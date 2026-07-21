Trump lanza una advertencia contundente a Irán tras la muerte de soldados estadounidenses

Donald Trump elevó el tono este lunes frente a Irán, asegurando que cualquier ataque contra tropas estadounidenses tendrá consecuencias mucho más severas. Su mensaje llega tras la confirmación de nuevas víctimas militares durante el fin de semana.

A través de su red Truth Social, Trump afirmó que cada vida estadounidense perdida será respondida con una reacción multiplicada, dejando claro que la directriz ya ha sido comunicada a la cúpula militar del país, incluidos el secretario de Defensa y los principales mandos de las Fuerzas Armadas.

En paralelo, la Casa Blanca informó que el mandatario viajará este martes por la noche a una base aérea en Delaware para rendir homenaje a los soldados fallecidos. La portavoz Karoline Leavitt confirmó el desplazamiento mediante un mensaje en redes sociales.

Los incidentes que han desencadenado esta nueva crisis incluyen un ataque en Jordania el pasado viernes, en el que murieron dos militares estadounidenses y otro fue reportado como desaparecido. A estos hechos se suma el fallecimiento de un tercer soldado en Irak, ocurrido durante una operación relacionada con la neutralización de armamento enemigo.