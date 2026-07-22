Zelensky sacude la cúpula militar en plena tensión social y releva al jefe del Ejército

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decidió apartar este martes al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, en medio de una creciente crisis política marcada por protestas en varias ciudades del país. El relevo llega apenas días después de la controvertida destitución del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, una figura muy valorada por su impulso a la modernización militar.

El sustituto de Syrskyi será el general Mykhailo Drapatyi, hasta ahora responsable de las Fuerzas Conjuntas y considerado un mando con experiencia en combate y respaldo dentro del Ejército. La decisión, que será formalizada oficialmente en las próximas horas, busca calmar una situación interna cada vez más tensa.

Las manifestaciones se han intensificado desde la salida de Fedorov, a quien muchos atribuyen avances clave en la lucha contra la corrupción y en la transformación de las fuerzas armadas. Miles de ciudadanos han salido a las calles para exigir su restitución y reclamar cambios en la cúpula militar, señalando a Syrskyi como símbolo de una estrategia anclada en modelos del pasado.

Durante días, el malestar social se alimentó de rumores sobre enfrentamientos entre Fedorov y Syrskyi, que finalmente se confirmaron. La brecha entre ambos representaba algo más que un conflicto personal: reflejaba dos visiones opuestas sobre cómo debe evolucionar el Ejército ucraniano en plena guerra.

Mientras Fedorov encarnaba la apuesta por la innovación —incluido el uso intensivo de nuevas tecnologías como drones—, Syrskyi defendía una aproximación más tradicional y gradual. Él mismo rechazó las críticas, asegurando que las decisiones militares no pueden simplificarse en consignas ni tomarse bajo presión mediática.

La presión popular, sin embargo, fue en aumento. Algunos grupos llegaron a amenazar con movilizaciones indefinidas si no se producían cambios inmediatos. Desde el entorno presidencial, se hizo un llamamiento a la calma, advirtiendo del riesgo de que las divisiones internas beneficien a Rusia.

Finalmente, Zelensky optó por renovar el liderazgo militar con un perfil más joven. Drapatyi, de 43 años, representa una nueva generación de oficiales que, según muchos analistas, podría facilitar una adaptación más rápida a las nuevas dinámicas del conflicto.

El episodio deja al descubierto una tensión de fondo en Ucrania: la demanda social de reformas profundas frente a la cautela de una estructura militar aún marcada por inercias del pasado.