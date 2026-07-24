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Nueva ofensiva comercial de Washington

Trump reactiva su estrategia arancelaria global con tasas que sacuden el comercio internacional

Estados Unidos impone recargos de hasta el 12,5% a 60 economías, justificándolo por el uso de trabajo forzoso y reabre tensiones con sus principales socios

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Estados Unidos pone en marcha desde este viernes una nueva batería de aranceles que afectará a cerca de 60 países, en un giro que devuelve al centro de la escena la política comercial impulsada por Donald Trump. La medida establece un mínimo del 10% en los gravámenes, aunque en determinados casos alcanzará el 12,5%, y vuelve a tensar las relaciones con grandes socios económicos.

La decisión se apoya en investigaciones oficiales que señalan deficiencias en la lucha contra el trabajo forzoso en las cadenas de producción. Según la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR), estas prácticas justifican la imposición de tasas a un grupo de países que concentra prácticamente la totalidad de las importaciones del país.

Entre las economías afectadas figuran potencias como China, India y la Unión Europea. En el nivel más bajo del arancel —el 10%— se sitúan países que han adoptado medidas o compromisos para restringir la entrada de productos vinculados al trabajo forzado, como Canadá, Reino Unido o la propia UE. En cambio, naciones como China, Japón o Corea del Sur afrontarán el gravamen más alto.

Esta nueva ofensiva comercial llega después de un importante revés judicial. El pasado febrero, el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales los aranceles generalizados impulsados por Trump, al considerar que excedían las competencias del Ejecutivo. Como respuesta, la Administración reformuló su estrategia para basarla en investigaciones específicas que resultan más difíciles de impugnar.

El gobierno estadounidense defiende que la medida busca equilibrar las relaciones comerciales y proteger a los trabajadores nacionales. También combina esta política con la negociación de acuerdos comerciales, en una estrategia más amplia para reducir lo que considera desventajas estructurales frente a otros países.

No todos los productos se verán afectados. Bienes que ya estaban sujetos a aranceles previos, como el acero o el aluminio, quedan fuera de esta nueva ronda. También se excluyen algunos productos energéticos, fertilizantes y mercancías cubiertas por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Según fuentes oficiales, más del 80% de las exportaciones mexicanas mantendrán acceso libre de estos nuevos recargos.

La reacción internacional no se ha hecho esperar. Australia ha calificado la decisión de injustificada, mientras que Nueva Zelanda la considera profundamente decepcionante. Japón, por su parte, ha expresado su descontento, en línea con el malestar generalizado entre los aliados de Washington.

En paralelo, Estados Unidos ha intensificado su presión sobre otros sectores. Brasil ya enfrenta aranceles del 25% en determinados productos, lo que ha llevado al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a preparar medidas de reciprocidad. Además, Trump ha anunciado nuevas tarifas sobre medicamentos genéricos importados, que podrían alcanzar el 200% en los próximos años con el objetivo de forzar la relocalización de la producción farmacéutica en territorio estadounidense.

Con esta batería de medidas, la Casa Blanca refuerza su enfoque proteccionista, apostando por utilizar los aranceles como herramienta clave tanto económica como política en el escenario global.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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