La sombra de la bomba: por qué el pacto nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita desata tantas alarmas

La noticia de que Estados Unidos y Arabia Saudita han formalizado un extenso pacto nuclear civil, que incluye el enriquecimiento de uranio en territorio saudí, se produce en un contexto de conflictos y rivalidades en la región. Este acuerdo se presenta como una colaboración energética. Sin embargo, muchos lo ven como un movimiento con profundas consecuencias geopolíticas.

Lo verdaderamente controvertido no radica únicamente en la energía, ni en las oportunidades comerciales para empresas como Westinghouse. El conflicto surge porque, por primera vez, Washington da luz verde a Riad para avanzar en el ciclo completo del combustible nuclear, y en un entorno donde cada avance se interpreta como un mensaje para el resto de la región.

Qué se ha firmado exactamente

El acuerdo es un “123”, el marco legal habitual de EE UU para regular la cooperación nuclear civil con otras naciones, con una duración proyectada de alrededor de 30 años y la participación de empresas estadounidenses en el diseño, construcción y operación de reactores en Arabia Saudita.

A diferencia de otros marcos más severos, este pacto permite que Arabia Saudita enriquezca uranio en su suelo, tras la realización de un estudio conjunto de viabilidad económica. Además, estipula que empresas estadounidenses edifiquen las instalaciones de enriquecimiento bajo un esquema de “caja negra”, sin la transferencia de tecnología sensible

También incluye un acuerdo bilateral de salvaguardias entre Washington y Riad, pero no demanda que el reino acepte el Protocolo Adicional del OIEA, el mismo nivel de supervisión que se impuso a Irán.

De acuerdo a BBC Mundo, este diseño se presenta como un equilibrio: Arabia Saudita obtiene acceso a tecnología y la capacidad de producir parte de su combustible, mientras que Estados Unidos busca mantener el control sobre los elementos más delicados y evitar que actores como Rusia o China ocupen ese vacío.

Las claves de la polémica

La controversia no solo se explica por el contenido del acuerdo, sino también por dónde se aplica y en comparación con quién.

Puerta tecnológica hacia la bomba – las mismas centrifugadoras que producen uranio al 3–5% para un reactor pueden, con más tiempo y pasos, alcanzar el nivel requerido para un arma nuclear – el enriquecimiento y el reprocesamiento de residuos son los dos métodos clásicos para obtener material fisible que se puede utilizar en armamento

El acuerdo enfatiza su uso “civil” y las salvaguardias, pero numerosos expertos señalan que un programa pacífico podría transformarse, bajo decisiones políticas posteriores, en la base de un proyecto militar.

Doble rasero frente a Irán y otros vecinos – a Irán se le solicitó durante años implementar el Protocolo Adicional y someterse a inspecciones intrusivas del OIEA como condición para cualquier alivio en las sanciones – al Emirato de Abu Dabi se le ofreció cooperación nuclear con la condición de renunciar voluntariamente al enriquecimiento, lo que se denominó el “gold standard” de la no proliferación

En el caso de Riad, Washington está dispuesto a aceptar el enriquecimiento sin exigir esa misma supervisión rigurosa. Críticos en el Capitolio y en Israel manifiestan abiertamente que esto representa un trato preferencial que debilita la credibilidad de la política de no proliferación.

Riesgo de carrera nuclear regional – Israel considera que el pacto podría incentivar a otros actores —Irán, Turquía, Egipto— a fortalecer o acelerar sus propios programas nucleares, ya sean civiles o no – la percepción de que Arabia Saudita podría alcanzar, aunque sea técnicamente, una capacidad nuclear de umbral, alimenta las lógicas de “equilibrio por disuasión” en toda la región

En un entorno donde el conflicto con Irán sigue presente y donde varios actores ya disponen de misiles balísticos y drones armados, el añadir combustible nuclear a la situación es motivo de preocupación tanto para diplomáticos como para militares.

Intereses estratégicos detrás del acuerdo

A pesar de la controversia, el pacto responde a una serie de intereses entrelazados:

energía y diversificación interna

Arabia Saudita desea reducir su dependencia del petróleo para generar electricidad, liberar crudo para exportación y apoyar un ambicioso proyecto de modernización económica.

competencia global por contratos nucleares

EE UU busca asegurar que empresas como Westinghouse sean las encargadas de construir los reactores saudíes, evitando que sus competidores rusos o chinos ocupen ese espacio. Este acuerdo a largo plazo también actúa como un ancla política que ata a Riad más firmemente al paraguas tecnológico occidental.

vínculo político en una región volátil

En medio de la tensión con Irán, y tras años de altibajos en las relaciones con los saudíes, el pacto nuclear se presenta como un gesto de confianza estratégica. Controlar el suministro de tecnología nuclear y el acceso al combustible permite ganar influencia a largo plazo sobre un socio clave.

Este cóctel de intereses explica por qué, mientras algunos sectores del establishment estadounidense defienden el acuerdo como una herramienta para “vigilancia interna” del programa saudí, hay quienes advierten sobre un precedente peligroso que podría ser complicado de revertir si la política regional cambia.

Cómo puede evolucionar el escenario

El acuerdo no marca el desenlace, sino que inicia un proceso lleno de incertidumbres el pacto debe pasar por el Congreso estadounidense, donde legisladores de ambos partidos ya han manifestado reservas sobre el nivel de control real que se establece, el estudio de viabilidad sobre el enriquecimiento determinará si se construye o no una planta en suelo saudí y en qué plazos y la presión de Israel y el desarrollo de la tensión con Irán podrían llevar a Washington a endurecer las condiciones prácticas de la cooperación, aunque el marco legal ya esté en marcha.

Simultáneamente, otros países de la región seguirán muy atentos. Si el acuerdo se traduce en centrifugadoras operando bajo una supervisión limitada, será complicado evitar que esa situación se convierta en referente en futuras negociaciones tanto con rivales como con aliados.

Un pacto técnico con efectos muy humanos

Detrás de siglas, protocolos y porcentajes de enriquecimiento se desvela una historia más compleja: la de un reino que busca poder y garantías en un entorno hostil, y la de una superpotencia que intenta salvaguardar su influencia en un mercado tecnológico crucial, sin desdibujar el discurso de la no proliferación.

En última instancia, lo realmente polémico del acuerdo no es solo lo que permite en el presente, sino lo que sugiere que podría hacerse en un futuro en un Oriente Medio que, históricamente, ha vivido a la sombra de la posibilidad de una bomba.