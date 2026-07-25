Un desconocido Trump está ‘entrañable’ con los periodistas y bromea sobre un tercer mando durante la Cena de Corresponsales

En la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, reprogramada tras el intento de asesinato de abril, el presidente sorprendió con un tono cordial y casi entrañable, saludando uno a uno a los periodistas de primera fila y bromeando —«solo estoy bromeando»— con la posibilidad de un tercer mandato

La estampa resulta sorprendente: Donald Trump entra en el elegante salón del Waldorf Astoria, sonríe, saluda uno a uno a los periodistas de la primera fila y se sienta sin prisa, casi como si acudiera a un encuentro familiar. El mismo hombre que convirtió la Cena de Corresponsales en un símbolo de su enfrentamiento con la prensa se dejó ver esta vez en una versión más templada, casi entrañable, hasta el punto de dejar patidifusos a no pocos periodistas presentes, según relata la crónica de CNN sobre el evento. Y, para rematar la noche, con un golpe de efecto que solo él sabe administrar: una broma sobre un tercer mandato que, constitucionalmente, ni siquiera debería figurar en el guion.

Este gesto tiene un peso político considerable: es la primera vez que se celebra la Cena de Corresponsales desde el intento de asesinato contra el presidente, y Trump ha decidido convertir este regreso en un relato personal, menos hostil y más cercano. El ambiente general de la velada sugiere una tregua relativa entre la Casa Blanca y la prensa, aunque también refleja un país que intenta normalizar lo que sigue siendo completamente anómalo: un ataque armado en un evento que tradicionalmente combina humor y periodismo.

President Trump "it's good to be back in a place I love because I built it" 😂 The WHCA dinner is held at the former Trump hotel in D.C. pic.twitter.com/G2BAm2umaC — Judge Jeanine Pirro (@Jeaninepirro091) July 25, 2026

Del boicot al «borrón y cuenta nueva»

En su primer mandato, Trump convirtió la Cena de Corresponsales en un adversario simbólico y se opuso a ella de manera sistemática, denunciando la gala como un ejemplo de complicidad entre periodistas y élites políticas. La edición de abril de 2026, su primer regreso al evento en este mandato, se convirtió en un trauma colectivo: el mandatario fue evacuado durante su discurso por un intento de ataque armado en el Washington Hilton, lo que obligó a suspender la velada y a los invitados a correr hacia las salidas de emergencia.

El reencuentro de julio, ya en el Waldorf Astoria y con aforo limitado y controles de seguridad reforzados, quedó marcado por ese doble legado: años de antagonismo con los medios y una noche que pudo haber terminado en tragedia. En ese contexto, el tono elegido por Trump tuvo tanta relevancia como el propio contenido del discurso: combinó chistes sobre su edad y su estilo en redes sociales con confesiones más personales sobre el miedo y la vulnerabilidad que sintió en abril, rechazó los ataques directos a la prensa y optó por hablar de «discrepancias» y «malentendidos», en un registro notablemente menos incendiario que el habitual. Para un político que ha construido buena parte de su identidad pública sobre la confrontación, esa moderación es, en sí misma, un mensaje.

«La tercera será todavía mejor»: la broma que dejó a todos con la boca abierta

Si algo quedará de esta edición es una frase que Trump soltó casi de pasada, con esa mezcla de humor y ambigüedad que domina como pocos: «Al igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor», dijo ante el salón, para rematar acto seguido: «Y la tercera será todavía mejor». Un silencio breve, la reacción de la sala a medio camino entre la risa y la incredulidad, y el añadido final: «Solo estoy bromeando».

El gesto no se quedó en la frase. Al término de su intervención, Trump se caló una gorra roja con el lema «Trump 2028» y anunció, como quien suelta una primicia, que se presentaba de nuevo. La broma —si es que lo era del todo— choca de frente con la 22.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe expresamente un tercer mandato presidencial. Nada de esto impidió que el momento se convirtiera, casi de inmediato, en el titular de la noche: una boutade que reabre, aunque sea en clave de humor, un debate sobre los límites constitucionales que Trump ya ha insinuado en más de una ocasión desde que regresó a la Casa Blanca.

Para entender el simbolismo de todo el gesto —el tono cordial, el guiño al tercer mandato, la gorra— conviene recordar qué representa la Cena de Corresponsales: un ritual anual que desde 1921 reúne a periodistas, representantes del Gobierno y celebridades; un espacio dedicado a celebrar la libertad de prensa, con becas y premios incluidos; y un escenario donde los presidentes se permiten reírse de sí mismos… y de los medios. Que un presidente que se mostró abiertamente hostil hacia el periodismo se presente ahora dispuesto a bromear con los periodistas —y a coquetear con la idea de perpetuarse en el cargo— es, a la vez, un intento de normalización y un recordatorio de que, con Trump, ningún gesto es solo lo que parece.

Seguridad extrema, aforo reducido y presión sobre los anfitriones

El traslado de la gala al Waldorf Astoria no es un detalle menor: el salón tiene capacidad para apenas 700 invitados, frente a los más de 3.000 asistentes habituales en el Hilton. Los controles de acceso se han intensificado, con revisiones adicionales del Servicio Secreto y protocolos revisados tras la investigación del intento de ataque. La nueva configuración ha cambiado también el ambiente: menos público y mayor cercanía entre el presidente y los periodistas; menos glamur y más peso del contenido político; más seguridad y menor sensación de fiesta.

La Asociación de Corresponsales, además, ha llegado a esta cita bajo presión. Varios grupos de periodistas habían pedido a la organización que «plantara cara» a Trump en la gala reprogramada, recordando sus ataques a la prensa y exigiendo que el tono no se limitara a la cordialidad. Esa tensión se ha notado en algunas intervenciones, más punzantes que en años anteriores, aunque el clima general de la noche fue de distensión. Trump, por su parte, ha insistido en que mantener la cena tras el intento de asesinato es «una señal de fuerza y determinación», en línea con su narrativa de resiliencia: la política como espectáculo que no se detiene, ni siquiera después de un tiroteo fallido.

Un Trump más humano… y un cálculo político evidente

El giro de Trump hacia un registro más cálido y confesional no puede desligarse del contexto electoral y mediático. Desde su regreso a la Casa Blanca, la presidencia ha estado marcada por una economía complicada, una polarización creciente y una relación tensa con las principales cadenas de televisión y periódicos nacionales. La cena ofrece una oportunidad de suavizar la fricción sin renunciar a la imagen de líder fuerte, y su intervención —casi entrañable, salpicada de la broma del tercer mandato— cumple varios propósitos a la vez: repara su imagen tras el episodio de abril, presentándose como alguien que reconoce el miedo pero lo enfrenta; tiende puentes con parte de la prensa generalista sin dejar de criticar a los medios que considera injustos; y habla, más allá de los periodistas presentes, a un público televisivo para el que cada chiste y cada confidencia se convierten en material de campaña.

En la práctica, el discurso combinó mensajes de unidad —con referencias a la necesidad de «bajar la temperatura» política— y guiños claros a su base, desde bromas sobre la «caza de brujas» judicial hasta insinuaciones sobre sesgos mediáticos. La diferencia respecto a años anteriores está en la intensidad del choque: el tono se ha suavizado, pero la estrategia de fondo sigue intacta. Una parte del sector mediático recibe esta versión más humana con cautela: más allá de la gala, persisten los ataques verbales, las limitaciones de acceso para ciertos medios y las descalificaciones constantes en sus mítines. La cena, al final, es solo una noche; la relación diaria entre el poder y la prensa se decide en ruedas de prensa, filtraciones y coberturas de crisis.

Mirando hacia adelante: ritual, riesgo y espectáculo

Lo que deja esta edición es una curiosa mezcla de alivio y normalización del riesgo. El intento de asesinato de abril obligó a replantear la logística, los protocolos y la propia narrativa del evento, pero no quebró el ritual; si acaso, la repetición de la cena ha reforzado su valor simbólico como espacio donde el poder se expone al humor y a la crítica. Trump, en su faceta casi entrañable —y con esa broma sobre el tercer mandato flotando todavía en el ambiente—, ha usado el escenario para presentarse como un estadista capaz de convivir con sus críticos sin renunciar a su estilo. Los medios, a su vez, han tenido que repartirse entre el papel de anfitriones y el de contrapoder en una noche que exigía a partes iguales empatía y rigor.

Quedan preguntas abiertas: hasta qué punto este tono más humano se trasladará al día a día, si la Asociación de Corresponsales mantendrá un perfil más combativo en próximas ediciones, y qué recorrido real tiene una broma sobre un tercer mandato que la Constitución ya ha zanjado de antemano. Por ahora, al menos, Washington ha recuperado durante unas horas la sensación de que todavía es posible reírse del poder en público, incluso cuando ese poder lleva un chaleco antibalas bajo el esmoquin y una gorra de campaña en el bolsillo.