La montaña que inquieta a Trump: qué es Pickaxe y qué esconde el búnker nuclear de Irán

La montaña Pickaxe, nombre en clave que utilizan los servicios de inteligencia estadounidenses para referirse al monte iraní Kuh-e Kolang Gaz La, ha emergido como el nuevo foco de la guerra psicológica entre Washington y Teherán. La información sobre este enclave subterráneo, que surge de análisis de imágenes satelitales y reportajes como el de BBC Mundo sobre la “instalación secreta que Trump ha prometido destruir” (BBC Mundo), teje una narrativa que combina datos técnicos, teorías de espionaje y una amenaza directa de ataque.

Ubicada próxima al complejo nuclear de Natanz, en el centro del país, Pickaxe representa más que una simple obra de ingeniería oculta bajo milenarias rocas; es el cruce de caminos entre la supervivencia del programa nuclear iraní y la inquebrantable promesa de Donald Trump de “aniquilar” cualquier capacidad atómica que pueda surgir.

Dónde está Pickaxe y por qué importa tanto

Pickaxe se sitúa en la provincia central de Isfahán, a una distancia de entre 1,4 y 1,6 kilómetros al sur de la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, ya golpeada anteriormente por ataques de Estados Unidos e Israel. La elección de su ubicación no ha sido al azar: Irán ha construido esta instalación literalmente adyacente a uno de sus principales centros nucleares, en una ladera de la cordillera de Zagros, aprovechando la cobertura natural que le ofrece la montaña y la infraestructura existente.

Los datos que manejan las agencias de inteligencia y los institutos especializados trazan un perfil claro:

Instalación excavada bajo una montaña que alcanza unos 1.600 metros de altura.

Un complejo de túneles con al menos dos accesos fortificados y un amplio perímetro de seguridad.

Salas subterráneas que se estiman entre 78 y 145 metros bajo la cumbre, y alrededor de 100 metros por debajo de la superficie, con teorías que incluso las situarían a mayores profundidades.

Protección por roca granítica de alta densidad, diseñada para resistir bombardeos antibúnker.

Este diseño es la razón por la cual Pickaxe se ve como un blanco inmensamente complicado. Algunos estudios sugieren que la profundidad y la composición de la montaña podrían proteger sus cámaras internas de los bombardeos antibúnker más efectivos que posea el arsenal estadounidense. Para los estrategas en Washington y Tel Aviv, si Irán busca asegurar un “segundo nivel” de supervivencia nuclear, este sería el lugar idóneo para llevarlo a cabo.

Qué dice Irán que hay dentro… y qué sospechan los demás

Aquí surge el enfrentamiento de narrativas. Oficialmente, Teherán afirma que la instalación fue concebida para fabricar centrifugadoras avanzadas destinadas a fines nucleares civiles, en respuesta al sabotaje que ha sufrido Natanz en años pasados. Una alta fuente de seguridad iraní reafirmó recientemente que “las acusaciones de que se desarrollan actividades nucleares en Pickaxe son falsas”.

Sin embargo:

Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) nunca han tenido acceso a sus instalaciones.

nunca han tenido acceso a sus instalaciones. Irán ha esquivado repetidamente preguntas del OIEA sobre este lugar, así lo admitió su director general, Rafael Grossi .

. La instalación no está registrada como planta de enriquecimiento declarada, a pesar de su considerable tamaño y su importancia estratégica.

Ante esta falta de transparencia, las teorías de las agencias de inteligencia occidentales han proliferado:

Planta no declarada de enriquecimiento de uranio: se sospecha que los túneles albergan miles de centrifugadoras capaces de producir uranio apto para armas nucleares. Almacén de uranio enriquecido y componentes críticos: parte de las reservas enriquecidas al 60% y equipos clave podrían haber sido trasladados allí tras ataques anteriores. Centro de ensamblaje y “refugio” estratégico: una instalación reservada, diseñada para avanzar en el programa nuclear si las negociaciones con Occidente fracasan.

Incluso dentro de Israel y Estados Unidos, las opiniones no son unánimes. Los servicios de inteligencia israelíes tienden a creer que Pickaxe forma parte de una fase avanzada del programa nuclear iraní. No obstante, Trump ha reconocido en una de sus últimas entrevistas que no cree que haya centrifugadoras o material enriquecido al 60% dentro de la montaña, aunque eso no le impide lanzar amenazas de ataque.

El veto del OIEA y el vacío de pruebas

Un aspecto crucial que aumenta la tensión es la prohibición permanente del OIEA. Nadie de Occidente ha puesto un pie en Pickaxe. Grossi sostiene que no hay evidencias de que Irán esté fabricando una bomba nuclear, pero califica de “preocupante” que Teherán no conceda acceso completo a sus instalaciones más sensibles.

Este vacío genera un panorama incómodo:

Para Irán, la falta de pruebas del OIEA refuerza su argumento de que su programa sigue siendo civil y que las acusaciones de Washington carecen de fundamento político.

Para Estados Unidos, la ausencia de inspecciones y la profundidad del complejo son indicios suficientes de un propósito militar, aunque no se haya demostrado actividad concreta.

Pickaxe se convierte, de este modo, en un símbolo de cómo la falta de claridad técnica se traduce en riesgos políticos: cuanto menos se sepa del interior del búnker, más fácil resulta justificar acciones preventivas y más complicado construir un clima de confianza.

La amenaza de Trump y el cálculo militar

En los últimos días, Donald Trump ha incrementado la presión. Ha afirmado en entrevistas y declaraciones que Estados Unidos “atacará muy pronto” la Montaña del Pico, y que lo hará “con mucha fuerza”, asegurando que Irán “no podrá hacer nada al respecto”.

Su mensaje se inscribe en una narrativa que ha sostenido desde el inicio de su campaña contra Irán:

Ha declarado que el programa nuclear iraní fue “destruido”, pero sigue identificando nuevas “amenazas” y “sitios secretos”.

Justifica la guerra como respuesta a un supuesto programa clandestino de enriquecimiento, detectado por informes de inteligencia.

Presenta Pickaxe como el “nuevo objetivo” que debe neutralizarse para evitar el resurgimiento de la capacidad nuclear iraní.

El dilema práctico es que atacar una instalación situada bajo roca granítica, con túneles que algunos estiman hasta a cientos de metros de profundidad, no garantiza su eliminación total. Expertos militares advierten que, en el mejor de los escenarios, una campaña aérea podría:

Dañar accesos, portales y parte de la red de túneles.

Bloquear temporalmente la operatividad del complejo.

Obligar a Irán a redistribuir o esconder aún más cualquier capacidad que posea.

No obstante, también reconocen que “lo más realista sería disminuir su capacidad”, no eliminarla por completo. Este matiz plantea una incógnita: si el objetivo no es completamente destrtable, ¿hasta qué punto merece la pena el coste político, militar y económico de llevar a cabo un ataque?

Cómo encaja Pickaxe en la estrategia iraní

Más allá de las disputas cotidianas, la montaña Pickaxe se integra en un patrón que Irán ha perfeccionado a lo largo de los años: usar su geografía montañosa para ocultar y resguardar activos esenciales.

Entre esos activos se encuentran:

Misiles balísticos y drones.

Instalaciones de enriquecimiento de uranio.

Posibles centros de mando y comunicaciones.

La lógica es clara: no se puede atacar lo que no se ve, y menos aún si está enterrado bajo la roca granítica en un entorno complicado para operaciones terrestres. Al establecer un complejo tan profundo en las proximidades de Natanz, Teherán envía un mensaje claro: no renuncia a su ambición nuclear, y está dispuesto a sufragar el coste de la clandestinidad y la presión internacional para preservarlo.

Estados Unidos e Israel responden con otro mensaje: ningún refugio es invulnerable, y cualquier instalación que quede fuera del control del OIEA seguirá siendo un candidato en la lista de posibles objetivos.

Lo que hace única a Pickaxe: el misterio bajo la roca

Entre tanto búnker y silo, Pickaxe ha forjado una reputación casi como un personaje en la historia contemporánea del programa nuclear iraní. Algunos aspectos la destacan como un lugar singular:

Es la única gran instalación nuclear iraní que ha salido indemne de dos campañas militares recientes.

Su nombre en clave, “Montaña del Pico”, proviene de la traducción de Kolang en persa, que significa “picareta”, una imagen muy elocuente que evoca lo que implica excavar una montaña entera para ocultar un complejo.

Las estimaciones sobre su profundidad han variado constantemente con cada nuevo lote de imágenes satelitales: desde aproximaciones de alrededor de 100 metros bajo la superficie hasta teorías que sugieren galerías a 600 metros de profundidad.

Se ha convertido en tema recurrente en vídeos explicativos, infografías y debates televisivos, donde se proyectan mapas, cortes de la montaña y recreaciones de túneles que, en realidad, nadie fuera de Irán ha llegado a visitar.

Este aura de misterio alimenta tanto la fascinación mediática como la inquietud de los estrategas. Quizás por ello, cuando Trump promete “pulverizar” Pickaxe, no solo se refiere a un conjunto de túneles en el Zagros, sino a uno de los mayores enigmas subterráneos de la geopolítica actual, donde cada metro de roca granítica se convierte en argumento, en sospecha y en amenaza.