Zelenski destituye a Sirski y abre un nuevo capítulo en el ejército ucraniano

La crisis política y militar en Ucrania entra en una nueva etapa luego de que Volodímir Zelenski decidiera despedir a Oleksandr Sirski como comandante del Ejército y nombrar a Mijaílo Drapati como nuevo jefe militar, una medida anticipada por CNN y confirmada por diversos medios en las horas posteriores. Este cambio se produce tras varios días de grandes protestas en Kiev y otras ciudades, donde parte de la población y algunos sectores del aparato militar exigían variaciones en la cima del mando de defensa.

El movimiento no se comprende únicamente como un simple cambio de nombres. También refleja la acumulación de presión sobre Zelenski por la conducción de la guerra, las tensiones internas dentro del Estado y el desgaste de un liderazgo militar que ha sido cuestionado debido a su relación con la administración presidencial. Al mismo tiempo, el Gobierno busca evitar que las manifestaciones en las calles se transformen en una crisis de confianza aún más amplia en medio del conflicto.

Un relevo en medio de las protestas

Las movilizaciones surgieron tras una reciente reestructuración en el ámbito de la defensa y se intensificaron a lo largo de varios días, con demandas claras: la destitución de Sirski y una reforma del alto mando. Varios medios de comunicación apuntan a que el descontento se origina en la percepción de que la cadena de mando ha perdido efectividad y que las decisiones políticas han interferido en la operativa militar.

El nuevo líder del Ejército, Mijaílo Drapati, llega acompañado de una imagen más pragmática y con experiencia en mandos operativos. Su nombramiento pretende ofrecer una percepción de continuidad en el esfuerzo bélico, pero también busca corregir errores y reducir la tensión entre el poder civil y la estructura militar.

Sirski deja su puesto en un momento crítico del debate interno sobre la guerra.

deja su puesto en un momento crítico del debate interno sobre la guerra. Drapati toma el mando con la tarea de restaurar la disciplina y la credibilidad.

toma el mando con la tarea de restaurar la disciplina y la credibilidad. Las manifestaciones han actuado como un catalizador para una decisión que ya se estaba considerando.

Antecedentes relevantes

El descontento no empezó esta semana. Días antes, ya se habían llevado a cabo protestas en contra de la destitución del ministro de Defensa, Mijaílo Fédorov, y de la figura de Sirski, a quien algunos asistentes a las manifestaciones responsabilizaban de una gestión poco efectiva en el frente.

La crisis también ha puesto el foco sobre las relaciones dentro del equipo presidencial. Medios de comunicación han resaltado las tensiones entre el alto mando y la oficina de Zelenski, así como la influencia de figuras políticas cercanas al presidente en decisiones sensibles relacionadas con la defensa. Este contexto ayuda a entender por qué la protesta ha tenido un componente político, además del militar.

Posibles escenarios futuros

El cambio de liderazgo puede desencadenar tres efectos inmediatos. Primero, podría otorgar a Zelenski un respiro para contener el descontento interno. En segundo lugar, serviría como señal de que el Gobierno es receptivo al malestar social. Y por último, podría intentar reorganizar el ejército sin provocar una fractura mayor en plena contienda.

Sin embargo, este relevo no asegura estabilidad. Si Drapati no logra resultados tangibles o si persisten las dudas sobre las decisiones del entorno presidencial, la tensión podría resurgir. Además, queda por ver si el nuevo comandante podrá obtener la autoridad suficiente sobre unos mandos y tropas sometidos a presión constante.

En la práctica, este movimiento refleja significativamente la situación actual en Ucrania: aunque la guerra sigue dominando la agenda, la gestión interna comienza a tener un peso casi igual. Y cuando esto ocurre, cualquier cambio en la cúpula militar se transforma en una prueba política de gran envergadura.