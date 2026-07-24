Donald Trump da un giro inesperado al pacto nuclear con Arabia Saudí

La noticia sobre la firma del pacto nuclear civil entre Estados Unidos y Arabia Saudí duró poco en primera plana. Apenas pasaron unas horas cuando Donald Trump lo modificó públicamente, vinculándolo a un requisito que no estaba presente en el texto original: la adhesión de Riad a los Acuerdos de Abraham. Este giro, adelantado por CNN, transformó un anuncio técnico en una nueva herramienta de presión política sobre Israel, Arabia Saudí y la propia Casa Blanca.

Esta jugada dejó al acuerdo en un estado de gran incertidumbre.

Varios medios estadounidenses y británicos relatan que la administración había presentado el entendimiento como un avance hacia la cooperación civil en energía nuclear, enfocándose en un uso no militar y evitando el enriquecimiento de materiales, pero Trump añadió luego que su aprobación estaba “totalmente sujeta” a que Riad se comprometiera con la normalización de relaciones con Israel. Este condicionante no había estado presente en las negociaciones iniciales y de repente cambió la interpretación del pacto.

La esencia del acuerdo parecía relativamente clara: colaboración civil, participación de empresas estadounidenses y restricciones formales sobre el uso militar. CNN y otros medios señalaron que la Casa Blanca lo había expuesto como una vía para desarrollar capacidades nucleares no bélicas en el reino. Sin embargo, el giro se produjo al día siguiente, cuando Trump utilizó sus redes sociales para incluir la cláusula política que reconfigura completamente el equilibrio del pacto.

Este cambio tiene una relevancia clara: en Oriente Próximo, la energía nuclear civil no se percibe solo como una cuestión de política energética. También se considera un asunto de seguridad regional, de influencia y de precedentes a seguir. Si Arabia Saudí logra avanzar en este ámbito sin tener que hacer concesiones diplomáticas hacia Israel, el mensaje que recibirían otros agentes de la región se alteraría. Por el contrario, si el pacto queda paralizado hasta que se logre la normalización, la discusión se desplaza de lo técnico a lo geopolítico.

Las complicaciones para Riad y Washington

La decisión de vincular el pacto a los Acuerdos de Abraham impacta directamente en la posición saudí. Riad ha sostenido que cualquier acercamiento a Israel debe ir de la mano de un avance creíble hacia la creación de un Estado palestino, una condición que numerosos medios han mencionado como uno de los principales obstáculos para la normalización. Sin este componente, el coste interno y regional para la monarquía saudí podría aumentar considerablemente.

Desde el lado de Washington, el problema se vuelve más complejo. La Casa Blanca se expone a una nueva crítica por su estilo de improvisación: negocia, firma y luego modifica por completo el contexto del acuerdo. Además, se abre una incómoda discusión sobre su coherencia estratégica. Varios análisis indican que el pacto ya había suscitado interrogantes debido a sus salvaguardias, al posible acceso saudí a capacidades críticas y al riesgo de que este programa civil funcione como una puerta hacia ambiciones nucleares futuras.

Energía civil, seguridad y estrategia política

Este episodio no surge de la nada. Reuters había informado meses atrás que el borrador del acuerdo estaba suavizando ciertas barreras tradicionales y volviendo a abrir el debate sobre controles de no proliferación. A la par, organizaciones y expertos en control armamentístico venían advirtiendo que la flexibilidad del diseño podría generar huecos peligrosos si no se implementaban mecanismos más estrictos.

La lectura política se aclara aún más ahora. Trump no solo ha endurecido las negociaciones; también ha usado la situación saudí como palanca para ejercer presión sobre la estructura regional que impulsó durante su primer mandato. Esta estrategia puede agradar a parte de su base conservadora, pero coloca el acuerdo en una situación precaria. Si Arabia Saudí no acepta el nuevo marco, el pacto podría quedar bloqueado. Si lo acepta, el coste será elevado, no solo para el reino, sino también para el encaje de la política estadounidense en Oriente Medio.

Primer escenario: el acuerdo se enfría y se congela mientras las negociaciones políticas prosiguen.

el acuerdo se enfría y se congela mientras las negociaciones políticas prosiguen. Segundo escenario: Riad busca una solución intermedia que no implique una normalización total inmediata.

busca una solución intermedia que no implique una normalización total inmediata. Tercer escenario: Washington utiliza el anuncio como herramienta de presión pública, pero intenta posteriormente rescatar el texto original realizando ajustes discretos.

En cualquiera de estos tres escenarios, la maniobra de Trump ya ha transformado el significado del pacto. Lo que inicialmente se planteó como un acuerdo de cooperación energética ha acabado convirtiéndose en un desafío de fuerzas en torno al futuro diplomático de la región.

Por último, este episodio también deja una imagen bastante ilustrativa de la política exterior de Trump: un acuerdo puede parecer cerrado en la mañana y ser desmantelado antes de que caiga la noche. En este caso, además, el cambio no fue provocado por una crisis en Riad ni en Tel Aviv, sino por un mensaje divulgado tras la firma.