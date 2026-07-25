Bab el-Mandeb, la ruta del mar Rojo que puede sacudir el comercio mundial

En la actualidad, el estrecho de Bab el-Mandeb es escenario de una de las mayores tensiones en la geopolítica marítima. Su importancia trasciende lo geográfico: conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y representa una vía crucial para el intercambio entre Asia, Oriente Próximo y Europa. Esto se complica con la reciente reactivación de las amenazas por parte de los hutíes, respaldados por Irán, quienes ponen en jaque la seguridad de la navegación en la región.(https://www.bbc.com/mundo/articles/cdewk1ek4eeo)

Aunque las advertencias no son nuevas, el contexto actual ha amplificado su relevancia. Bab el-Mandeb actúa como el acceso sur al mar Rojo y es fundamental para el tránsito hacia el canal de Suez, a través del cual circula una notable porción del comercio mundial. Cualquier interrupción en esta vía obligaría a numerosos barcos a rodear África, atravesando el cabo de Buena Esperanza, lo que incrementaría el tiempo, el coste y presionaría aún más sobre los precios del transporte y la energía.(https://www.bbc.com/mundo/articles/cdewk1ek4eeo)(https://www.bbc.com/mundo/articles/cdewk1ek4eeo)

Por qué este paso importa tanto

La razón es clara y directa: se trata de un cuello de botella. El estrecho tiene aproximadamente 115 kilómetros de largo y 36 de ancho, estableciendo una de las rutas más veloces entre Europa y Asia desde la apertura del canal de Suez en 1869.(https://www.bbc.com/mundo/articles/cdewk1ek4eeo) Por ende, se convierte en una arteria vital para buques de carga, petroleros y metaneros.

Varios informes coinciden en señalar su impacto en el comercio global. La BBC destaca su papel en el tráfico que alimenta el corredor del mar Rojo, mientras otras fuentes recientes apuntan que entre el 10% y el 15% del comercio marítimo mundial transita por allí, y cerca de una cuarta parte del tráfico de contenedores se ve afectada.(https://www.bbc.com/mundo/articles/cdewk1ek4eeo)(https://www.bloomberglinea.com/mercados/que-es-el-estrecho-de-bab-el-mandeb-y-por-que-esta-impulsando-el-precio-del-petroleo/)(https://apnews.com/article/yemen-arabia-saudi-huties-mar-rojo-ae1272a3fed9a4a1ecb9eddda29ce904) Esta combinación de factores explica por qué cualquier amenaza militar o política en la zona genera reacciones inmediatas en los mercados y aseguradoras.

Y hablemos de energía. Bab el-Mandeb no solo actúa como canal para petróleo y gas; también representa una salida alternativa para las exportaciones del Golfo y del este de África. Durante los últimos meses, Reuters y otros medios han señalado que los desvíos a través de este paso impactan tanto el crudo saudí como las mercancías que enlazan Asia con Europa.(https://israelnoticias.com/internacional/bab-el-mandeb-gana-relevancia-ahora-por-amenazas-maritimas-de-iran/)(https://www.bloomberglinea.com/mundo/buques-petroleros-evitan-el-mar-rojo-tras-amenaza-huti-y-crece-el-riesgo-para-el-suministro-de-crudo/?outputType=amp)

La presión hutí y el factor Irán

La situación se ha complicado debido a la ofensiva de los hutíes, que son aliados de Irán y han utilizado el mar Rojo como una herramienta de presión regional. Recientemente, varios medios han informado de nuevas amenazas de cierre y desvíos de petroleros en la zona, mientras la UE intensifica su presencia naval para proteger la navegación.(https://es.euronews.com/2026/07/17/la-ue-refuerza-su-mision-en-el-mar-rojo-ante-posible-cierre-de-bab-el-mandeb)(https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2026/07/22/could-bab-al-mandeb-be-the-next-strait-of-hormuz-ships-begin-turning-around-in-red-sea/)

Los hutíes parecen tener claro su objetivo: transformar un punto estratégico en un instrumento de disuasión. Esta estrategia les permite aumentar el coste de presión sobre sus adversarios sin necesidad de controlar permanentemente todo el corredor. No obstante, esta táctica eleva también el riesgo de una escalada naval que podría afectar a terceros, desde navieras comerciales hasta exportadores de energía.(https://www.europapress.es/internacional/noticia-huties-amenazan-otra-vez-cierre-estrecho-bab-mandeb-si-trump-no-levanta-bloqueo-ormuz-20260419090559.html)(https://apnews.com/article/yemen-arabia-saudi-huties-mar-rojo-ae1272a3fed9a4a1ecb9eddda29ce904)

El efecto inmediato de tales amenazas no suele ser un cierre total, sino una creciente incertidumbre. Cuando una ruta marítima se considera insegura, las navieras ajustan sus itinerarios, aumentan las primas de seguro y modifican los calendarios de reparto. Tanto Reuters como Bloomberg han documentado este patrón en el mar Rojo: basta una amenaza creíble para que parte del tráfico busque alternativas más largas o se detenga en puertos cercanos.(https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2026/07/22/could-bab-al-mandeb-be-the-next-strait-of-hormuz-ships-begin-turning-around-in-red-sea/)(https://www.bloomberglinea.com/mundo/buques-petroleros-evitan-el-mar-rojo-tras-amenaza-huti-y-crece-el-riesgo-para-el-suministro-de-crudo/?outputType=amp)

Qué puede pasar ahora

Hay tres escenarios factibles.

Presión contenida : los hutíes mantienen la amenaza, pero sin un cierre efectivo, y el tráfico continúa con desvíos puntuales.

: los hutíes mantienen la amenaza, pero sin un cierre efectivo, y el tráfico continúa con desvíos puntuales. Disrupción sostenida : se incrementan los ataques o la intimidación, y el comercio enfrenta retrasos, mayores costes y variabilidad en la energía.

: se incrementan los ataques o la intimidación, y el comercio enfrenta retrasos, mayores costes y variabilidad en la energía. Escalada regional: una respuesta militar más amplia transforma Bab el-Mandeb en un frente activo, impactando directamente el canal de Suez y los precios a nivel global.(https://es.euronews.com/2026/07/17/la-ue-refuerza-su-mision-en-el-mar-rojo-ante-posible-cierre-de-bab-el-mandeb)(https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/03/31/yemen-bab-el-mandeb-se-une-a-ormuz-como-pilares-del-poder-economico-global/)

El aspecto crucial radica en que no existe una alternativa igual de eficiente para el comercio entre Asia y Europa. Aunque hay rutas más largas, estas encarecen el transporte y desorganizan cadenas logísticas que ya son bastante ajustadas. Por esta razón, el estrecho tiene un peso significativo en la economía internacional: no es necesario bloquearlo por completo para afectar el comercio global.(https://www.bbc.com/mundo/articles/cdewk1ek4eeo)(https://es.euronews.com/2026/07/17/la-ue-refuerza-su-mision-en-el-mar-rojo-ante-posible-cierre-de-bab-el-mandeb)

Por si fuera poco, Bab el-Mandeb posee un apodo que captura su notoriedad: la puerta de las lágrimas. Como sucede con muchos caminos marítimos decisivos, su verdadero poder radica en un concepto sencillo: quien controla este estrecho no domina el mundo, pero sin duda puede complicárselo a casi todos.