa aérea.

Altos el fuego frágiles y rotos – Tréguas de corta duración supervisadas por mediadores como Pakistán y Omán. – Acusaciones mutuas de violación del alto el fuego tras cada nueva ronda de ataques.

Escalada marítima en Ormuz – Ataques de Irán a destructores y barcos comerciales. – Campaña de EEUU para eliminar “objetivos desde los cuales Irán pueda lanzar un ataque”, que incluye bases navales y centros de mando.

El resultado es un conflicto que se desarrolla en múltiples frentes a la vez: guerra convencional, pulso económico y lucha diplomática para definir quién está realmente “defendiendo” qué.

Hacia dónde puede evolucionar esta campaña

Los análisis más recientes sugieren cuatro posibles rumbos para el conflicto:

Guerra prolongada de desgaste

EEUU continúa su ritmo de bombardeos, mientras Irán responde con misiles y drones sobre bases y aliados en la región. El ciclo permanece intacto, pero el aparato militar iraní se debilita y la violencia se convierte en un estado casi habitual.

Escalada hacia bloqueo marítimo

Washington contempla un bloqueo “legítimo” de los buques que paguen tarifas a Irán por transitar por Ormuz, con el fin de asfixiar su economía y alterar a compradores clave como China. Este escenario abriría otro frente: la tensión con países que dependen del petróleo iraní.

Nuevo intento de alto el fuego con condiciones más duras

Algunos gobiernos mediadores buscan reactivar canales de diálogo con Teherán y Washington. Sin embargo, tras diez días continuos de ataques centrados en centros de mando, Irán ve la guerra como una opción más probable que la negociación.

Descontrol regional

Si otros actores, como milicias aliadas de Irán, Estados del Golfo o Israel, entran en la espiral de ataques, es probable que el conflicto se desborde desde Ormuz hacia el resto de Oriente Próximo de manera caótica.

Por ahora, la situación cotidiana se puede describir con claridad, aunque es compleja de gestionar: EEUU continúa atacando, Irán responde, y el margen para encontrar una solución pacífica se reduce conforme crecen las víctimas, los daños y se cruzan las líneas rojas.