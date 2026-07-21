  • ESP
    España América
Mundo

Escalada de tensión en Oriente Medio

Trump lanza una advertencia contundente a Irán tras la muerte de soldados estadounidenses

El presidente promete represalias desproporcionadas mientras EE. UU. confirma nuevas bajas en la región

Trump lanza una advertencia contundente a Irán tras la muerte de soldados estadounidenses
Trump PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Trump reaviva el mito del fraude electoral y apunta hacia China

Trump reaviva el mito del fraude electoral y apunta hacia China

Gianni Infantino: del hijo de inmigrantes al dirigente más polémico del fútbol

Gianni Infantino: del hijo de inmigrantes al dirigente más polémico del fútbol

Donald Trump elevó el tono este lunes frente a Irán, asegurando que cualquier ataque contra tropas estadounidenses tendrá consecuencias mucho más severas. Su mensaje llega tras la confirmación de nuevas víctimas militares durante el fin de semana.

A través de su red Truth Social, Trump afirmó que cada vida estadounidense perdida será respondida con una reacción multiplicada, dejando claro que la directriz ya ha sido comunicada a la cúpula militar del país, incluidos el secretario de Defensa y los principales mandos de las Fuerzas Armadas.

En paralelo, la Casa Blanca informó que el mandatario viajará este martes por la noche a una base aérea en Delaware para rendir homenaje a los soldados fallecidos. La portavoz Karoline Leavitt confirmó el desplazamiento mediante un mensaje en redes sociales.

Los incidentes que han desencadenado esta nueva crisis incluyen un ataque en Jordania el pasado viernes, en el que murieron dos militares estadounidenses y otro fue reportado como desaparecido. A estos hechos se suma el fallecimiento de un tercer soldado en Irak, ocurrido durante una operación relacionada con la neutralización de armamento enemigo.

OFERTAS ORO

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 41 Y EL 50% !!!

Una amplia variedad de las mejores ofertas de nuestra selección de tiendas online

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]